關志健：善用機遇 發展多元人才

殘疾者學歷大升 就業仍困難重重

殘疾人士的學歷近年來大幅提升。於2021/22年度，大學教育資助委員會下的副學位及學士學位課程中，約有1000名殘疾學生。很多大學也設立專門協助殘疾學生的部門，以在環境配套、考試安排等各方面為殘疾學生帶來便利。殘疾人士透過取得較高學歷，理應可以在勞工市場得到更多發揮機會。

然而，具專上學歷的殘疾人士就業依然困難重重；同時，他們還會因為具備高學歷卻無法入職相對應的職位、無法學以致用，而對自己感到失望，降低就業信心。雖然具備大專學歷的殘疾人士人數增加，但傳統社福機構仍然主力協助較低學歷的殘疾人士就業，而高學歷殘疾者的就業需要往往被忽略。CareER是少數針對有大專以上學歷的殘疾學生而設的組織，工作成效有目共睹；儘管如此，受惠的高學歷殘疾人士規模仍十分有限。因此，社福機構應就高學歷殘疾人士的需要，提供適切支援。

現今科技發達，我們可以透過創新科技協助殘疾人士克服障礙。疫情期間，居家辦公成為主流工作方式，員工可以使用網上平台處理工作及與團隊溝通。而現時很多公司的資料亦已上傳雲端，故此員工不一定要回辦公室都可以工作。這些變化，不僅突破了我們對工作的想像，也為殘疾人士就業帶來機遇。此外，透過研發及應用輔助技術，亦可以協助殘疾人士在工作上有更大發揮。

可惜現時企業普遍缺乏這方面的意識，未充分利用科技來支援殘疾員工。社會福利署於2013年推出的殘疾僱員支援計劃，向聘用殘疾人士的僱主，提供每名殘疾僱員最多4萬元資助，以添置輔助儀器或改裝工作環境；惟於2020及2021年，只有各14宗成功申請，不過九牛一毛。近年特區政府投入大量資源推動創科發展，社會應該思考如何透過創新方案，幫助殘疾人士在職場有更好發揮。

另一個值得留意的變化是，企業社會責任日益引發關注。當年經濟學家佛利民（Milton Friedman）認為，企業的利潤最大化，就是履行了最大的社會責任，因它用最有效率的方式去營運，就能提供就業崗位。但這說法已不合時宜。現在企業要立足社會的話，就要承擔更大的社會責任。上市公司須每年遞交環境、社會及管治（ESG）報告，以披露公司有關ESG方面的資料，提升公司透明度。投資者在制訂投資策略時，也開始重視企業的ESG表現。

商界需扭轉對殘疾者傳統看法

不過在ESG三大範疇中，「管治」和「環境」議題較受重視，唯獨「社會」部分普遍被企業忽略；殘疾人士就業議題，更是極少在ESG報告中被提及和披露。事實上，不少企業主要透過捐贈或組織企業義工，協助社會上有需要的人；但對於支援殘疾人士就業方面，很多企業仍乏善可陳。商界需要扭轉傳統看法，不僅視受聘的殘疾人士為「受惠者」，而要知道他們都可以是投入生產的「貢獻者」，並積極推動職場共融。

政府、企業和社福組織要好好善用以上提及的有利條件，發展多元人才，釋放殘疾人士勞動力。這不僅有利傷健共融，也有助香港經濟發展。

作者是城大社會及行為科學系助理教授

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[關志健]