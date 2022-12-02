曾志豪：為什麼愛國學生 也變「黑暴」？

換言之，只要上述問題都得到解決，或者根本不存在這些現象，也就不會出現「黑暴思潮」。

然後，內地突然爆發「白紙抗爭」，許多行為表現都跟2019年的香港抗爭甚為相似，令人嘖嘖稱奇。再後來白紙抗爭進入香港，保安局長鄧炳強公開警告：「有人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，正正就是現在我所指的情况。我留意到一些再次『顏色革命』的雛型，亦留意到有人刻意找社會矛盾事件，然後煽動、分化，有人刻意組織他人上街，並以大專院校為基地。」

鄧炳強算是早國家一步，把悼念烏魯木齊火災意外的行動、對過度防疫不滿的抗爭行為，直接定性為「顏色革命的雛型」。畢竟至今內地官媒未有像針對2019年香港的抗爭運動般大肆鞭撻，也沒有組織愛國藝人在微博、抖音表忠護旗支持中國「大白」（穿防護衣人員）；反而是鄧炳強提早一步，提出警告「顏色革命的雛型」。這樣要問鄧炳強，「顏色革命的雛型」是單指香港的行動？還是包括國內的抗爭？

如果兩者分開，便要請教，都是舉白紙，為何香港便是「顏色革命的雛型」，內地就只是群眾運動呢？

如果，兩者都是一樣，內地的抗爭都是「顏色革命的雛型」的話，則去到更重要的問題：為何內地這麼完善的愛國環境，居然會像香港一樣，發展出「顏色革命的雛型」呢？

內地完全無香港的「問題」，沒有亂說話的傳媒、沒有亂反對的議會、沒有殖民教育，相反只有無處不在的愛國教育和浩瀚的「長津湖」，甚至連國安法都是內地制定出台。那為什麼內地也會爆發這麼大規模的群眾運動？甚至是鄧炳強口中的「顏色革命的雛型」呢？

內地學生還能從什麼地方被洗腦呢？內地學生還能如何收到惡劣假新聞？若是境外勢力滲透，則為何國安如此完善、身心都這麼愛國的內地生，也會輕易被教唆呢？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]