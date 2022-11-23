田方澤：立會辯論教育 大家不妨誠實一點

問題正是沒有讀通識

這一代「自我中心」是因為通識嗎？到底是世代問題抑或教育問題，本身就值得探討。綜觀全球以至國內，10多年前所謂「80後」也好，「90後」千禧年的「Z世代」，甚至現在的「α（Alpha）世代」，都有共同特質，比如擅於掌握數碼資訊、活躍社交媒體、更強調個人自主、追求精神滿足多於物質、對不公平的事情更難以忍受。

這些特質，有些是青少年階段中常有的特質，混和現代社會特徵的體現。這些全球現象不是香港獨有，如何可以簡單論證是因為香港教育出了問題？

至於墜屏事故、工業意外，讀過通識的年輕人至今最多不過28、29歲，各種工業意外被捕者似乎年紀逾倍。高居廟堂，連基本資料都未掌握便信口胡謅、引喻失義，令人失笑。

與其批評青年人，不如說當今議事堂中平均年齡49.85歲的貴人，不會抽離個人立場去審視不同觀點。不去多角度思考，將現象簡單歸因為單一因素，正是沒有讀過通識、不懂批判明辨思考之故。

又或者，作為成年人，沒有長輩風範，不去接觸年輕人，只活在自己世界裏，「收成期」但求安穩，不作反思，利用權力維護保守的制度。這些嘴臉，才是近10餘年所謂青年「問題」的真相。

這兩年，區區最討厭的是政府常說教育出了問題、要「回歸初心」。大抵一如情侶分手，大凡「你變了」、「你對我唔係以前咁」，真相係唔愛、係相處問題，而不是「變」。大家不妨誠實一點，是掌權者對教育的觀念變了，而不是教育無法達到初心。

千禧教改一個目標是培養學生面對瞬息萬變的世代，當年的想法是追趕世界潮流、與全球化時代接軌。前特首梁振英曾以「萬能插蘇」形容香港，提出香港要承擔銜接國內與西方的角色。曾幾何時香港是國際城市，利用中轉港的地位，走自己的路。我們選擇培育有世界視野、有批判性、有自主學習能力、價值觀與世界接軌的下一代。

非過去教育落實有問題

而是今天目標已經不同

在2020年開始、沒有大鑼大鼓卻人所皆知的教育大變革，卻是反其道而行，在維繫中國內地與世界之間，我們選擇了進一步向內地靠攏，技能上追求21世紀資訊科技、STEM（科學、技術、工程和數學）素養，但在性情發展方面，我們比過往更強調愛國、配合國家發展、融入規劃，最終我們要成為「中國的國際城市」。

如中聯辦駱惠寧主任講的，港人「應自覺維護共產黨領導」。對愛國、對黨和國家的觀念，由過往接受「愛國不愛黨」、「不需認同社會主義」，變成「自覺維護共產黨領導」，整個社會經歷一個大變，「搞革命要從娃娃抓起」，教育作為培育價值觀的重要制度，自然不例外。

愛國者治港，我們不妨誠實一點，不是過去教育落實有問題，而是今天的教育目標已經不同。只是，一個全面向國內看齊的社會，對一國兩制的實施是否有益？反正對於一國兩制的看法，亦已經進入一個新階段了。

作者是前教育工作者

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[田方澤]