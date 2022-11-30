盧文端：人大出手釋法帶出的重要信息

本人綜合自己掌握的資料，認為以下3點最值得重視：

其一，中央高度重視這一事件，絕不允許國安案件的審理受到外來干擾，香港有關法院批准由英國御用大律師代理黎智英案，違反《港區國安法》立法精神和法理邏輯，中央非常希望通過香港法院本身的上訴機制解決問題，但也不得不做好釋法準備，以確保國安法得到完整準確、不折不扣的貫徹實施；

其二，黎智英案被視為「頭號國安案件」，不僅黎智英及其團伙涉嫌犯下的樁樁罪行必須依法追究，而且黎智英等策動的「港版顏色革命」亦必須徹底清算，挖出危害國家安全的根子；

其三，這一事件本來不需人大釋法，香港司法體系內可以解決，但香港法院未能從國家法律層面理解國安法立法精神和法理邏輯，這也帶出如何落實二十大報告明確提出的「完善特別行政區司法制度和法律體系」要求的問題。

中央原希望香港司法機構自己解套

香港法院批准英國御用大律師代理黎智英案之後，有特殊背景的《文匯報》、《大公報》及其他一些媒體，刊登大量社會人士包括一些法律界人士的批評意見和評論，認為黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，法庭批准由英國御用大律師代理黎智英案，與國安法關於特區行政、立法、司法機關應當依法有效防範、制止及懲治危害國家安全的行為和活動的規定相悖，違反國安法立法精神和法理邏輯。

這當然絕不是單純的民間聲音，實際上也表達了中央意向：希望香港司法系統能在維護國家安全這種大是大非的問題上，清楚了解立法原意並承擔責任，不希望出現香港司法系統不能夠維護國家安全的局面，這既不利社會各界對全面維護國家安全的信心，也不利於香港得來不易的新局面。

為何外國律師不能參與國安案件審理，李家超有具體解釋，他不僅指出外國及境外勢力對國安法的制定和實施持敵視態度，多番公然試圖干預國安法實施，而且還具體說明了在現行制度下，香港特區沒有有效方法可排除海外律師或大律師帶來的潛在國安風險。

維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則。中央對香港維護國家安全高度重視，態度毫不含糊，是香港維護國家安全的總兜底人。在終院否決律政司上訴申請後，只有人大釋法才能從根本上解決問題。

黎智英案被視為「頭號國安案件」

眾所周知，中央訂立港區國安法，直接原因就是因為香港發生「港版顏色革命」。落實國安法，其中一件極為重要的事，就是審理黎智英所涉及的國安案件。在中央看來，黎智英案是香港國安案中「頭號大案、要案」。港澳辦發言人將黎智英等稱之為策動「港版顏色革命」的推手，並用4個「嚴重」定性黎智英及其團伙於2019年「修例風波」的所作所為：嚴重踐踏一國兩制原則和《基本法》，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。

人大出手釋法也表明中央的堅定態度：黎智英及其團伙涉嫌犯下的樁樁罪行，必須依法追究、徹底清算，否則就談不上國安法得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，也會留下禍根，難保香港長治久安。

落實完善司法制度法律體系要求

今次終院裁決完全根據普通法思維行事，甚至沿用過去英國殖民管治時期的所謂慣例，未能從國家憲制層面正確認識國安法地位，對國安法權威性、凌駕性缺乏應有重視，這會對國安法的準確實施構成重大挑戰，對在特區維護國家安全帶來重大風險。

「完善特別行政區司法制度和法律體系」是二十大報告明確提出的要求。正確理解和維護基本法、國安法等國家法律的憲制地位及凌駕性，並確保得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，應該是「完善特區司法制度和法律體系」的重要內容。否則，一些本來可以在特區司法體系內解決的問題，又不得不通過人大釋法解決。這種狀况是香港社會和中央都不願意見到的。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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