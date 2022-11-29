狄志遠：香港基層醫療 何去何從

世衛組織遠在1980年代已開始提倡基層醫療概念，香港亦在1990年代初開始討論基層醫療，至今仍未有一套完整3層醫療架構，而政府在基層醫療發展上，進展一直極為緩慢。2018年時任行政長官林鄭月娥出席團結香港基金的醫療研究發布會，坦言當局在基層醫療上的工作落後30年，導致社會醫療問題頻生。

基層醫療的缺陷，向來是令醫療系統出現結構問題的主要因素之一。以下略述概况，指出現時基層醫療的問題。

（1）現時無完整及有效的轉科轉介服務，分流病人效果差。市民對於轉介的認知局限於「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，全因香港並無醫療個案管理模式，處理及照顧不同病人需要的轉介服務，以致出現不少不當轉介，令專科門診淪為普通門診，最終導致專科的穩定新症輪候時間高企。

（2）政府無全面資助市民定期檢查身體，健康狀况監管不足。現時衛生署規劃了若干基本身體檢查服務，惟部分計劃參與率偏低。專責單位以消極態度行事，導致成效不佳，同時亦無人手處理後續病人的跟進服務。而坊間的完整體檢套餐價格不菲，基層市民根本無力負擔。香港老人權益聯盟及香港社區組織協會曾訪問部分基層長者，發現只有7%受訪者有定期檢查身體。

（3）「醫社合作」難度大。政府提出興建地區康健中心，作為推動基層醫療政策的基地，然而醫衛局和社署對於中心的營運模式尚未有清晰定位和分工，亦無全面完整的基層醫療概念。有論者指出，醫衛局「在統籌地區的社福資源上，亦缺乏經驗，難以提供一個強而有力的發展方向」，難以促成「醫社合作」，對統籌基層醫療服務構成不利因素。

3點建議 冀達至「Health in All Policies」

基層醫療的改革刻不容緩，因此筆者提出以下建議。

一、轉介個案前進行篩選。當局可參考骨折手術協作計劃的營運經驗，並擴展至其他專科。為盡早提供治療，在轉介個案前，醫生應為病人進行一輪標準化篩查，藉此減輕專科負擔。

二、改革普遍性的篩查服務。政府應考慮每個地區的獨特性，讓地區康健中心主導篩查服務，與地區機構合作，落區提供檢查服務。以學童體檢為例，可到中小學提供體檢服務，透過提高方便性，有助實行市民健康監管。另外，地區康健中心可善用既有基礎，改善現有計劃及延展至其他常見疾病；同時亦應就着社區不同的醫療需要調整，例如針對心理疾病籌劃篩查，並邀請臨牀心理學家和輔導員為計劃提供服務。

三、規劃標準化身體檢查服務並提供補貼。目前政府醫療系統無提供一套完整的身體檢查服務，當局應訂立標準化設計，找出潛在健康風險並加以跟進；亦可考慮以購買市場服務方式，向有需要者提供補貼，容許他們在無經濟負擔的條件下定期接受完整服務。

事實上，香港多年來過度依賴醫院服務，導致醫療系統瀕臨崩潰。筆者拋磚引玉，盼政府吸納不同意見，以保障市民終身健康，亦確保基層市民得到應有的醫療服務，最終達到「Health in All Policies」的醫療政策方向。

作者是立法會議員

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[狄志遠]