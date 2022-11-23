陳志豪：從立法會補選看「去政治化」大方向

觀察下月立法會補選的6名參選人，似乎「國家意志」對議會人才的想法跟去年差不多，甚至可說是進一步「去政治化」。例如6人當中，除了新民黨何敬康及全國港澳研究會理事黃梓謙之外，其餘幾人過去都較少就政治議題積極發聲，亦較少參與國際輿論工作。此外，好幾名參選人也缺乏地區選舉經驗，非全職服務社會或全職參與政務工作，與「傳統」的選舉人才或政治人才相比，無疑有所不同。

另一個新特點是，創科相關的人才大幅增加。例如6名參選人當中，全國政協委員黃錦輝、工聯會李廣宇、商湯科技尚海龍都是有創科方面的背景，進一步反映國家寄望香港建設成為國際創新科技中心、增強發展動能的取態。

此外，在今次補選，好幾名參選人的行業代表色彩亦十分濃厚，其政綱也是高度聚焦行業發展，界別專業性及針對性更加強，反而不再泛泛地提出全港性的倡議，不再像以前一般包羅萬有。例如民建聯陳永光的初步政綱，便相當於一份中醫藥發展政綱。

由此可見，在「由亂轉治」的大形勢下，議會鬥爭、政治鬥爭未來將會在較次要位置；學術背景、商界經驗、專業才能、重要行業的代表、事業有成的愛國人才，其政治發展空間將會擴大。

當然，愛國立場及基本政治能力始終是必須的，預期未來的政治人才將會有「愛國＋政治＋商／專／學」的特質。

料「去政治化」不止於議會層面

值得一說的是，在立法會補選提名期前，好幾名全職服務社區、有地區議會及選舉經驗的人，據聞亦有爭取參選的積極想法，最終卻幾乎全數落空。筆者認為，這不表示地區從政者失去了立法會的參選空間；基層民主及群眾聯繫工作依然是重要的，相信地區直選的20席，今後還是會以地區背景的選舉人才為主。

正如筆者所說，立法會的參選陣容一定程度反映了「國家意志」。我相信「去政治化」的方針方向，不會止於議會層面，還適用於香港其他範疇，例如政策制訂或地區行政改革等，也會貫徹「去政治化」原則，讓香港更能夠擺脫政治內耗，集中精力謀發展。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、全國港澳研究會會員

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[陳志豪]