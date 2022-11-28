鄭立：「人生勝利組」看家境 不看付出不看成就

但劉先生可能誤解了「人生勝利組」一詞。

在網絡上的年輕人語境中，「人生勝利組」一詞形容的是先天條件的優劣。一個人若家裏有錢，階級高，先天長得帥、長得高，再加上父母給的外國護照，那他就是人生勝利組；相反如果他長得醜、長得矮，家裏窮，是無產階級，只有香港居民身分，那他就是輸家、「魯蛇」（loser）、失敗者，應該被歧視與嘲笑，而且不應留下後代。

這跟你個人成就無關，跟你建立了什麼無關，跟你努不努力無關，跟你有什麼貢獻無關。你長得醜、家境差但自食其力，半工讀完成大學，努力工作，甚至白手創業有點成就，你還是應該被鄙視，窮醜者就是「先天賤格」，你怎樣付出都一文不值，供養沒辦法給你好家境的「失敗」父母，更是作孽。

相反，你長得帥又有錢，即使錢不是你掙的，長得帥亦只是幸運，人生沒幫過誰也沒什麼成就，你還是值得崇拜的對象，因為你的錢就是比前面那個努力的傢伙多。

香港主流思想 人生「勝敗」純粹看擁有多少

在香港，龜兔賽跑，就算龜很努力比兔先跑到終點，小白兔還是比龜可愛，龜還是緩慢而且猥瑣，大家會欣賞龜嗎？童話故事想你欣賞龜，實際的香港社會不會。

以上這種思想很偏激、「白鴿眼」，充滿階級偏見而且負面？對，但這就是香港主流思想，就是以持有多少東西去衡量人，而不是以有多少貢獻、創造多少東西或付出多少努力去衡量人。

哪怕你持有的東西沒有任何一點是你創造的，全部是繼承，甚至你把家產敗了九成，剩下一成比一個努力的窮人要多，他們還是較欣賞你，而不是那個努力的窮人。

香港發展了20多年的資產瘋狂增值與裙帶經濟，實業衰頹使社會虛而不實，整個社會的價值觀就變成這樣。

是的，不少家境好的人，人生都沒有成就，但這妨礙他們過得好嗎？他們的生活會比較差嗎？他們還是能夠因為組織家庭、穿得得體，有本錢參與一些上流社交活動，以及有錢，而受到香港社會的尊重，即使毫無成就，亦對人類文明毫無用處，還是勝利組。被鄙視的，還是那些孤獨一人從事服務業，整天工作，大部分收入拿去交租，守護家人，去到他們去世時，發覺自己的錢用盡，已一無所有，年紀大了工作被淘汰而失去依靠，可能要流落街頭的無產階級。劉先生會當他們勝利組嗎？

勝敗就純粹看你擁有多少，即使你只是幸運，你還是勝利；即使你只是不幸，你還是要被鄙視，這就是今天的香港。在香港，幸運的人更易令身邊人過得好，不幸的人再努力都難為身邊人帶來幸福。擁有一個物業的租金收入，比起一個人努力工作一個月的收入更多。

從劉先生的發言看，他相信人的價值在於人的成就，而家境好但沒有成就者，人生都是失敗的。其實這是個健康、王道的思想，只是這跟網民口中「人生勝利組」的定義不一樣。只能說，搭港鐵並不足以貼地；真正的貼地，是能夠理解香港廣大基層與新一代，他們內心想的是什麼、價值觀是如何。那可能是醜陋、荒謬的，可是那才是真實。

如果劉先生不打算為這些人帶來希望，那說什麼都會被當成風涼話。

作者是專欄作家

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[鄭立]