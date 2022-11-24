鄧鍵一、袁瑋熙：不同社交媒介影響力的世代差異

但過去十幾年，社交媒介應用程式推陳出新，所謂網絡世代，也至少經歷了兩代。不同年齡層的人使用的社交媒介已經大相逕庭。例如我們在本欄文章〈Z世代怎樣用社交媒介接收新聞資訊〉（2022年10月20日《明報》；下稱〈Z世代〉）提到，年輕人雖然也會透過fb接觸時事資訊，但以接收和轉發的整體參與而言，fb始終比不上IG。在這個背景下，相對於比較早期成立的fb，IG裏面整體上流通的資訊，有可能比fb更接近年輕人的意見和價值觀。

另一方面，同溫層除了令人覺得在網絡上多數人跟自己意見一致之外，它投射出來的輿論環境，也會影響到人們覺得自己的想法，於整個社會是不是多數人的意見。在這篇文章，我們會延續〈Z世代〉的討論，了解透過fb和IG接收時事資訊，在不同年齡層的市民身上，分別會怎樣影響他們覺得自己的政治立場，在社會裏面是多數還是少數。

年長者愈多用fb

愈覺得自己立場屬社會多數

這篇文章的分析數據，同樣來自我們於今年3至4月委託研究機構所做的問卷調查（樣本數目4346）。附表是不同年齡層市民，覺得香港社會大概多少百分比的人跟自己有相同政治立場。整體上18至29歲、30至49歲年齡層市民的結果大致相似，都是約有七成人覺得，社會上約三至七成人的政治立場跟自己相同；反而，有大概三成的50歲或以上市民，覺得自己的政治立場屬於少數，明顯比較年輕的市民為多。

我們透過迴歸分析了解不同年齡層的市民，愈多使用fb和IG接收時事資訊時，分別對他們認知自己的政治立場在香港社會屬多數還是少數，有什麼影響（註）。結果如下：

（一）18至29歲受訪者愈多使用IG接收時事資訊，愈覺得社會上多數人跟自己政治立場一樣；但他們使用fb的多或少，則沒有影響。

（二）30至49歲受訪者愈多使用fb或IG接收時事資訊，都愈會覺得社會上多數人跟自己政治立場一樣。

（三）50歲或以上受訪者愈多使用fb接收時事資訊，愈覺得社會上多數人跟自己政治立場一樣；但IG對他們則呈相反影響，他們愈多使用IG接收時事資訊，愈覺得自己的政治立場屬社會少數。

年輕人視fb為「不相干」社交媒介

整套結果正好反映出，所謂社交媒介構成同溫層，是有一定條件的。IG畢竟相對來說是年輕人陣地，儘管社交媒介的設計和操作，整體上促進用戶較容易看見立場跟自己相近的資訊，整個IG裏面，符合年長市民價值觀和立場的資訊，可能本來就相當有限，導致年長市民愈多使用fb，愈會覺得自己的政治立場是社會多數，惟使用IG則會有相反影響。

另外，結合這篇文章和〈Z世代〉的觀察，我們大致上可以確定，對年輕人來說，fb是一個跟他們不相干的社交媒介。這裏所謂「不相干」，並非說他們不用fb。正如我們在〈Z世代〉指出，對很多年輕人來說，fb仍然是一個有用的平台，讓他們獲得時事資訊。但是即使他們多看了fb，也不會特別想在fb轉發資訊；同時，無論他們在fb看到的時事資訊多或少，都不影響他們怎麼看待自己政治立場在社會的位置。

註：控制變項包括性別、教育程度、婚姻狀况、居住狀况、經濟階層、政治立場、政治效能感、閱讀新聞的時間。

作者鄧鍵一是香港恒生大學公共政策研究中心副主任，袁瑋熙是香港浸會大學政治及國際關係學系副教授

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