陳星：「九合一」選後 能期待民進黨調整兩岸政策麼？

這次選舉一個顯著現象是「抗中保台」牌失效，不過很難斷定民進黨會因此調整兩岸政策。由於這是一次基層選舉，兩岸因素產生的影響不大；另方面，島內對於這次選舉的檢討主要集中於民進黨的選舉失誤上，諸如不當提名、地方弊案叢生、執政者官箴敗壞等，「抗中保台」牌失效只是檢討內容之一。易言之，這次選舉的主軸本來就不是兩岸關係，而是執政績效，民進黨當然可將敗選責任推給兩岸關係，惟不能指望他們據此調整兩岸關係。

民進黨政治考量遠超經濟民生

以歷史視角來看，民進黨兩岸政策調整，絕大部分情况下都是其內部權力鬥爭的產物。民進黨兩岸政策決策的依據，是內部權力平衡及政治利益獲取，而不是民眾福祉。因此可看到，民進黨政治人物在權力卡位、話語權爭奪等政治鬥爭場域，均會動用兩岸政策工具；而兩岸政策的最終形態，就是民進黨內各方政治勢力相互妥協的結果。因此在民進黨兩岸政策決策過程中，政治考量遠超經濟與民生考量。民進黨自2016年重新執政以來，不斷打壓兩岸交流與合作，即是這種政治考量的體現。

以兩岸經濟關聯之緊密及兩岸關係對民眾生計之重要，從正常的經濟與社會邏輯來說，民進黨不應打壓兩岸交流與合作；但現實卻是民進黨不但打壓兩岸交流與合作，而且用力非常猛。

民進黨對操弄兩岸關係已形成路徑依賴。說實在，民進黨執政能力確實不怎麼樣。以民進黨上台以來荒腔走板的執政表現，大致可掂量出其執政能力到底有多少斤両。由於無法依靠執政能力取信於民，民進黨轉而選擇了製造衝突與對立作政治動員。因此可看到，無論是對內還是對外，強烈的「鬥性」一直是民進黨政治性格的鮮明特徵。

政策調整取決於中美關係

民進黨重新上台後，大陸政策更多強調對抗性，不但在經濟與交流層面強調要與大陸脫鈎，而且每到選舉，就把炒作兩岸對抗作為謀取政治利益的工具，拿出來耍弄一番。這已是民進黨選舉的保留項目，現在驟然要他們放棄，顯然是不現實。離開了政治對抗的操作，他們就不會選舉了。

話說回來，即使民進黨內政治人物有調整兩岸政策的念頭，估計都要被強行壓下去。經過長期洗腦，有相當一部分支持者對民進黨對抗性的政策和所謂「本土」論述深信不疑，他們是民進黨調整政策的主要障礙。更重要是，由於對美國依賴過深，民進黨即使想調整兩岸政策，還得過美國這一關。對美國來說，台灣不過是其亞太棋局的一枚棋子而已，台灣社會大概亦不會對這個判斷有什麼異議。

既然民進黨當局甘為美國遏制中國大陸崛起的馬前卒，其兩岸政策調整在相當大程度上取決於中美關係變化。雖近期中美關係有緩和迹象，惟美國遏制中國發展的態度無改變，美國沒有推動民進黨調整兩岸政策的動力。從這個意義上說，民進黨在中美競爭結構中，事實上是一個相當邊緣的角色，很大程度上不過是美國台海戰略的道具而已，只能仰美國鼻息行事，無多少政策自主性可言。

民進黨兩岸對抗思維根深柢固，不是一次選舉結果可以改變；相反，遇到困境時民進黨反而可能進一步加強兩岸對抗作危機動員。從邏輯上說，民進黨這種利用兩岸對抗製造緊張與危機的方法肯定不能持久，即使民進黨能利用這種動員上台執政，卻無法用這種方式實現長期執政。

另方面，與美國緊密綑綁的消極後果亦逐漸顯露。美國支持民進黨，主要還是為實現自己的戰略利益，不會考慮台灣利益。最近美國強迫台積電在美國設廠就是典型個案。在此案例中，民進黨別無選擇，只能充當美國掏空台灣的幫兇。

或一時放低姿態

勿期望大幅調整

雖然民眾早晚會看破民進黨的手段，但政治人物卻看不了那麼遠，他們只在乎眼前政治利益。因此民進黨只有遭受足夠沉重的打擊，才有可能在兩岸政策上改弦更張。在這次選舉失敗衝擊下，民進黨可能一時放低操作兩岸政策的姿態，惟不能期望他們大範圍調整兩岸政策，更不可能觸動「台獨」政治立場。

作者是北京聯合大學台灣研究院教授

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[陳星]