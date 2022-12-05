保安局：回應曾志豪之評論

保安局發言人說：「保安局局長鄧炳強日前清楚指出，有關活動經網上號召，在不同社交平台，包括一些以反華為主的社交平台內策動，有高度組織性，一些2019年『黑暴』出現過的積極分子亦參與其中，市民切勿被煽動參與。」

發言人說：「市民有知情權，保安局亦有責任告知市民其掌握的情况，保障市民安全。作者漠視有關事實，甚至質疑有關觀察和警示，在文中刻意淡化本地社會出現的不穩定徵兆，無視市民被唆擺煽動參與涉嫌危害國家安全活動的後果，令人遺憾。」

發言人說：「作者曾透露已離開香港。市民特別是年輕人，務必要提高警覺，因為有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。」

（編者按：標題為編輯所擬）

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[保安局]