徐英偉：展現香港文藝內涵 建設中外交流中心

在建設中外文化藝術交流中心上，政府將制訂「文藝創意產業發展藍圖」，施政報告亦提出在軟硬件、培育人才、對外交流上全方位做好相關工作。就提升文化基建，政府將制訂「十年文化藝術設施發展藍圖」，增加博物館數目、提升表演場地座位數目等。

文化設施是建設文創產業的催化劑。以文化產業急速發展的深圳為例，當地以「新時代十大文化設施」連同文化產業園區，作為產業發展的基礎和引擎。硬件以外，深圳政府亦有全方位的方向，打造當地文化高質量發展典範，例如以「文化＋科技」為發展戰略、加快「金融＋文化」發展、推動文化產權和藝術品交易等。

說到與科技的融合，日本是一個比較早發展的地方，我早前到了當地拜訪相關科技企業和大學，大家都對大灣區市場表達興趣，也想了解香港的最新環境和定位，未來日子相信很大機會能夠安排來港。

發展文化產業 藝術交易不可或缺

施政報告提到，會透過貿發局優化知識產權交易平台，並研究措施支持業界展開更廣泛的版權交易活動，促進文藝創意商品化和產業化。要將文化發展成產業，藝術交易是不可或缺。香港是全球三大藝術品拍賣市場之一，國際藝術盛事如Art Basel等，除了是大型展覽之外，更造就許多展品交易。我過去一個多月到多國交流，已收到不少有意來港的詢問，尤其是就着最新防疫要求的資訊。

根據政府統計處資料，2020年文化及創意產業佔本港GDP（本地生產總值）4.5%，達1155億元；而同年香港藝術品、收藏品及古董的進出口總值，更高達336億元。即使面對疫情，在低稅制、完善的交通物流、法制和金融制度等優勢下，本港藝術拍賣市場仍然興旺。環球各地在文化發展上，都與科技、金融密不可分，特區政府提出完善知識產權交易平台是好的方向，未來在法規等不同方面，更好支持業界進行交易，將藝術與商業更好融合。

除了政府支持，結合市場營造文藝氛圍，是不可或缺的元素。施政報告表示會推出措施鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，發揮市場力量以推動文化藝術發展。下一步更要加強幫助本地藝術人才、團體到內地及海外，尤其是大灣區其他城市的場地推廣及發展，並協助他們解決兩地不同制度下出現的問題。

將盛事「引進來」 推動文創產業「走出去」

政府將成立文化藝術盛事基金，並參考由業內人士組成的文化藝術盛事委員會的意見，向大型文化藝術活動的主辦單位提供誘因，支持盛事落戶香港。委員會宜由廣泛且不同背景人士組成，特別是具商界視野的人，以更掌握環球文藝發展脈搏，迅速抓緊吸引盛事來港的機遇。

香港不乏評價甚高的藝團、獲國際讚好的電影等。要成為中外文化藝術交流中心，除了將盛事「引進來」，亦要令香港的文化創意產業「走出去」。中國去年的文化產品進出口額達1558.1億美元，對外文化貿易額更突破2000億美元，具有龐大市場。未來的確存在很多機遇，能否成功，就要大家一同協助業界將市場做大，將文化產業推上新台階。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]