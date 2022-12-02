陳啟宗：大灣區要成功 港人須放下身段

以往40年間，中國最少有3次以政府行政力量，大規模地開發某一個區域，都取得了成功。第一次是40年前的深圳，第二次是30年前的上海浦東新區，還有規模較小的北京市內之中關村。此前，我未有見過這樣用行政力量主導大規模發展，所以都存着懷疑的態度。歷史證明，不信中央政府的人都失去了巨大商機。故此今日大灣區之發展，我們不該掉以輕心。

華南大灣區集合4元素 競爭力強

今日南中國的大灣區，可以與美國紐約市、加州三藩市一帶，以及日本東京都等世界級「大灣區」媲美。一個此等區域之高度成功，最好有4個重要元素。第一，大量的製造業；第二，夠多的高新科技；第三，是一個重要的國際金融中心；第四，還需要有一流大學的支撐。

紐約大灣區已經沒有太多製造業，但金融業特強，一流大學也有多所，就如哥倫比亞大學和紐約大學。至於科技方面，前市長Michael Bloomberg先生意識到，是有其需要的，就引進康奈爾大學（Cornell University），在Roosevelt Island（羅斯福島）上建立高新科技園。

美國西岸三藩市附近的大灣區，因為有史丹福大學和加州大學柏克萊分校兩所巨擘，學術、科技特別厲害。三藩市算是一個投資公司比較集中的地方，但不能算是一個全面的金融中心。製造業也因為人工昂貴等原因而早就搬離了。

日本東京大灣區的大學和科技都不錯，有東京大學和慶應義塾大學（Keio University）等，科技還見於不少大企業裏面的R&D（研發）部門。東京大灣區的金融數額巨大，但絕大部分是服務國內所需，算不上是國際金融中心。製造業也基本上搬離了昂貴的東京都。

南中國的大灣區相當特別，是全球最大的製造業中心，其供應鏈異常完整，全球恐怕只有長三角一帶尚算可以媲美。無可否認，香港是大灣區的金融業中心，也是全球三大國際金融中心之一。

3個大城市——香港、深圳和廣州——各有不錯的大學，尤其是香港，其最好的4所都是全球排名50多名之內。廣州有中山大學，深圳也在近年建立了南方科技大學，努力追趕。此外，香港3所最有名的院校在深圳或廣州都有新校園，前景不錯。

深圳作為全國最有活力的高新科技區之一，實在是異數，是以往二三十年才建立起來。高科技企業與附近的大學緊密配合，就能相輔相成。

南中國大灣區集以上4個主要元素於一身，是4個世界級大灣區當中比較完整的一個，其競爭力應該是相對堅強的。

有一點是大家必須注意，就是要成就一個大灣區，其組成部分必須同文、同宗、同語言。同文化、同種族，有共同歷史及共同語言，才可以降低摩擦和不必要的複雜情况，增進內部一致性與社會和諧。

經濟發展一般可以分為3個階段。第一，工業革命之前，發展與賺錢之道乃是靠勞力、土地及天然資源。主要行業是漁農業、採掘業（extractive industries），以及粗獷形、層次較低、人工密集的製造業。

第二階段，工業革命之後，特別是二戰以還，發展與賺錢主要是靠腦力和管理，機械化成就了大規模的製造業。企業主要不再是靠勞力賺錢而已，也是靠腦袋賺錢。

第三階段，蘇聯倒台之後，美國的科技軍轉民用，加上二戰後的幾十年裏，發展國家累積了大量財富，就叫高新科技和金融業成為最吃香的行業，不是用「錢賺錢」，就是以「科技賺錢」。隨之而來的是消費模式改變及服務業水平之大幅提升。在那樣一個世界裏，高的教育水平、科研能力，以至公民素養之提升，是不可或缺。

逆全球化成形 世界分崩離散

有問：往下去，世界經濟發展會向哪一個方向走？

以上3個經濟階段的轉變，特別在30年前，冷戰結束之後，催生了全球化（globalization）的發展。這種經濟一體化反過來又加速了這3個階段的轉化。然而，全球化是世界局勢相對和平之時才能進行的；若世界不再和平，隨之而來的就必定是逆全球化。

以往二三十年來，美國愈來愈以中國為假想敵。時至今日，鬥爭已相當白熱化。今天之戰爭不止是用槍和炮，也是用貨幣、金融、互聯網、太空、深海等。在這些領域裏，中美不是已經打個你死我活嗎？還有什麼和平可談？故此，逆全球化已經成形，短期內不可能逆轉，我們將要面對的乃是一個分崩離散的世界。

為此，以上所說經濟發展的3個階段不同模式，在要來的世界裏都要同時存在，都會同時顯為重要。若一個地方人口不夠、勞動力不足、土地面積不夠大、天然資源缺乏又不容易買得到，那個經濟體就必然缺乏競爭力。

