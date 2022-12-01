陳帆川：英國職業信任排名 記者低過的士司機

市場調查公司Ipsos自1983年起，每年調查英國公眾對各行各業的信任度（Veracity Index），最新一項在今年10月和11月、涉及逾1000名受訪者的調查發現，公眾對記者的信任度為各行各業（其中一個選項是「街上路人」）裏的倒數第五，僅高過地產經紀、政府大臣、廣告從業員和敬陪末座的政客。

至於新聞主播則在30個職業裏排第13，雖然勝過「街上路人」，但仍然較安老院職員、侍應、的士司機和警察等職業為低。

公眾對新聞主播信任度遠超記者

記者的排名慘不忍睹，僅三成受訪者說他們相信記者講真話，惟這次結果已經是記者這職業在過去近40年來的最佳得分。各年齡層對記者的信任比例相若，都是近三成人信，近六成人不信。

若以教育程度區分，有大學或以上學歷者比較相信記者，信任比例達37%；高考或以下學歷者則只得25%人信記者。若以英國統計局的社會階層區分，中產和中上產最信記者，信任比例達35%；藍領和失業者最不信記者，信任比例僅得25%。

新聞主播的公眾信任比例遠高於記者，是按年信任比例百分點升幅最高的職業。65歲或以上的年長者中，有七成人都相信主播講真話；即使是24歲或以下的年輕Z世代，都有超過五成人相信主播。英國過去一年的大新聞接踵而至，經歷3任首相、英女王駕崩、政府醜聞、生活成本危機等。英國人看大新聞還是鍾情電視直播，因此主播信任度急升，不足為奇。

總結而言，記者難當，放諸四海皆準。儘管新聞主播朗讀的一言一語，幾乎都是出自記者採訪手筆，但主播和記者在公眾心目中的形象，永遠有天淵之別。這種落差，看來不能以邏輯解釋。

至於最獲英國人信任的職業是什麼？頭5位依次是護士、工程師、醫生、科學家，以及並列第五的教師和博物館策展人，算是意料中事。

如果香港有類似調查，排名會是如何？的士司機在公眾心目中的信任排名會否高過記者，實難預料，不過在調查裏，香港記者大概很難有高官和政客墊底。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]