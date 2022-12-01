韓俊賢：公共事業群起加價 磨刀霍霍向豬羊

對每日上下班的市民最有感的，莫過於公共交通票價。而巴士票價被指過高的情况，似乎在香港社會是公論。2021年民主黨曾展開民意調查，結果發現有98%被訪者認為巴士票價過高。這項調查已是一年前所做，而有巴士公司在這個訪問後，已經調整票價一次，相信一般市民對巴士票價的認知，也許會比一年前更為不滿。

應成立「票價穩定基金」

現時多間巴士公司都不約而同自稱夕陽行業，惟事實上，巴士服務在不少地區仍有其不可取代性。巴士公司之所以自認「夕陽」，除了疫情爆發及其他外在環境因素導致成本上升外，事實上與巴士公司被「保鐵政策」摧殘，以及現在不少巴士公司會在一些地區，因獲得路線批給而產生惡性競爭有關。筆者早前在新巴城巴合併時，曾於本報撰文討論相關觀點，而筆者亦曾就此分析，認為巴士服務可能改採公營化，方有出路。在公營化下，巴士公司因收取政府提供的服務費，的確可減省因外在環境而「被迫」加價的問題。

可是倘依靠巴士公營化來化解巴士加價問題，亦非一蹴而就，恐怕也要一段時日，而政府早前中期檢討部分專利巴士專營權時，公營化亦未被納入研究。若在維持現有架構的情况下，要減輕巴士公司加價對市民衝擊的可行方法，便應該成立「票價穩定基金」應對。事實上，巴士公司其實並非沒有盈利，這一基金的設立，理應運用其盈利，按當局指使的撥備，作為基金根底，一旦出現營運困難時，便可以透過基金對冲以抵消加價，或將加幅降低。

有論者認為可採用港鐵股息作為公共交通票價穩定基金，筆者也認同此建議，惟認為這不應該是票價穩定基金的主要來源。巴士公司的營運不可能長遠依靠補貼，而且它們也有獲利的時候；除此以外，現時香港的專營巴士都是由財團營運，它們不僅有巴士業務，亦可以透過其他業務擴充，也許小至售賣巴士模型或周邊商品，又或在車站營運商店，甚或過去有巴士公司自行營運車身、車站廣告等，有關收入都應該可以幫補。而這些收益，也可以納入票價穩定基金。

相對巴士，近日亦提出加價的天星小輪，也許才是真正的夕陽行業。由於渡海小輪的替代性，遠較其他交通工具為高，不是大多數市民過海的第一選擇，它們的加價申請是眾多近期申請中最情有可原者。天星小輪作為香港其中一項特色，確有一定的存在必要，尤其現時香港逐漸恢復讓國際遊客來臨，天星小輪作為一個必到景點，也許大幅加價能夠維持其前境。天星小輪也許可以效法同樣替代性較高的電車公司，後者在這段期間採取的一些開源方法，相信對其營運有一定參考價值。

的士7月方加價 市民或感一加再加

至於的士加價，恐怕是市民最無感又大惑不解的。其不解在於，因為今年7月的士才加價一次，恐怕還有市民未適應新起表收費，甚或有的士仍未調整咪表，市民的反應也許便覺得是「一加再加」。為何言及市民無感？是因為現在有不少市民埋怨本港的士服務，更有不少民眾可能早就轉投其他電召或預約交通工具。誠然，這些服務可能現時仍游走於灰色地帶，但仍深受部分市民擁戴，這便是的士行業面對的問題。

筆者早前接受媒體訪問，曾指出政府一度提出的士行業改革方案，包括推出優質的士服務等，惟這一系列改革，似乎只聞樓梯響，而令不少市民對的士的期待落空。這方面當局固然有責任，但的士行業似乎亦應該自行改善；若能提高市民對的士的搭乘度，如此亦可改善其營運環境。

政府應嚴格把關 否則恐民怨載道

無論如何，即使在經濟環境不俗的時候，公用事業尤其是公共交通加價，市民都一定會有反對聲音，更何况現時香港的經濟大環境似乎仍在復蘇的初段，市民對這方面的反彈，恐怕會更有感。這一次不少公用事業（尤其兩電、巴士）的加價幅度，甚至會被形容為令人咋舌。當局除可參考筆者上述一些建議外，當實際審視相關加價時，亦應嚴格把關，否則市民對政府會相當失望，導致民怨載道。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]