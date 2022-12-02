李劍明、李敏剛：全球風險愈不確定 退休保障可作危機儲備

高風險的環球經濟

當前新冠疫情已稍為消退，但新冠大流行本身就應使我們警惕：全球經濟環境的不確定性已愈來愈高，也就是香港所面對的是一個高風險經濟環境。非典型肺炎也不過是20年前不到的事；而SARS之前，香港已受亞洲金融風暴衝擊，資產泡沫爆波，然後不到10年（2008年），又得面對由美國次按危機引發的金融海嘯。新冠之前爆發了中美貿易戰，今年又有俄羅斯入侵烏克蘭，引起全球糧食、能源、供應鏈乃至資金危機。

香港是國際金融中心，是全球企業招商引資的重要平台，與環球金融貿易骨肉相連。這些來自外部的地緣政治經濟變動，香港都會首當其衝。香港面對的外部社會經濟秩序愈來愈多不確定，偶發危機只會愈來愈頻繁。

企業乃至一般打工仔，都只能在穩定的經濟環境和秩序中，作出有意義的投資／人生規劃。一個明智政府的公共財政策略，需在必要時以政策對冲社會整體面對的風險，以維持經濟秩序穩定。具體而言，這往往意味着政府要有足夠政策工具去維持社會大眾的消費力，讓大中小企的生意有利可圖。

新冠疫情對香港造成的衝擊，正曝露了港府作為經濟秩序的穩定者（stabilizer）角色，其實嚴重不足，沒有足夠政策工具應對危機。香港人口年齡結構已經起重大變化。據統計處數據，去年香港近兩成人口在65歲及以上，並預期到2039年，近三分之一人口，即約250萬，都是老年人口（註1）。長者逐漸脫離勞動市場，需依賴積蓄及政府的老年保障來維持生計，同時他們對醫療、照護的需求都會增加。

危機下的老年社會

今年3月，港大防止自殺研究中心調查發現，長者自殺率較去年同期飈升一倍，該中心總監葉兆輝就指出這與防疫有關：疫情期間社區中心和圖書館關閉，長者又擔心感染子女，或被子女感染，社交生活斷絕，社區照護不足，都令更多長者輕生（註2）。還未計疫情以來，醫療系統為應付疫情，暫緩其他非緊急服務，其中很多就包括老年病患的照料。

這些老人危機的出現，突顯了現有依賴強積金為主的退休保障，不足應付大多數老年人的必要開支。值得留意是這對宏觀經濟的連鎖效應。老齡人口愈來愈多，而退休保障不足以應付長者需求，這意味一旦危機來到，政府總是得臨時撥出一大筆錢來救濟——除非政府選擇任由老人自生自滅，造成人道災難。

危機出現的年期愈遲，政府要出的錢就愈多；而危機愈頻繁，就要預留愈多的緊急儲備。但充滿不確定的環球局勢，令我們難以預料下一次危機出現的形式（疫症？戰爭？衰退？），更難預料需要的公共開支。當危機來到——正如這次疫情——老人問題肯定是其中一環，但亦肯定不是唯一要應對的問題。倘政府不先就老齡人口問題做先行規劃，這無疑是在本身已經高風險的環境中，再為自己多埋一個計時炸彈。

退休保障作為危機儲備

全民退休保障其實就是一個預先籌劃應對風險的公共財政架構。在由學者和民間團體倡議的養老金方案中，退休保障的支出會來自三方供款融資：政府一筆過注資的啟動基金，和政府現時每年用於支付長者基本經濟保障的開支；僱員及僱主在強積金中各一半的供款；及徵收企業除稅後盈利高於1000萬元的1.9%額外利得稅。所有市民，包括現時得不到強積金保障者，則在退休時都得到定額養老金，獲得基本的生活保障。

可惜，往屆政府一直堅拒推行全民退保，前特首林鄭月娥更嘲諷倡導全民退休金的學者「不懂公共財政」。若一如當年學者和團體倡議，退休基金早已啟動並開始滾存的話，到了今天，政府就已不用擔心疫情中長者面對的人道問題，亦有更充裕政策工具和資金做其他危機救濟及社會投資。

環球經濟衰退迫近，最好的投資時機已過。面對疫情打擊下的經濟蕭條，香港公共財政的確備受壓力。惟繼續不去面對全民退休保障問題，只會令政府在未來面對的困難以幾何級數疊加。據學者黃於唱的新近估算，倘今天政府願意坐言起行，以1000億元作為啟動基金，那麼全民退休金即使面對人口老齡化，恰當管理的話，仍能夠長遠維持財政穩健（註3）。

1000億聽起來像是天文數字。前財政司長曾俊華設立的2197億元「未來基金」，本來說好10年滾存不用，以備將來政府應對人口老化，但原來自2020年起，便曾注資273億元予國泰航空，又把220億元撥到所謂「香港增長組合」，2021年又回撥250億元到政府庫房，而且往後還繼續回撥（註4）。今年施政報告，特首李家超又宣布從未來基金撥出300億元成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業（註5）。這樣一來二往，其實短短幾年，僅僅是說好不用的未來基金，政府已從中動用了過千億元。

踏實為未來做好準備

未來基金的投資回報過往不入政府庫房帳目，開支亦沒有明細公開。無論是「香港增長組合」還是「共同投資基金」，都無公布具體的投資選項和方向。觀乎政府近來高舉創科，這數百億元大概會投資到相關產業發展。惟我們一方面無從知悉投資回報與風險，另一方面，創科產業到底可如何幫助香港度過未來危機，也無從稽考。與其把這些資金動用到回報不明的投資，為何不在陽光下把它投放到退休保障，真正踏實為充滿風險的「未來」做好一手準備，讓財富落到真正有需要的升斗市民身上？

註1：統計處，《香港人口推算2020-2069》

註2：〈港大研究：自殺風險月內攀升 兩年高 學者葉兆輝：長者自殺倍升 籲重啟康文設施〉，2022年3月30日《明報》

註3：黃於唱，〈設立全民養老金 完善退休保障制度〉，2022年11月25日《明報》

註4：見《審核2021至22年度開支預算 管制人員對財務委員會委員初步書面問題的答覆》，問題編號0948

註5：2022年施政報告，段26

（「退保政策前路」系列 四之二；下周五續）

作者李劍明是香港伍倫貢學院社會科學院助理教授，李敏剛是香港恒生大學社會科學系助理教授

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[李劍明、李敏剛]