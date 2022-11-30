葉秀亮、葉晉揚：美聯儲壓通脹的衰退代價 仍被低估

通脹成因和壓通脹的代價

在分析前，需先簡介我們的如下論述：雖然疫情期間的量化寬鬆，使2020年3月的環球股市由沽空基金所引發的暴挫大幅反彈，並阻止了其後的全面性金融風暴、消費及投資萎縮和經濟大衰退，但其所造成的「超發貨幣」，在2021年疫情有所緩和時，被炒賣基金和投資銀行大戶借來在石油、天然氣、各種金屬、各類農產品、煤炭和各類資源期貨市場大舉炒上，並傳導至相關現貨市場，造成石油、天然氣、煤炭、塑膠、銅、鐵、鋼、其他工業用金屬、紙漿、棕櫚油、大豆油、樹脂等現貨價格急升，進而引發運費、原材料價格、PPI（生產者物價指數）和CPI（消費者物價指數）急升。

簡而言之，上述眾多期貨市場的大戶貪婪炒作，是此輪通脹的最先誘發因素；疫情、中美衝突和其他因素造成的產業鏈問題，以及俄烏戰爭，則是將問題惡化的第二波誘發因素。

惟最終將上述「一次過價格急升」轉化成持續通脹，並將全球鎖死在「中高通脹年代」的，則是下述「預期通脹」和「實際通脹」的相互作用和惡性循環。根據兩位諾貝爾經濟學得獎者（Edmund Phelps和Milton Friedman）的「附加預期菲利普斯曲線」理論，上述的首輪「實際通脹」急升，已造成「預期通脹」的跟進上調，以致企業和僱員均要求提價，以避免其「實質價格和工資」會被通脹蠶食；而企業和僱員的補加提價，又會令次輪「實際通脹」停留在高位，後者又使次輪「預期通脹」停留在高位。如此這般，「實際通脹」和「預期通脹」每年均會停留在高位。

若美國在上述惡性循環尚未成形前，大力削減對中國的進口關稅，及以加息和量化緊縮（QT）來壓通脹，環球通脹將不至如此嚴重。猶幸後來美聯儲局眾理事看見主席鮑威爾強說「通脹只屬暫時性」的嚴重失誤，知道須出來聯合主導壓通脹的歷史任務。然而，由於上述「預期通脹」和「實際通脹」的惡性循環已局部成形，即通脹由現在高位下調的黏性和難度已局部建立，以致壓通脹所需經歷的加息和衰退已大大增加。

衰退將是大概率出現事件

隨着聯儲局決心持續加息和QT以壓低通脹，美國和環球股市已出現頗大跌幅。考慮到政策的影響有滯後性，以及利息的累積升幅不少，美國和環球經濟明年出現衰退，將是有大概率發生的事件，甚至是無可避免的現實。

我們想補充的是，即使經歷聯儲局多次告誡和股市調整，市場和許多經濟決策者由於經濟理論基礎不夠紮實，現在仍然遠遠低估通脹下調的黏性和難度，以致未能充分認識美息還需再上升，及在高位停留甚久，從而遠遠低估股市、房市、債市和經濟所需經歷的調整痛楚。另，過去經驗表明，美國此類持續加息，可能會引發一些新興市場和成熟金融市場危機。

在早前的報告中，我們已列出4個可能危機：（1）美國和其他國家的公司債券違約危機；（2）新一輪歐債和歐洲銀行危機；（3）新興市場匯率和金融危機；（4）香港或其他亞洲地區的房市泡沫爆破，進而透過「傳染性效應」引發新一輪亞洲金融風暴。

此外，還有其他可能危機，例如正在下挫的美股、非美元匯率或其他資產市場，突然惡化成可震撼全球的金融災難，又或者其他未進入視野的金融危機。當然，這裏頂多出現數個災難，原因是一旦出現足以禍及美國經濟的危機，聯儲局就會改變其利率和貨幣政策。相反，若出現一些不至禍及美國經濟的危機，例如近期的瑞信危機或英國退休金危機，聯儲局將不會改變貨幣政策，頂多是如瑞信危機中透過貨幣互換，為瑞士央行提供所需美元，讓瑞士央行自行解決危機。

主導美國幣策的是聯儲局眾理事

另一重要補充是，現在主導美國貨幣政策的是聯儲局眾理事，而非主席鮑威爾。不了解此點，將可造成對美國貨幣政策的嚴重誤判。根據我們專業理解，律師出身的鮑威爾，因缺乏應有的經濟專業水平，以及聯儲局經濟專家應有的使命感，以致早前因強說「通脹只屬暫時性」而造成今日之錯。而眾理事和鮑威爾本人，亦清楚知道鮑威爾根本沒有所需的經濟專業水平，去處理如今危機四伏的通脹和衰退問題。相反，眾理事當中卻有許多具足夠專業水平，甚至屬教授級的經濟專家。在這些專家眼中，沒有任何事會比妥善壓下現今通脹的歷史使命感，及日後經濟學界的歷史評價來得重要。

基於同行專業了解，我們相信眾理事是相當不滿鮑威爾和拜登總統早期處理通脹的失誤，只不過既已在聯儲局內，唯有一方面遵守規則，不對外表達不滿，另一方面則勇敢走出來負起壓通脹的歷史使命。市場由於未能看透此點，以致低估了眾理事壓通脹的決心和歷史使命感，從而錯過了及早離場的良機。

聯儲局眾理事壓通漲的決心是非常大，他們深知壓通脹的代價極大（包括引發經濟衰退和金融危機），亦心知「軟着陸」機率極微，只能盡力減低衰退，及在出現嚴重衰退或金融危機時，將利率迅速降回2.5%的長期中性水平，讓衰退和金融危機的餘力將通脹慢慢帶回2%長遠目標。

此外，聯儲局早前用頗高的0.75%幅度加息，主要是想阻止「預期通脹」跟隨「已實現通脹」上升。沒有這批0.75%的加息，美國現在的「預期通脹」應已升至8%以上，「實現通脹」亦會升至10%以上。從阻止通脹上升的角度看，聯儲局的加息行動是必須和成功的。然而，能否成功將通脹率壓回2%，則尚屬未知之數及極艱難任務。

通脹下調的黏性極大

近期美國通脹只由7月的8.5%，輕微下降至8月、9月、10月的8.3%、8.2%和7.7%，反映通脹下調的黏性和難度甚大；加上現今通脹率跟2%的目標相距甚遠，根據我們的合理估計，中度衰退每年只能將通脹拉低約2至2.4個百分點，即美國需兩年半至3年中度衰退（或一年半至兩年頗嚴重衰退），才可回至2%的通脹目標。因此，坊間認為一年輕度衰退即可達標，明顯是過度樂觀。

由於加息的滯後效應，估計美國經濟明年才開始步入衰退，進而拖累全球。因此，美國和環球股市還需輾轉下跌。若其間出現金融危機，則影響會更嚴重。倘該危機會禍及美國經濟，則會因聯儲局調整利率和貸幣政策而不至造成過大災難；相反，那些較難禍及美國的危機（如新興市場危機，或新一輪亞洲金融風暴），則受災國的災難會更大。

作者葉秀亮是香港浸會大學經濟系兼職講師、新加坡南洋理工大學退休副教授（電郵：aslyip@ntu.edu.sg），葉晉揚是英國牛津大學經濟及管理系本科生

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[葉秀亮、葉晉揚]