閻小駿：中美正確相處的5個道理

中華傳統文化源遠流長，是極為豐富的戰略思想寶庫。在中美為兩國關係尋找正確發展路向的共同探索過程中，來自中國傳統文化的5句格言及蘊含其中的道理，或可為人們提供一些有益啓示。這些格言，用語洗練，點到而止；但思辨深刻，富藏智慧。我國領導人在不同場合亦引述過這些傳統經典格言，來闡述對於中美正確相處之道的觀點及看法。關注中美關係的讀者朋友，不妨對之有所了解。

中美關係歷史 乃最好導向標

在這5句格言中，第一句講的是正確的歷史觀、大局觀。這句格言來自《鬼谷子．決篇》，其文曰：「度之往事，驗之來事，參之平素，可則決之。」中美關係複雜而多面，其中既牽扯意識形態和政治體制差別，又涉及既有超級大國與處於上升階段新興大國之間的實力競爭，還關聯到文明形態的衝突等敏感問題，既有相互競爭的激烈一面，也有彼此合作的潛在空間。因此，處理中美關係既無現成框架可供遵循，也缺乏國際關係史上外國前例可資借鑑。

但中美關係發展的歷史本身，即是對現實最好的導向標。自1972年美國時任總統尼克遜（Richard Nixon）訪華打開中美關係大門以來的歷歷往事都說明，中美兩國合則兩利，鬥則俱損。實際上在1972年以來的半個世紀裏，凡是在中美互相合作的時段和領域裏，不但兩國人民均為之受益，而且兩國協作亦為世界帶來促進和平、穩定、發展和民生改善的重要積極力量。只要具有歷史眼光和全局眼光，不為風吹草動所迷惑，也不為一時得失而搖擺，無論局面多麼複雜困難，中美雙方總可以尋找到和平共處、共同繁榮的合作基礎。

兩國差異無可迴避 但不應妨礙合作

第二句格言，說的是如何看待中美兩國的差異。這句話是來自唐朝詩人孟郊名詩《答姚怤見寄》中的一聯，叫做「日月不同光，晝夜各有宜」。中美是兩個大國，相似點很多，但不同之處也非常明顯。中美兩國來源於世界文明的不同體系，各自奉行不同的國家意識形態、社會制度和發展道路。兩國之間無論過去還是現在都存在顯著差異——這是無可迴避的事實，惟它不應是中美合作的障礙。差異感的現實存在，更要求兩國建立相互尊重差異、和而不同、相得益彰的伙伴關係。

第三句格言是唐宋八大家之一的散文名家歐陽修曾說過的一句話，叫做「得其大者可以兼其小」。這句話的意思大概是：一旦準確把握了問題中的大方面，小枝節也就不難隨之迎刃而解。這句話談的是方法論，但適用於如何正確認知中美關係中主流與支流、主要矛盾與次要矛盾、宏觀歷史走向與具體政策分歧之間的關係等重要問題。

中美關係的總體特點是頭緒紛雜、枝節很多，涉及政策範圍也很廣；但無論什麼領域、哪項議程，中美都是既有相互競爭的現實，又有彼此配合的需求。當前中美兩國對於政治、軍事、貿易、科技、外交等不同領域的政策原則、目標、利益、關切及優先事項，存在不同主張，這是無可避免；但是，尋找中美關係正確發展的路向，就必須有能力從這些枝節、次要矛盾及具體政策問題中脫離出來，以更宏闊視野，從更大的全局出發，有系統地認真思考當今世界兩個最主要國家之間正確相處的根本應然之道。

中美是加強合作還是人為脫鈎，更有利於世界和平與發展？中美放任衝突還是管控分歧，更有助於區域穩定？中美是各搞孤立主義還是加強合作交流，才更符合兩國及世界人民長遠和根本利益？類似這樣的大問題與主要矛盾，一旦掌握好了，在小的具體政策分歧上達成協調解決的方案，也將會是水到渠成。

地球寬廣 完全可容納兩大國

第四句格言，則是來源於我國民間社會廣為流傳的一句諺語，叫做「天高任鳥飛，海闊憑魚躍」——這講的是正確的世界觀。在複雜的國際鬥爭中，中國不惹事，但也不怕事。我國的主權、安全和發展利益，是中國的底線關切，統一祖國更是中國核心利益之核心。在涉及政治原則、政治底線與核心利益的問題上，中國沒有退讓餘地。

惟同樣亦應該看到，中美尋找正確相處之道，就需要共同認識到寬廣的地球，提供了廣袤的戰略空間和迴旋餘地，完全可以容納中美兩個大國同時存在、各自發展，並且互相合作、共同繁榮。中美兩國之間距離遙遠、經濟互補性強、人文交流空間及縱深廣闊。中國不對美國構成軍事威脅；中國不輸出意識形態，也不輸出飢餓、貧困或革命。中美兩國不存在生存空間之爭，也不存在所謂爭奪世界霸主地位問題。有這些基本事實存在，只要中美兩國堅持接觸、堅持合作、堅持溝通，就一定能夠在逐步磨合中找到共識、構築互信，為建立中美新型大國關係提供堅實基礎。

秉持務實精神 相向而行

第五句格言出自《晏子春秋．內篇雜下》，曰「為者常成，行者常至」——這說的是中美正確相處需要秉持的務實精神。美國哈佛大學甘迺迪政府學院前院長阿利森（Graham Allison），曾在其著作Destined for War一書中提出著名觀點，認為世界歷史上新興大國與現有大國之間的競爭，往往最終導向戰爭，他將此現象命名為「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）。中美兩國分別作為冷戰後唯一超級大國和21世紀初期冉冉升起的綜合國力之星，正確發展好相互關係，力圖避免修昔底德陷阱，難度很大，但事在人為。

尋找中美的正確相處之道，需要兩國都能以高度務實、言而有信、互相尊重的精神相向而行，一步一個腳印，正確看待彼此戰略意圖，確立建設性的交往基調，從協調處理兩國共同關切的國際、地區問題，及人類社會面臨的最緊急公共危機入手，從人文學術來往、中美文化交流等領域開始，通過兩國持續合作加強溝通、加強互信，雙方同步採取更加積極的步驟，釋放出更具建設性的信號，堅持不懈，久久為功，最終找到中美雙邊關係回到健康軌道的路徑與辦法。

當前，中美關係正處於歷史的十字路口。如何尋找符合兩國和兩國人民根本利益、符合國際社會期待的中美關係發展方向，是最緊迫的時代課題之一。本月，習近平主席與拜登總統在印尼峇里島實現中美元首會晤，為中美尋找正確相處之道及構建新型大國關係的新時代開了篇、點了題、掌握了方向。中方坦率闡述了我國原則立場，美方也做出了相應積極承諾，世界對中美關係下一步發展充滿期待。相信中美兩國定能共同努力，切實落實兩國領導人會晤成果，共同確保中美關係沿着正確航向前行，不偏航、不失速、不相撞，長遠而言最終找到中美合作共贏的正確相處之道。中美社會各界都應該為實現這樣的遠景目標，做出我們各自應有的貢獻。

作者是香港大學中國制度研究中心總監

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