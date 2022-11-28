陳沛良：訂青年發展藍圖 助青年多元發展

不應訂條條框框限制青年發展

早前我與辦事處的青年同事及一群本地大學生，就青年發展議題展開交流，聆聽他們的心聲，了解他們所思所想。其實，青年人的想法，各自重視、關注的議題各式各樣，有的說他會思考就業、職業發展等議題，有的就說目前最關注終身大事，也有人說他想做「斜槓族」，追求自由、有彈性的職業模式。當然，他們亦都會以青年視角，探討香港的未來發展。

我認為一個好的青年發展藍圖，不應該是設立條條框框引導甚至限制青年發展，而是應啟發青年找到自身興趣、發揮自身所長、追求人生理想，這個應該成為政府制訂藍圖時要遵循的原則。畢竟，有些問題的解決宜疏不宜堵。

在這個大原則、大方向下，政府應檢視和總結過往不同的青年政策範疇，並在制訂藍圖時清晰指出，有關政策是想聚焦哪一類青年，以及針對他們哪幾方面的需求。正如「精準扶貧」一樣，青年政策亦要精準對焦青年的需求。

為何過去特區政府的施政很難爭取到青年人支持？原因很簡單，回歸前後與青年相關的社會問題並沒有得到重點關注與解決，無論是基層青年自身所處的環境、所面臨的困難，還是向上流動的機遇渠道，都沒有一個明顯的改善空間。基層青年亦不是重點的統戰對象，但當這些問題愈演愈烈之時，除了會成為拿來攻擊特區政府施政，乃至中央對港青年政策的文宣材料，也進一步助長了青年與政府的離心離德。

青年政策的核心既然是青年，提出政策之前，政府有義務、責任先深入了解本地青年人的想法。政府早前提到為制訂這次藍圖，至今已舉辦逾100場諮詢會，聆聽青年人意見。我肯定政府的做法，但亦希望獲諮詢的青年，是來自不同背景、階層，諮詢的範疇內容亦涉獵青年「四業」（學業、就業、創業、置業）以至青年重視的其他議題，令政府多角度了解青年的想法、關注點和實際需要，制訂藍圖時才可以貼地並對焦。

制訂針對政策 築好流動階梯

前段時間，有NGO（非政府組織）展開「青年對未來發展的看法」網上調查，結果顯示超過六成受訪青年認為，香港社會向上流動的機會並不足夠。因此，為不同階層的青年制訂針對性的政策措施、築好流動階梯，讓青年人可以有多元發展的機會，是「藍圖」應有的目標。

此外，要實現多元出路的願景，除了要打通青年就業、創業、置業的路徑，於青年在學時，就需要讓他們多了解、接觸不同選擇的可能，並且提供多種途徑，讓他們可以根據自身興趣所長，選擇未來發展道路，拓寬青年發展空間。

政府近年積極推動職專教育，但成效不是很理想。資料顯示，報讀高中職專教育課程的青年，佔整體高中生人數約15%，參與率遠低於德國、新加坡等地。而鼓勵學生探索自身興趣及事業發展的應用學習課程，多年來修讀人數也維持較低水平。其中一個原因，是這些課程被認為是「次等教育」、「次等科目」。當局可借助制訂「藍圖」這個契機，檢視及完善職專教育和應用學習課程，提升兩者的社會地位及認受性，令更多學生相信並實踐應用教育路徑，才可以從根本上改變青年出路單一的困境。

青年作為社會寶貴的資源和財富，是香港未來發展的中堅力量。贏得青年，才能贏到未來和希望。我促請當局盡快公布「藍圖」並適時檢討，採取更多切實可行的措施，讓青年看到發展機遇與前景，大力爭取青年人心回歸。我和社會各界的願景一樣，亦希望青年能夠與特區同向而行，在關心個人發展的同時亦關心社會發展，攜手共創新篇章。

作者是立法會議員

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[陳沛良]