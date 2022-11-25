孔永樂：探索促進粵港澳大灣區經貿融合方案

維繫灣區商業生態圈 中小企具重要角色

第一，中小型企業（SMEs）在大灣區的人力資源和資本較少，競爭力較弱。不少大企業相對擁有龐大資源，公司可調動研究與開發部門的人員，在大灣區內展開深入調查及市場分析，繼而在大灣區內尋找合適選址及領域拓展商機。然而，中小企欠缺財力及人才，即使透過網上及媒體信息了解大灣區各地的基本資料後，很多老闆亦有所顧慮，不敢貿然跨地投資。

另一個問題是，經過兩年多持續肆虐的新冠疫情，不少中小企已耗盡僅存積蓄，欠缺額外資金跨地到大灣區其他城市投資。

香港共有超過35萬家中小企，佔整體全港企業的98%。中小企對於維繫大灣區的商業生態圈有重要角色，而且亦聘請了勞動市場內的大多數員工。欠缺中小企的積極參與，大灣區的經貿融合難免有所失色。其他國家的中小企業亦遇到相似問題，在缺乏國家充裕的資金下，無論是歐盟或東盟地區的中小企業，即使有興趣，亦無能力進軍大灣區市場。重要的是，此問題估計在兩地通關後亦會存在，大企業與中小企的差距或會更加顯著。

為推動中小企融入大灣區市場，特區政府在本年度的施政報告推出不少措施，當中包括提升現有的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（簡稱「BUD專項基金」），資助上限由600萬元增至700萬元。同時，特區政府透過貿易發展局的「GoGBA」及「T-box」等平台，協助香港企業到大灣區發展。

然而以筆者了解，不少申請文件對於中小企老闆而言過於繁瑣，個別更需要另聘專人填寫申請表格。這不單增添額外成本，而且老闆對實際的資助內容並不太理解。這對於公司或整體大灣區發展，都未必能達至持續發展的方向。進一步看，內地的經濟與上世紀90年代不同，大灣區發展可包含人工智能、生物科技、新能源及智慧經濟等範疇，但中小企在相對較少的資源下，如何尋覓合適的產業領域，這都困惑不少中小企業掌舵人。

城市產業發展不平衡的挑戰

這關乎第二個問題——現時粵港澳大灣區內，存在產業發展不平衡及城市發展不平衡的情况（註1）。對比美國紐約灣區、三藩市灣區及日本東京灣區等國際灣區發展，粵港澳大灣區面積最大，佔地約5.6萬平方公里。無可否認的是，當中有較為發達的城市和產業，也有發展較落後的城市和產業。在粵港澳大灣區的規劃下，不同城市各有定位及分工。例如廣州及深圳強調創新科技，澳門建設世界旅遊休閒中心及中國與葡語國家商貿合作服務平台，中山推動成為現代裝備製造業基地，江門提升機電五金、電子電器、紡織服裝等傳統產業（註2）。

然而，現實裏難免發達城市如廣州、深圳及香港等會有更多資源發展，大多投資項目也會聚落於創科發展。對於環境保護、社會治理或可持續發展的項目，或因而被忽略，處於邊沿、較落後的地方也較少受到重視，最終大多數投資項目預料集中在發達城市中的核心商業區（central business district）。這對粵港澳大灣區整體均衡發展帶來挑戰。日後如何發揮先進城市的優勢，同時帶動相對落後的地方發展，減少無效及惡性競爭，形成優勢互補和錯位發展的產業體系，這將是粵港澳大灣區面臨的重要問題。

需更多外地人才企業 增經濟活力

第三，粵港澳大灣區相對缺乏外地公司和外地人才。根據《中國人口普查年鑑2020》的數據，廣東省的外籍人員有78,487人。內地超過1700萬家企業中，香港企業的數目比其他外資仍具優勢，但主要集中在珠三角地區的製造業領域（註3）。

面對日漸複雜的國際形勢及成本上升，企業容易失去競爭力。據統計，截至2022年9月，東莞共有港資企業8227家，已經佔全部外資企業的53.4%。若然我們希望粵港澳大灣區的經濟更多元化及具競爭力，未來區內或要更多相關的外地企業及人才，以增強灣區的經濟活力。

設中央基金框架 促進跨地投資合作

筆者認為，我們可參考歐盟的經驗，設立一個中央層面的基金框架，以資助項目形式，促進跨地投資及合作，以達至粵港澳大灣區經濟和社會融合，實現整個區域平衡和諧的發展。

現時，歐盟設立一個基金框架，通過資助項目支持區內的跨境合作，其目標是共同應對區內挑戰，並在健康、環境、研究、教育、可持續能源等領域，找到共同的解決方案。中小企、非政府組織及學校等可以申請基金，通過重點項目改善區內問題。例如法國與西班牙邊界地區，以及荷蘭與比利時邊界地區等，以不同項目加強經濟及文化交流，並按照地區實際情况所需，設定老人醫療、環境保護及生物多樣化等保護項目，每年由政府官員審查項目進度。

誠然，歐盟與粵港澳大灣區的情况有所分別。在粵港澳大灣區的現况下，誰負責設立及管理基金和各申請項目、各項目的分配如何、誰負責監督項目和進度，以及每年基金資助額多少，都值得深入討論。本文希望拋磚引玉，對於粵港澳大灣區未來3至5年發展，能夠有更多具體細節的討論，從而在全球經濟不景氣的環境下，探索一些促進經濟民生的方案。

註1：Guo, Shiping, et al. Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area : Planning and Global Positioning. Singapore: World Scientific Publishing, 2021, pp.120-121

註2：陳華康主編，《粵港澳大灣區概覽2018》，香港：香港城市大學出版社，2020年版，第一章

註3：張妙清、鄭宏泰主編，《拼灣區：新時代、新產業、新生活》，香港：中華書局，2021年版，頁38至41

作者是嶺大中國經濟研究部助理研究發展及項目經理、華人學術網絡成員

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[孔永樂]