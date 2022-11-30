李梓敬：人大釋法 消除國安風險

容許非香港執業的外國律師參與涉及本港國安法案件，完全違反國安法立法精神和法理邏輯，並有外泄國家機密之虞，提請人大釋法是特區政府消除國安風險的重要舉措，值得支持。

本港司法界有聘用其他普通法地區律師出庭的傳統，原因是冀借助外籍律師在某類案件的專業知識和經驗，引用其他普通法地區先例，助本港法庭作出更合適審訊和裁決，更好保障被告權利。

但黎智英案並非普通案件，而是涉嫌干犯國安法，牽涉勾結境外勢力、危害國家安全的嚴重罪行，這不是一般的香港法例，而是全國性法律，參與律師必須以中文充分掌握國安法原文，正確審視外國干預香港事務的證據。聘外籍律師來港為被告辯護的傳統習慣，在審理國安法案件中絕不適合，甚至有害。

准海外律師參與國安案

違反立法精神法理邏輯

今次終院裁決，顯然對國家安全構成深遠影響。正如行政長官李家超所言，擔心香港特區無有效方法，避免外國律師和外力等在參與涉及國安的案件中，做出損害國家安全的行為。

國家安全風險複雜多變，涉及勾結外國勢力的潛伏行為更有機會在海外發生，不易察覺。而且外國及境外勢力一直對國安法的制定和實施持敵視態度，多番公然試圖干預實施，部分國家因政治利益和目的，已宣布或採取措施針對中國和香港特區，以不同形式制裁、限制或禁止售賣及使用產品等，亦有外國官員、政客公開施壓，要求法律界、商界人士杯葛和阻止參與本港正常活動。外部勢力干預香港事務沒有停止，更要對其帶來的國安風險提高警覺。

由人大釋法是堵住制度漏洞、消除國安風險的重要措施。回歸以來，人大常委會曾5次解釋《基本法》，涉及居港權、政制改革、特首任期、外交豁免權、公職人員宣誓問題。行政長官、終院都曾作為釋法的主動提請者。事實證明，每一次人大釋法都協助香港解決了重大爭議，有助社會穩定。今次釋法將有助釐清國安法立法原意和目的，確保國安法得到完整準確的貫徹實施，意義重大。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會副主席

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[李梓敬]