林緻茵：問題天天都多 政府的回答可以更好嗎？

簡化問題抑或沒有問題

近日有立法會議員關注棄置新冠快測盒對堆填區的影響，局方估計香港每天平均消耗150萬個快測包，棄置量約60公噸，相對平均每日10,809 公噸的都巿固體廢物，快測包的棄置量對堆填區和環境不會帶來額外壓力；快測只是「過渡性質」，問題會隨疫情減退。

翻查環保署近幾年的《香港固體廢物監察報告》，2017年的都市固體廢物棄置量為平均每日10,733公噸；2018年上升至11,428公噸，報告解釋增長部分歸因於颱風「山竹」的破壞；2019年，數字減少至11,057公噸，報告指反修例風波令香港經濟活動收縮，廢物減少；2020年棄置量再下降至每日10,809公噸，部分源於新冠病毒對經濟活動的影響。

2020年後，已沒有相關報告。局方用的「每日10,809公噸」統計數字，其實是2020年的數據。以2020年數字對比今天每日的快測包棄置量，本已不太準確；香港三大都市固體廢物的來源為廚餘、廢紙和廢塑膠，當中廚餘已佔了三成，以每日香港固體廢物總量與快測包製造的廢塑料作對比，會否令我們低估問題的嚴重性？

近日社交距離措施暫停放寬，新增確診數字上升。疫情究竟何時才會過去？目前我們仍然需靠快測等方法，才能讓社會維持正常運作。如果根據當局在2020年的解釋，經濟活動會影響廢物棄置量，香港同時兼顧抗疫和經濟復常，很大機會令整體棄置量再次增加。那麼環保署如何減低抗疫所產生的廢物的影響？

不正視成因 如何解決問題

官僚系統簡化問題的作風，可能是日積月累的結果。本屆政府上場後，對於一些公眾熱議、涉及政治問題的回應，又有表現出一種正視問題的態度嗎？

社會近來最常提出的問題，是香港「人口流失」有多嚴重。就此，政府沒有否定問題存在：從施政報告所載的人口流出數字，以及各局的回應，當局並不否認有人口移出，且移出的數字不小。但在解釋問題的成因上，官員傾向以「難以簡單歸一，屬於個人選擇」作結。

一個社會問題的出現，當然不會只有單一原因，惟社會大眾一直叩問的，是問題的主因、有何方法解決。尤其這種需要業界以至全社會共同解決的大難題，愈遲正視問題，能夠對症下藥、「軟着陸」的機會就愈低。

認清問題的下一步，就是討論如何解決問題。

近期出現的一種現象，是官員不再糾纏於「概念」。整個社會曾就復常展開熱烈討論，都是圍繞「幾＋幾」（隔離檢疫及醫學監測日數），因為「幾＋幾」是一個最容易讓人掌握具體開放程度的指標。上兩星期，當局指社會對「0＋0」的理解各異，不會再討論「0＋幾多」。

不再糾纏「概念」 但如何討論下去

社會對「0＋0」的理解是否真的各異，「0＋0」是否純屬討論、在宣傳上是否不具實際意義，已有議員和專家解答了，此處不贅。換另一個角度看，如不以「0＋幾多」為討論基礎，社會應該如何延續防疫政策的討論？有官場中人呼籲大家面對現實，不如思考目前政策如何盡量放寬。但如果我們不確定「0＋0」是否目標，又怎樣討論防疫政策的下一步？

與此同時，政府在討論問題的過程中，亦非常積極對抗「壞語言」，讓這些「壞語言」不能被廣泛傳播，形成問題。

猶記得行政長官在今年10月的施政報告答問會上，對於有議員提起「官商勾結」一語，反應甚大。雖然當時議員並非指香港有「官商勾結」，但行政長官認為這類論述具「破壞性」，必須反擊。各局長對於相關的用字也非常敏感，指公私營合作不是利益輸送。這種敏感的程度，相信與政府在修例風波的經驗有關——倘若任由社會討論甚至是定性問題，既有的印象將難以被逆轉。

所謂的「論述」，當然不會包括事實的全部；但正因為「論述」有概括的作用，我們不必花幾十句說話，就能快速掌握對方的意思。「勾結」有負面含義，因此被視為不合時宜；惟公眾真正關注的問題，是隨着政府與市場關係的轉型，包括公私營協作及政府投資增加，政府如何在行事上保持公平公正。我們的確可以避開「壞語言」，但不能避開背後的問題。行政長官想必也同意要公平公正，否則就不會對「勾結」有這麼大反應。既然這些用字是對政府行事的警惕，官員不必過於忌諱。

消弭問題的社會代價

中共二十大報告的「六個堅持」中，第四個為「堅持問題導向」，對於問題意識的強化及解決問題的新思路，尤其重視。香港的問題當然不止一年365個，但要解決問題，就要優先解決核心問題。核心問題的釐清、解決，難以由政府一手包辦。

站在公共討論的角度，當語言有太多禁忌，討論會受窒礙。有心解決問題的人，不肯定政府是否已經意識到問題、是否已經在解決問題，再提建議、再深入研究又會否被拒之門外。站在「穩定」政治環境的角度，政府的做法可能有其好處；惟「終止討論」不等於「解決問題」。當社會因各種限制而放棄討論，政府將更難察覺民意背後的信號，問題亦可能因此被低估、被延後，對於長遠推動良政善治，並無裨益。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]