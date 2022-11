黎子駿：與阮穎嫻博士商榷反對禁煙理據

所引用研究具潛在利益衝突

阮博士引用一項研究(註1)指出新西蘭增加煙稅後,有關搶劫香煙的罪案有所增加。該研究是由一所名為Foundation for a Smoke-Free World的「慈善機構」出資,看似是一個支持禁煙的非政府組織,但細讀之下,研究文章聲明中就表明該機構曾接受PMI Global Services Inc.的「慈善饋贈」(charitable gifts)。而PMI,即菲利普莫里斯國際(Philip Morris International),是全球最大煙草商;至於「慈善饋贈」具體是什麼則沒有明言。

當然,這不代表研究就是不妥,內容筆者亦有細讀。文章指出新西蘭有關搶劫香煙的罪案數字,由2015年的41宗,攀升至2016和2017年分別有136及200宗,從而推斷香煙稅項實在太貴,所以導致了攀升。

但新西蘭的煙稅是由2010年起每年遞增10個百分點,為何搶劫香煙的罪案數字會於2016年才暴升?其實,文章最大局限在於在網上搜尋新聞報道,作者們亦明言「死link」和年份較遠的報道被封存,是此項研究的問題之一,這會令人較易得出「案件愈來愈多」的結論,而這結論相當可能是錯誤的。坦白講,為什麼文章作者一開始會認為因為煙稅增加,不法煙民就會搶劫香煙而不是搶劫更值錢的東西變賣,來買更多香煙,筆者也是不明所以。

另外亦恕筆者不才,至今未能找到其他指出「煙稅增加會導致罪案增加」的研究。

筆者在2018年有幸獲《明報》邀請撰文,評論禁止電子或加熱煙的立法建議(〈不應為社會增添有害「合法」產品〉,2018年6月27日),當時已羅列一系列理據支持禁止,在此恕不複述,但當中有一項不得不重提。事關不少人誤引研究結果(註2),指電子煙在非臨牀處方的情况下亦能幫助戒煙,其實不然。首先,這種研究通常都是招募有意戒煙的煙民參與,對於無計劃戒煙的人(估計仍佔多數),並無證據表明多提供一種尼古丁來源(即自由買賣的電子或加熱煙)可促使他們戒煙。

再者,其實有大型的觀察研究回顧已指出,同時使用電子煙的煙民戒煙比率,比只吸傳統香煙者明顯更低(註3)。該項研究方法經同儕審核,發表於《刺血針呼吸醫學》期刊,恐怕比阮博士所引用文章的研究方法來得更紮實一些。

黑市猖獗 並非合法化理由

阮博士指出社經地位較低的人較多吸煙,的確如此。事實上,這事情本身已是一種嚴重的社會不公,因為如此一來,窮人會因此較易患癌、心血管病,年老時經常要出入醫院,身心和財務負擔極重。故此,增加煙稅鼓勵戒煙,並同時大力提供基層戒煙的資源,就有望扭轉這種不公,讓低社經地位的煙民亦可及早戒煙,從而減低健康風險,得到更健康生活。

至於私煙問題,確實不易解決。惟黑市的猖獗,從來就不是合法化對健康有害的產品的理由——倘冰毒黑市很猖獗,是否又要將冰毒合法化?禁止或限制一種產品與否,實在只應從公共衛生角度而非操作細節出發。

總而言之,阮博士雖出身名校(女拔、科大、牛津、港大),卻可設身處地為基層着想,批評只從「中產角度」出發的政策,確是非常難得,筆者十分敬重,但有關她反對最新禁煙建議之理據的以上幾點,還望賜教。

作者是香港大學醫學院藥理及藥劑系研究助理教授

[黎子駿]