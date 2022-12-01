郭偉強：兩電逆市加價 政府應積極干預

兩電收入 有增無減

事實上雖然香港近年受新冠疫情影響而重創經濟表現，但電力作為民生基本用品，兩電盈利不跌反升。以中電為例，去年集團的總收入達到443億元，較2020年增加近30億元。其中來自電力業務的收益由78億元增至81億元；至於港燈，去年電力業務收入達145億元，較2020年增加逾20億元。在利潤管制協議下，電力業務盈利由44.93億元升至47.55億元。兩電業績說明，在壟斷市場加上政府偏袒下，有十分驚人的利潤，並足以應付燃料費上升的壓力，根本毋須向小市民開刀。

除了兩電盈利能力極高之外，是次電費檢討亦缺乏對市民負擔能力的考慮。正如財政司長陳茂波多次在不同場合所講，香港面對國際及本地因素衝擊經濟，一方面因全球加息浪潮而造成經濟增長速度放緩，另一方面本地疫情仍未見明朗，多項入境限制及防疫措施不利本港零售、餐飲、酒店等行業復蘇。因此，早前政府已修訂全年經濟增長預測，由預計輕微增長改為收縮約3%。在經濟下行壓力日漸加大下，未來市民的收入甚至工作機會難言穩定，作為有良心及社會責任的公共事業機構，實在不宜在這個艱難時期對基層市民「落井下石」。

其實兩電可以有恃無恐地將燃料費升幅轉嫁用戶身上的原因，正是從港英年代起，政府與兩電簽署的利潤管制協議，讓兩電不論外圍經濟情况好壞，只要一直維持投資及增加資產價值，都可以穩定賺取豐厚回報。雖然特區政府已因應民間聲音，將准許回報率從2007年的13.5%，一直降至2017年起的8%，減低兩電過度投資以牟取暴利的誘因。

賺盡准許利潤

然而，種種修訂仍無改兩電對於准許回報率的看法，即追求在協議範圍內盡可能極大化利潤，務求「賺到盡」，於是便會將各類成本上升的壓力交由用戶承擔。目前兩電發電組合中的兩大燃料，即天然氣及燃煤，由於在國際市場中價格急漲，便造成本地家庭淨電費於過去一年錄得約20%的升幅。假如國際政治局勢持續緊張、能源供應繼續不穩並刺激燃料價格上漲，在現行協議安排下，可以預期兩電極有可能會選擇讓市民負擔有關費用增長，令基層市民生活苦不堪言。

近日筆者在立法會會議已提出動議，要求兩電從准許利潤中撥出部分款項紓解加價壓力，抵消電費加幅，動議得到全體通過，相信能反映不少港人的願望。除此之外，當局亦應積極考慮引入競爭，從香港以外的地方購入電力。

經濟學理論告訴我們，任何行業出現壟斷，消費者便會失去議價能力；可是，若引入適度競爭，企業之間便會為了爭取更大市場份額，而積極提升服務質素和盡力控制商品及服務價格。兩電一直在所屬服務區域中作為單一電力供應者，正正是它們能夠對香港市民予取予攜的主因。

如果香港可以開放電網市場，尤其考慮從大灣區電網購電，絕對可加強市場競爭程度，從而令電價升幅變得溫和。

事實上，澳門一直採取向南方電網購電的做法，並支撐起整個城市約80%的用電需要。由於近年內地提倡使用潔淨能源，加上設備漸趨完善，澳門的電費不但較香港廉宜，供應穩定性亦毫不遜色，絕對值得香港借鑑。

研究引入其他選擇的可行性

目前兩電發展相對成熟，有賴港人一直支持；香港近年處於困難時期，兩電非但沒有與市民同舟共濟，反而窮一切辦法去壓榨市民，大玩「數字遊戲」合理化加價理由，令市民不得不對兩電的企業形象改觀。港鐵也有「可加可減」機制調整票價，兩電與政府簽署的利潤管制協議，是否保證「賺到盡」？此舉無疑令市民聯想到底是「保證利潤」，還是准許利潤。這種榨取民脂民膏的做法，迫使市民歡迎南方電網入場。

施政報告提到未來將發展不同大型項目，例如北部都會區及「明日大嶼」。若兩電不在電費加幅上考慮與市民共同進退，一盡社會責任，未來政府可考慮引入其他選擇，容許多間電力公司予電力用家選擇。

國家主席習近平在出席七一回歸慶祝活動時提出「四點希望」，其中之一就是「切實排解民生憂難」。筆者希望不論是特區政府抑或兩電，都能遵從習主席的講話精神，本着以人民福祉為優先的原則，解決逆市加電費的民生危機，讓廣大市民在不明朗的經濟環境下能夠鬆一口氣。

作者是工聯會立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭偉強]