施麗珊：重組扶貧會 走精準扶貧路（下）

問題四：僅如常運作討論 未參考海外經驗

近年扶貧委員會（扶貧會）一直只按原有機制運作，未有參考海外最新處理貧窮問題的情况。事實上過去10年，世界各地在定義和應對貧窮議題的策略已有很大轉變，惟委員會甚少展開討論，亦鮮有探討或借鏡海外扶貧經驗。

扶貧會應定期與中國內地和海外交流協作，舉辦扶貧高峰會和參訪活動，了解世界各地最新扶貧趨勢和策略。再者，貧窮問題涉及全球人類幸福，聯合國亦公布多項可持續發展目標，其中一個目標是要求各地自行訂下貧窮線，並在2015至2030年間，把相應貧窮人口減半。扶貧會亦應具全球視角，定期與聯合國相關部門，以及海外政府和機構聯繫，掌握各地最新扶貧策略，應對本港貧窮情况。

問題五：由官方主導委會 成員缺貧窮社群

現時委員會由政務司長擔任主席，並有4名當然委員，分別由4個政策局的局長出任；另外有20名政府委任的非官方委員，成員來自社會各個界別。然而，委員會仍以官方為主導，人選任命及討論議題均由政府決定，官方色彩甚濃。雖然非官方委員有來自不同背景的人士，卻鮮有貧窮或弱勢社群代表。

下屆扶貧委員會或可維持由政務司長擔任委員會主席，透過高級官員率領委員會，突顯政府對於處理貧窮問題的高度重視和承擔。此外，當局可邀請熟悉扶貧策略的人士或學者擔任委員會副主席，減低官方色彩，此舉亦有助引入政府以外的視角，積極檢視各項涉及貧窮問題的政策和服務。由於各項政策都影響貧窮社群生活，可謂「牽一髮動全身」，除現有上述4名局長出任當然委員外，筆者建議應包括所有政府政策局的代表，共同評估特定政策範疇對貧窮社群的影響，並作對策。另外，當局亦可加入貧窮社群代表參與檢視、制訂及完善各項與貧窮社群和扶貧目標有關的政策和服務。

問題六：架構內欠專組處理各貧窮社群

另外，目前扶貧委員會大會之下，只設關愛基金、社會創新及創業發展基金兩個小組，分別負責監督關愛基金、社會創新及創業發展基金的運作。上述工作固然值得維持，但缺乏持續檢視各貧窮社群的小組。委員會日後應針對各弱勢社群設立專責小組，包括貧窮兒童及青年、在職貧窮勞工、貧窮長者、綜援人士、特別需要社群（例如婦女、殘疾者）等，以及研究和跨界協作小組，促進深化扶貧工作。

問題七：扶貧會僅諮詢性質

雖然現時扶貧委員會由政務司長擔任主席，並有部分局長參與，惟在政府架構中，僅屬諮詢性質，委員會只協助政府制訂扶貧政策及扶貧服務，並不獲賦予實權。委員會的建議會否獲政府採納、滅貧或減貧工作應有何目標或時間表，完全倚賴長官意志。倘若政府不重視扶貧工作，扶貧會便難以發揮其職能，變得可有可無，扶貧工作恐無以為繼。

以加拿大卑詩省為例，該省是加拿大貧困率最高的省份之一，2018年當地訂立《減貧策略法案》（Poverty Reduction Strategy Act）。法案規定由2020年起，省政府必須每年都向相關委員會匯報，詳細說明5年策略期內的每一步進展。省政府提交報告以後，委員會需要審查每項工作的進展，並發表審查意見。當地更發表減貧策略「團結卑詩」（TogetherBC），策略計劃和項目訂定至2024年要將卑詩省整體貧困率降低25%，並將兒童貧困率降低一半。以上經驗，均值得香港的扶貧委員會借鏡。

特區應訂立「反貧窮法」，將本港消除貧窮的目標納入為法律條文，要求政府訂立滅貧或減貧策略，設立專門機構監督及執行各項扶貧或減貧方案，定期向政府提交周年扶貧進度報告，訂定長遠扶貧策略。長遠而言，扶貧委員會應逐步減低官方色彩，並按照法例組成、任命及行使其職能，以監督和促進各項扶貧政策及服務的推展。扶貧委員會應根據上述「反貧窮法」而設立，改變其諮詢性質，變成按法例成立的法定機構，並賦予人手和財務資源以展開扶貧工作，嘗試多維度訂立反貧窮策略，將多項政策整合，以達至脫貧減貧的目標。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]