陳帆川：Twitter和Meta改革 是新聞界噩耗

馬斯克裁減Twitter一半僱員，要求留下來的人簽紙承諾加班，引發離職潮，辦公室一度關閉，令人擔憂該公司能否繼續運作。而即使Twitter熬過改革，急於將服務變現的馬斯克，或會將Twitter改得面目全非。

Twitter對歐美傳媒來說，是最重要的社交媒體，匯聚了一流記者、學者和科技人才，是最「知識型」的社交平台。哈佛大學尼曼新聞實驗室在Twitter危機爆發後，持續點算新聞界萬一失去Twitter後的損失：對社會來說，失去Twitter將代表失去一個由公眾監察傳媒的平台；對記者來說，則失去獲取突發消息，以及聯絡專家和學者的渠道；對讀者來說，則失去一個接觸新聞的平台。

至於Meta雖然拒絕回應裁員對新聞項目的影響，但facebook早在裁員前砍掉多個新聞項目，第一是拒絕跟提供新聞內容的傳媒續約，並將15人的英國新聞團隊裁掉，改由人工智能揀選新聞，意味該平台很大機會在一兩年後完全砍掉新聞頁面，不再向傳媒買新聞。

第二是宣布明年停止支援「即閱文」（Instant Articles），原因是參與的新聞機構和閱讀用戶太少。「即閱文」功能讓新聞網站將文章放到facebook特殊頁面，用戶點擊連結後便立即彈出文章，毋須打開新聞網，facebook再按點擊分錢予新聞網站，香港不少傳媒都有使用。

第三是擬關停facebook和Instagram監測平台CrowdTangle。facebook在6年前收購該平台，開放予全球媒體免費使用。CrowdTangle可以追蹤facebook專頁和帖文的表現，除了協助記者發掘新聞素材、檢討專頁表現，也是調查記者最重要的網絡調查工具。

社媒如今想將傳媒變成客戶

facebook曾跟Google一樣，向新聞業提供基金，支援創新項目，但該基金網頁已變成「404找不到網頁」，可見Meta已對新聞完全失去興趣。

社交媒體是傳媒的主要發布渠道，傳媒卻並非社交媒體的主要流量來源。社交媒體原本把傳媒當成伙伴，如今明顯想將傳媒變成客戶。不過傳媒最缺乏的，一直就是錢。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]