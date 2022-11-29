黎子駿：與阮穎嫻博士商榷反對禁煙理據

所引用研究具潛在利益衝突

阮博士引用一項研究（註1）指出新西蘭增加煙稅後，有關搶劫香煙的罪案有所增加。該研究是由一所名為Foundation for a Smoke-Free World的「慈善機構」出資，看似是一個支持禁煙的非政府組織，但細讀之下，研究文章聲明中就表明該機構曾接受PMI Global Services Inc.的「慈善饋贈」（charitable gifts）。而PMI，即菲利普莫里斯國際（Philip Morris International），是全球最大煙草商；至於「慈善饋贈」具體是什麼則沒有明言。

當然，這不代表研究就是不妥，內容筆者亦有細讀。文章指出新西蘭有關搶劫香煙的罪案數字，由2015年的41宗，攀升至2016和2017年分別有136及200宗，從而推斷香煙稅項實在太貴，所以導致了攀升。

但新西蘭的煙稅是由2010年起每年遞增10個百分點，為何搶劫香煙的罪案數字會於2016年才暴升？其實，文章最大局限在於在網上搜尋新聞報道，作者們亦明言「死link」和年份較遠的報道被封存，是此項研究的問題之一，這會令人較易得出「案件愈來愈多」的結論，而這結論相當可能是錯誤的。坦白講，為什麼文章作者一開始會認為因為煙稅增加，不法煙民就會搶劫香煙而不是搶劫更值錢的東西變賣，來買更多香煙，筆者也是不明所以。

另外亦恕筆者不才，至今未能找到其他指出「煙稅增加會導致罪案增加」的研究。

筆者在2018年有幸獲《明報》邀請撰文，評論禁止電子或加熱煙的立法建議（〈不應為社會增添有害「合法」產品〉，2018年6月27日），當時已羅列一系列理據支持禁止，在此恕不複述，但當中有一項不得不重提。事關不少人誤引研究結果（註2），指電子煙在非臨牀處方的情况下亦能幫助戒煙，其實不然。首先，這種研究通常都是招募有意戒煙的煙民參與，對於無計劃戒煙的人（估計仍佔多數），並無證據表明多提供一種尼古丁來源（即自由買賣的電子或加熱煙）可促使他們戒煙。

再者，其實有大型的觀察研究回顧已指出，同時使用電子煙的煙民戒煙比率，比只吸傳統香煙者明顯更低（註3）。該項研究方法經同儕審核，發表於《刺血針呼吸醫學》期刊，恐怕比阮博士所引用文章的研究方法來得更紮實一些。

黑市猖獗 並非合法化理由

阮博士指出社經地位較低的人較多吸煙，的確如此。事實上，這事情本身已是一種嚴重的社會不公，因為如此一來，窮人會因此較易患癌、心血管病，年老時經常要出入醫院，身心和財務負擔極重。故此，增加煙稅鼓勵戒煙，並同時大力提供基層戒煙的資源，就有望扭轉這種不公，讓低社經地位的煙民亦可及早戒煙，從而減低健康風險，得到更健康生活。

至於私煙問題，確實不易解決。惟黑市的猖獗，從來就不是合法化對健康有害的產品的理由——倘冰毒黑市很猖獗，是否又要將冰毒合法化？禁止或限制一種產品與否，實在只應從公共衛生角度而非操作細節出發。

總而言之，阮博士雖出身名校（女拔、科大、牛津、港大），卻可設身處地為基層着想，批評只從「中產角度」出發的政策，確是非常難得，筆者十分敬重，但有關她反對最新禁煙建議之理據的以上幾點，還望賜教。

註1：Glover, M., Shepherd, R., Selket, K. & Paramanathen, S. K. (2021). Price hikes, crime fad or political football? What caused a spike in store robberies for cigarettes in New Zealand: analysis of news reports (2009-2018). Safer Communities.

註2：Hajek, P. et al. (2019). A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. The New England Journal of Medicine, 380:629-637.

註3：Kalkhoran, S. & Glantz, S. A. (2016). E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine, 4(2), p116-128.

作者是香港大學醫學院藥理及藥劑系研究助理教授

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[黎子駿]