季霆剛：蔡英文成「票房毒藥」 國民黨再勝言之尚早

曾經向民眾聲言「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」的蔡英文，26日亦宣布辭去民進黨主席一職，稱承擔所有責任。選舉結果顯示蔡英文已成為「票房毒藥」，選前的「拜票」成為「敗票」。

民進黨力挺陳時中 泥足深陷

重溫九合一選舉選情，從民進黨的桃園市長原參選人林智堅論文抄襲案被曝後，民進黨在台灣北部基本上已漸漸失去中間選民支持；其後被媒體爆出多名台灣人被騙到東南亞從事電騙活動，當局無力保障台人安危，令選情更為向下。最為一發不可收拾的是，民進黨全黨力挺一個被指阻擋慈善機構捐贈疫苗的衛生部門前負責人、台北市長參選人陳時中。在陳時中隨後有關「炒房」的負面新聞不斷、仇恨值居高不下，民進黨顯然在選前惡戰不果、泥足深陷，陳儼如成為「蔡英文第二」的票房毒藥。

台北的陳時中成為整場選舉的是非焦點，對民進黨極為不利。一者是陳本身作為衛生部門前負責人，對疫下亡者應負全責，他卻是輕描淡寫，有意淡化其醫者形象，令選民對其厭惡度加深。另外，力挺陳時中的一些人，如親綠媒體人周玉蔻、反共商家曹興誠，不分是非、口出狂言，令陳同時要承接他們所作所為的惡果。

陳時中在未參選前已是是非之人，再加上以上種種因素，而民進黨仍全力力挺，應該是民進黨內部沒有認真評估陳時中的票房毒藥所致。

民進黨的如意算盤本來是以為在美國眾議院議長佩洛西8月來台後，「抗中保台」效應上升，加上大陸圍台軍演，國際上俄烏戰事燃燒效果下，民進黨可安然度過選舉。民進黨即使不能進取地在更多縣市上獲勝，但仍寄望台北市不失。民進黨雖然治理上毫無政績，惟政治能力、宣傳行銷卻不遜對手。眼見佩洛西訪台後，中美幾乎交戰，兩岸局勢危如累卵，民進黨當局打出所謂「中共第一擊」論和拋出「兵役延長」建議，企圖製造更大的軍事上刺激，企圖將台灣人為求「自保」、「維持現狀」的意志炒熱擴增，將「抗中保台」效力延伸至選舉。

今年10月10日，蔡英文更強調要打造「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」的「四大韌性」。當日蔡英文的論調就是將「台灣意識」蓋過「中華民國」，但問題核心是從台人被威脅到東南亞從事詐騙、被人圍困，到疫苗入台多番受阻，再到企圖以《數位中介服務法》箝制言論自由的事件，台人特別是年輕選民，已意識到民進黨的執政腐化和專權到一個極為荒謬的程度。

選民不接受「抗中保台」手段

選前蔡英文曾說，倘民進黨輸了，國際會怎麼看台灣。是次選舉的確令國際看到以下幾點：

第一，民進黨的腐化已令台灣選民生厭，即使國民黨領導無方、沒有策略，台灣人民仍希望透過將選票交予國民黨，向全社會表示民進黨已腐化不堪。

第二，這亦是台灣的制度，當台人對執政者不滿，就要換黨執政，這就是台灣的價值。

第三，台灣人民對民進黨執政下的公器私用、將法律私有化打擊異己已經亮起紅燈，台人希望有其他政團制衡專權的民進黨。

最後，這場地方選舉選民完全不接受民進黨的「抗中保台」手段，在未來的「總統選舉」中，若國民黨一旦推選票王、新北市長侯友宜參選，將有望與賴清德對壘，一較高下。侯友宜當然不希望自己步韓國瑜的後塵，就是選上市長隨即參選「總統」；另外一個重要因素是民眾黨主席、現任台北市長柯文哲會否參選「總統」，這將影響國民黨的推選因素。

國民黨大勝 不代表有顯著魅力

最後有關兩岸關係，雖然國民黨大勝，既不代表國民黨能重奪話語權，亦不代表國民黨有顯著的政治魅力，選民的選擇只是代表民進黨大失人心。未來兩年，兩岸關係難以重回正軌。幸而筆者估計部分由國民黨領導的縣市的產品，可望正常往大陸銷售，商務上可正常發展，但政治上回暖則是遙遙無期。

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

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[季霆剛]