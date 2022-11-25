曾志豪：只許警察「好奇」？

今日香港市民也想一問，究竟香港普通市民和公職人員，是否住在同一星球、受同一樣的法律約束？

好奇一問，何謂好奇？何謂好色？何謂起底？啟德屋苑露台性交案，大批不涉案件調查的警員登入內部系統查看，甚至翻拍、瘋傳女事主相片。警方調查結論是，個別警員出於「好奇」登入電腦系統，不涉及刑事成分；個別警務人員受紀律處分，但無透露實際人數及罰則。

弱弱一問，如果用手機拍攝裙底春光，解釋為「純粹好奇，不涉刑事」，可以嗎？如果不能，為何警員的行為可以用「好奇」作免責聲明？又，不涉調查的警員登入系統查看相關案件資料，這為何不算是「不誠實使用電腦」，而只是「好奇」？反修例運動後，警方曾高調打擊「起底」罪行；那麼當不涉調查的警員登入電腦系統，查看甚至翻拍涉案事主容貌，為何不算「起底」，而只是「好奇」？那麼市民被控「起底」，為什麼又不接納他們只是「好奇」呢？

同樣，「播錯『榮光』當國歌」事件，明明應該是播錯中國國歌的亞洲欖總責任最大，傳播影響力也最大；結果《港區國安法》偏偏沒有把這些人繩之於法，也沒有落口供刑事偵訊，亞洲欖總代表由迪拜趕到香港向特區致歉，強調是初級人員犯錯，而特區政府居然在沒有國安處調查的情况下，單方面相信對方的解釋。為何又不能像對待香港欖總一樣，要求向亞洲欖總取證，甚至查看他們的職員通訊紀錄？

文化體育及旅遊局長楊潤雄不是說，接二連三的錯「絕對不能接受」嗎？為何現在特區又輕輕放過這些「罪魁禍首」？在國安法上，香港人和外國人，是否活在同一個星球呢？

政務司長陳國基指港府不掌握港人移民原因的資料。司長在移民問題上不「好奇」，還真令人好奇。或許，同一個城市卻令人感覺好像有兩把法律尺度，便是港人離開的原因。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]