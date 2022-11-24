管浩鳴：中層公務員 不應缺席問責

「多做多錯」文化 怎破解深層矛盾

新一屆問責官員毫無疑問具備「由治及興」新階段的個人條件，勇於求變，並準確貫徹落實習近平主席的七一講話及二十大精神內容，不過普羅市民的感覺最是實處，「安居樂業」的心願，往往關乎生活的小社區一點一滴的經歷與感覺，不同人亦會有不一樣的落差，因而普遍市民認為高官較離地。過去坊間及各政黨為市民處理投訴時，往往一直批評政府部門各司其職，最常聽到是公務員「不求有功，但求無過」、「多做多錯，唔做唔錯」，如果太突出亦會引起內部其他同事不滿。此文化便局限公務員的表現，一來不求表現出色，二來不敢打破現有建立起的分工，懼怕利益重新分配，這樣又如何破解香港深層次矛盾呢？

又以青年宿舍為例，筆者服務的機構引入「長幼共融」概念，綜合大樓有老人院、長者日間護理中心、幼兒中心，另有10多層青年宿舍，由於審批程序涉及跨局的眾多政府部門，複雜情况尤甚；當一些步驟「卡死」當中，各部門便沒有靈活地統籌預備方案，營辦的非牟利機構便苦等無果。即使上層官員願意協助，但中層官員往往「按本子辦事」，拖着後腿，不聞不問，沒有積極切實介入處理。

此外，政府改劃某些人口已搬遷或荒廢已久的建築物時，項目需經過一系列程序才可再建造新建築物，有些前期工作如拆卸原有建築、除污及平整土地等，其實可以盡量與其他程序合併，如縮短諮詢期、減少回覆反對意見次數、局部核准草圖等，容許一邊處理不影響規劃的前期工作，一邊推展研究、設計、制訂預算等施工程序，以在合乎社會整體利益之下，切實完善「程序公義」與「結果為本」之間的平衡。

政府可考慮設公僕獎勵基金

對於政府將在2023年第二季推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，筆者表示歡迎，定期公開表揚優秀並具示範作用的團隊或人員，是提高士氣的工具。政府也可考慮設立獎勵基金，為得獎者給予獎金鼓勵亦未嘗不可。當然，若發現表現欠佳的公務員，經督導和輔助後仍未有改善，除了終止聘用外，亦需考慮扣減部分薪金，達到以儆效尤的作用。

過去在市民眼中，未看到政府能夠建立一隊有非常共同理念、共榮共辱、來之能戰、戰之能勝的隊伍。在現時「愛國者治港」及完善選舉制度後，政府施政阻力已大減，隨之而起，作為問責團隊需自強不息，積極在頂層設計為市民謀幸福。筆者最希望看到中層公務員可以配合新一屆政府施政理念，做到習主席提出的「四點希望」。而市民不願復見以往的「小政府、大市場」，現在需要「有為政府」和「高效市場」，不願見政府迴避社會問題，更希望政府主動解決問題。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]