再者，人口不夠多，有用的腦袋就一定缺乏；本國消費市場不夠大，就會影響整體經濟發展；缺少了較佳的本地大學之科研能力，製造業就不容易蓬勃。誠然，高科技和金融業之發展還是極為重要，但在要來的動亂和逆全球化年代，頭兩個生產階段的多個要素，會再次成為不可或缺。習慣了近幾十年全球化的朋友們，不可以不注意這個新態勢。

一國兩制是大灣區軟肋

在這個新的大環境下，一個像香港和新加坡那樣的城市經濟體，必須能夠依附周邊之大國，並且該大國必須是相對富強的。全球最有活力的大國經濟，莫過於美國和中國。東南亞的城邦缺少了這個優勢，而這個優勢是愈來愈重要。作為中國一部分，香港在這一方面是有絕對優勢；加上有一國兩制之便，一時着重「一國」，有需要時也可以多注意「兩制」，左右逢源。

然而，容許我最後講一個大灣區的軟肋：正是一國兩制。我絕對支持這個制度，但不能不知道其難處。深圳河兩岸制度不同，就必須整合。對面地域大、人口多，香港即反之。

不趕快學習對面的制度，只會令自己吃虧。香港回歸後有人只講「兩制」不談「一國」，這是不合理的。「兩制」既要保留，但也必須盡可能避免由此而產生的運作上之摩擦。應該融合的，就要盡快融合。

此外，還有一個歷史遺留下來的難處必須掃除，也是可以掃除的。香港人與內地中國人是同文、同宗（相同歷史），但是不同語言；文字一樣，但方言不一。有些港人懂得普通話，但絕大部分不能流利使用，特別是年紀較長者。還好回歸後中小學都有普通話課，年輕一代才懂得講。但時至今日，能夠並願意流利使用的港人，還是為數甚少。這個情形必須扭轉過來。

我在香港有兩班朋友，一班是生於本地的，他們說的是「Chinglish」，就是夾雜廣東話及英語；另一班是內地來的「新香港人」，完全不懂粵語。兩班人除了工作上有需要時才見面，在社交層面上是不會走在一起。我有幸左右逢源。

其實香港在二戰之後，語言是經歷了多次變更。我小時候家住北角，當年是上海人的天地。不少上海大亨帶着資金、技術、管理知識、國際人脈來到香港，卻不能操粵語。當年除了英語之外，講上海話是被人尊敬的。

到了60年代末、70年代初，上海話就慢慢式微了。他們的下一代除了在家裏講之外，在學校和社會上都不再願意用上海話，而變成道地的說粵語之人。

1990年代，在街頭上開始聽到有人用普通話。以港島為例，起初只有在東區一帶，繼後到了銅鑼灣，然後是灣仔。以往十數年裏，中環也滿了講普通話的人，並且一般是高級管理階層或專業人士。

港人心未回歸 語言乃一大原因

有一件事大家不可不知，就是粵語流行文化，是英國人有意識地在香港推行的。上世紀50及60年代，播放中國片子的電影院，票價分為兩種：看國語（普通話）電影比較貴，廣東話電影比較便宜，反映了社會上文化有高下之別。因為60年代中後期的社會暴動，叫英國人知道原來香港還有那麼多有家國情懷之人，就在70年代初用各種制度上的安排，如稅務減免，推行廣東話文化。這就出現了粵語流行曲、粵語大型演唱會、粵語電影等。當年邵氏片場仍然以製作普通話電影為主，但從那裏出來的鄒文懷先生，開始拍攝粵語電影而成功。

1950及60年代，港英政府是懼怕香港人與台灣走得太近，之後又怕與大陸走得太近，就出此絕招，用語言來將港人與內地切割。語言不通，就很難與內地融合。再加上上世紀70年代之後，內地有文化大革命，本地社會即漸漸富裕起來，就叫一般港人看不起講普通話的內地人，以及講普通話的台灣人。當年港英政府的計謀，沒料到在回歸之後，竟然成了所謂本土文化之溫牀，叫香港人心難以回歸。

香港回歸已經25載，至今仍然無法人心回歸，語言是一個大原因。在香港我大概是少有的一個，一直鼓吹在中小學用普通話教學。上世紀50年代後，港人要學英文，因為錢在美歐；之後又有人學日本話，因為錢在那邊。全世界的人都知道，今天大錢乃是在內地，不把普通話學得流利，只會對香港經濟發展造成阻力。

粵語值得保留 惟做生意須精通普通話

我在香港出生，母語是廣東話，後來學了英文，最後才自學普通話。誠然，因小時候在家裏有機會聆聽，對後來的學習是有助益。但無論如何，香港的前途只可能使用普通話。粵語十分傳神，值得保留，在家裏、在街上或酒樓裏講講，十分舒服，相當「過癮」；但要做生意、要賺內地人的錢，就必須精通普通話。對我來說，要學習到做夢也用普通話，那就差不多了。

今日不開始改，就沒有未來。個人如是，社會亦然。大灣區要成功，港人就必須放下身段，謙虛學習全國14億人都講的普通話，大灣區才能有望去掉軟肋，香港也就必定因此而得到經濟好處。望大家三思。

作者是恒隆集團董事長

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[陳啟宗]