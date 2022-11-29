歐陽五：世界盃應為消除歧見「開球」

自成功申辦本屆世界盃以來，卡塔爾便因移民勞工和LGBTQ（性小眾）群體的權利問題，屢受西方媒體抨擊與指摘。英國廣播公司（BBC）因卡塔爾人權問題，史無前例地取消本屆世界盃開幕式的轉播；倫敦甚至禁止卡塔爾在城市公共交通系統上刊登世界盃廣告。除了英國，德、意等國均對卡塔爾世界盃有抵制言論。美國國務卿布林肯更親自指摘國際足協，認為其禁止球員在卡塔爾世界盃賽場上佩戴支持LGBTQ的臂章有悖言論自由。

體育不應成政治意見角力場

以「人權」等為由抨擊、抵制體育賽事，近年來已上演多次。東京奧運會、北京冬奧會的東道主，均在「人權」方面遭受西方媒體指摘。這些聲音，輕則分散公眾注意力，重則影響賽事的正常舉行。世界盃等體育賽事不應成為不同政治意見的角力場，而應成為消除歧見、彌合文化差異的橋樑。

首先，體育應該讓不同民族和國家的差異被看見。包括世界盃在內的體育賽事，因競技的純粹性、理解上的無障礙、價值上的無爭議，而獲得最廣泛群體的歡迎。在這一點上，甚至超越了文化和藝術。

參與體育競技，通過身體對話、競技場景及有規則的競爭，可展示出不同民族文化和精神氣質。以足球為例，德國足球戰風硬朗，巴西足球技術靈巧，這都可視作民族氣質的縮影。而承辦國際賽事，東道主打開國門，也被認為是展示經濟方式、經濟力量和文化特色的重要平台。如北京奧運會、冬奧會，為世界提供了多角度深入了解中國的機會。卡塔爾世界盃實際上也是在展示現代而多元的中東。

其次，體育不應造成人為分裂。「人權」概念是個有爭議的話題，各國歷史背景、社會制度、文化傳統、經濟發展等差異巨大，對人權的認識、人權實現的道路也各有不同。把「人權」搬到世界盃舞台，實際上是利用文化和價值觀差異，人為地製造分裂與對抗。重大體育賽事極大地吸引全球公眾注意力的同時，也極大地傳播了這種分裂和對抗。

代表現代體育精神的《奧林匹克憲章》指出，體育運動承擔着諸如促進建立平等、互相尊重的社會，維護世界和平的崇高使命。簡言之，被賦予政治功能的體育，應該促進理解、和平、發展，而非導致分裂、對抗、破壞。

中國駐卡塔爾大使周劍接受媒體採訪時指出，不同文化之間的差異，不應成為彼此交流的障礙，更不能成為相互對抗的理由，而應是相互交流借鑑的契機。

全球球迷精神盛宴 應包括開放心靈

最後，體育也許是消除分歧的開始。正因為能夠把不同的人連在一起，體育成為不同種族、不同背景、不同政見的人們相互理解的開始，並讓一些問題的解決成為可能。

20世紀70年代，中國對美開展「乒乓外交」，使冷戰時期分屬不同陣營的兩個大國，有了難得的接觸和交流，進而推動了中美兩國關係正常化的進程。2018年韓國平昌冬奧會開幕式上，朝鮮和韓國體育代表團共同入場，也成為政治佳話。本屆世界盃開幕式上，美國演員摩根費曼（Morgan Freeman）與卡塔爾殘障青年加尼姆．阿爾穆夫塔（Ghanim al-Muftah）向世界生動演繹了不同語言、不同文明之間的交流。埃及總統塞西與土耳其總統埃爾多安，也在開幕式期間有劃時代的「破冰」握手。卡塔爾更為180名以色列球迷觀賽開通直航，而目前兩國並未建交。作為第一次在阿拉伯國家舉行的世界盃，本屆賽事也將是消除國際社會與阿拉伯世界的文化隔閡的重要契機。

世界盃是全世界球迷的精神盛宴，這個「精神盛宴」中，也應包括尊重他國文化的平等姿態和消除偏見的開放心靈。

作者是時事評論員

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[歐陽五]