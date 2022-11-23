劉銳紹：夢裏不分誰是客 最難消受美人恩——連場國際峰會後中國如何清醒行動

（1）主客如何分 能成大事就是主

──中國近年的外交活動，經常強調「應邀」、「應約」出席或參與。這在對外活動中並無不可，至少可以保持國家尊嚴和面子；但有些人看見「應邀」、「應約」就沾沾自喜，反過來誤了大局。

欣喜的人認為，外國（包括美歐）「也要主動叩中國的門」（這是近期宣傳論調之一），中國「客隨主便」，喜歡的就見，不喜歡就不見（例如這次沒有跟加拿大舉行正式雙邊會議），姿態多高啊！但這卻忽略了「見與不見」，以及「中國也想見，甚至很想見」的背後考慮，變成一種無故「自high」。

──以「習拜會」為例，中國表示習近平「應約」出席。沒問題，各自理解。惟在安排和宣傳卻要突出：會面在中國代表團的住地舉行，而習近平也先行站在拍攝地點等候拜登，似在暗示中國是「主（導）」的一方，這就與「應約」大異其趣了。由此輻射到中方官員，都是「應約」而行。

從感覺良好的角度看，這也沒所謂，但這類宣傳不斷出現，對外卻得到另類效果。外界形容這是「自相矛盾」，「以宣傳壯威但欲蓋（中國更想談）彌彰」，「宣傳技巧未夠嫻熟」。「夢裏不知身是客，只求一晌貪歡」，這對中國的形象無甚好處。

──其實，國際事務最重要是達到本國的終極目標，眼前和短期目標只是策略一部分或一個過程。所以，誰是主、誰是客不重要；能成大事、如何成大事，才是關鍵。在近期國際峰會上，中美等國都是「客」，只是借東道國的場地，展開各自為「主」的合縱連橫或政治活動。這又像2015年習近平和馬英九在新加坡會面，主客身分有時各自表述，有時更適宜採取模糊藝術。這才是政治。

（2）峰會後的總體形勢 如何掌握

──對中國來說，這些會面確有成績，可用時間換空間，強化日後部署。「習拜會」後，各級官員開始對口接觸，中國商務部長王文濤與美國貿易代表戴琪首度會晤，中國人民銀行行長易綱與美國財長耶倫會面，美國國務卿布林肯據傳明年初訪華，整個態勢不錯。習近平分別與最少19個國家（包括西方陣營）的領袖會面，力求打破圍堵。這些更值得重視，比「主客」的名實問題更重要。

──美國和西方世界暫時放鬆，減輕對中國的壓力，只因各自需要回氣而已，所以不能視為「欣慰」，更不是「恩惠」。事實上，最難消受「美人恩」（喻美國政客的手法）。「習拜會」前後，美國已要求荷蘭和日本收緊對中國輸出高端晶片的級別，由10納米以下擴大至14納米以下。這類事例陸續有來。中國沒有太多回氣時間，只能深呼吸，一口氣繼續闖。

──中國一向重視外國政府的對華政策，惟對於外國人的對華觀感，並不着力改變，因為中國認為「外國（尤其是西方國家）的人民長期受當地政府和反華傳媒影響」，中國怎樣做都無法改變。其實這是一個盲點。鄧小平年代，西方同樣卡壓中國，但當年外國人的對華觀感不差，這就涉及怎樣做了。

試舉習近平最近「面斥」加拿大總理杜魯多為例，指他不應把兩人的談話向傳媒透露。從寬的角度看，這是中外政治文化不同所致；從現實角度看，中加雙方的做法都可能是一種策略。杜魯多使用西方的自由開放概念，但也選擇地向傳媒透露。其實，中國也有選擇性地「放料」，惟不承認這是應該和合理的手段。

那麼，就要看客觀效果了。杜魯多知道他「放料」將會增加外國人對中國的負面感覺，無論中國怎樣反應，都有利於加拿大；中國即使「面斥」，有關信息只會在中國可控的地方發生效用，而中國無法爭取國際民心，反而令人感到中國與世界格格不入。這就是國際輿論戰的最大分野，中國應該研究日後如何應對這類「超限戰」的廣泛戰場。

（3）香港學習大局 切勿幫倒忙

──最近在韓國的亞洲欖球賽中發生播錯中國國歌事件，香港是主角，自然嚴肅處理，追問、追查、追究，自不待言；但也要知所進退，行動和姿態不要過龍，否則可能誤了國家大局。

且看，習近平也跟韓國總統尹錫悅會面，惟不談播錯國歌事件。很明顯，北京考慮中韓關係為重，不想在這刻把韓國進一步推向美國。

──在這裏值得重提舊事：這類錯誤處理中國國家象徵的事件，不是第一次在韓國發生。1986和1988年，漢城（即今首爾）先後舉行亞運會和奧運會，官方刊物曾把台灣（以「中華台北」名義參加）的「青天白日滿地紅」旗幟當作中華人民共和國國旗。一名記者發現了，馬上通知大陸方面的負責人何振梁和魏紀中。他們採取恰如其分的方法處理，一面交涉，很快待對方承認，改正及道歉後即低調平衡。

其後，大陸方面還默許兩岸運動員到對方的大本營探班（以前是禁止的），大陸舉重選手何英強成為突破禁區的第一人。這新聞報道後，還獲得當年的新聞獎季軍。令人意外的是，魏紀中後來通過上述記者協助，與中華台北奧委會負責人張豐緒接觸，3人共進早餐。更意想不到的是，港商霍英東向國際奧委會捐贈巨款，但用中國奧委會的名義，而這些款項部分亦用在漢城奧運之上。換言之，只要妥善處理「弄錯國旗」事件，就不會影響大局。事實上，中國當時正與韓國秘密商討建交，大陸也在統戰台灣。

可見，必須清醒什麼是真正的大局，什麼只是一種技巧和姿態。眼前，香港亦不能忘記國際仍是「簾外雨潺潺」，不能「夢裏不知身是客」，否則只會悶雷聲響徹夜空，結果還是「最難消受美人恩」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]