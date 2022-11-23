梁國樑：殲-20產能大爆發 美印太戰略無「機」可乘

「成飛」新建12萬平方米廠房

近兩三年，成都飛機工業集團（成飛）新建的總裝廠房面積達12萬平方米，理論上可安裝10條脈動生產線。其中一個新建的大型恒溫恒濕廠房便超過5萬平方米，長度500多米，相當於5個足球場。

這一消息也得到中國官方的間接證實，成飛集團公眾號「成飛融媒」去年12月10日透露，第四季度公司整機交付任務艱巨，為按時完成戰機交付任務，成飛成立了5支「一對一」接裝團隊，以保證整機交付任務順利完成。

毫無疑問，5支接裝團隊對應的是5條生產線。由此說明，成飛已有5條殲-20戰機脈動生產線，以每條脈動生產線每月量產一架計算，年產量將達60架。單是前述5個足球場大的全新巨型總裝廠房，若全部建成投產，每年便可生產60架以上殲-20戰機。

那麼5支接裝團隊是否全為殲-20服務？答案是肯定的。中國軍工有個傳統，新型產品進入生產的中後期，軍方使用單位的技術人員和專家便會全面入場，觀察、學習甚至直接參與總裝每一個環節，以為日後保養和維修累積經驗。廠方為此也會組成對應接裝團隊，保證雙方的溝通和合作。

眾所周知，除了生產殲-20外，成飛另一主力產品是殲-10戰機，但殲-10戰機已量產多年，基本上不需專門組建「一對一」接裝團隊，軍方使用單位亦已培養出足夠的維修人才。

在殲-10戰機上，同樣體會到成飛產能的巨大進步。去年6月巴基斯坦與中國簽訂購買殲-10C戰機的合約，至今年3月，巴方稱已收到25架殲-10C。如此算來，交付速度每月達2至3架。為此，今年以來，巴方多次提出增購殲-10C的要求，除了對這型戰機的優秀性能十分滿意之外，巴方對中方交貨速度之快尤其感到滿意。歷史上無論是美製還是法製戰機，都令巴方吃盡延遲交貨的苦頭，破壞了巴方國防戰略的實施。

殲-10C是中國空軍三大主力戰機之一，自身國防需求本已十分殷切，成飛能夠內外兼顧，一方面說明其產能強大，另一方面亦說明其管理能力和人才素質都達到頂級水平，不愧為軍工行業楷模。

至於飛機脈動生產線自身的產能問題，據多年前央媒介紹，中國已攻克相關技術難關，可以按需求大規模量產，這就為中國航空工業產能的提升，提供了可靠保證。

五大戰區已有9個殲-20旅

約於去年底，中國已裝備9個殲-20旅，除鼎新和滄州兩個飛行訓練基地各有一個旅外，東部和西部戰區各部署了兩個旅，其中西部戰區一個殲-20旅部署於南疆軍區；其餘3個戰區各有一個旅。按有關計劃，至2025年末，全軍40餘個殲擊機旅將有一半裝備殲-20戰機，總量達500架。

至於美國F-35隱形五代機的數量，據洛歇馬丁公司（洛馬）數據，從2011年至今年初已組裝約680架。這包括空軍型的F-35A、垂直／短距起降型的F-35B，以及供給彈射起飛型航母使用的F-35C。F-35B可以不用跑道起飛，適合航母、兩棲攻擊艦、海軍陸戰隊及陸軍野戰使用。英國為了省錢只訂購F-35B一種機型，為此想出了「一條褲子兩人穿」的辦法：航母出海執行任務時給航母使用，回港後給海軍陸戰隊使用。至於F-35C，美國10多艘航母可謂望穿秋水，期待盡快用來替代「超級大黃蜂」戰機，以應對中國的電磁彈射航母福建艦所載的彈射起飛型五代隱形戰機殲-35。

美國之外，當年出資研發F-35隱形戰機的10多個伙伴國，大部分屬歐洲國家，俄烏戰爭加速了他們對F-35戰機需求的急切性。並非研發伙伴國的日本—— 一個暗渡陳倉造航母的二戰戰敗國——更是對空軍型F-35A和艦載型F-35B都有強烈渴求。如此攤分，這680架戰機，能用於印太前線的不足三分之一。目前已部署F-35的印太國家有日本、韓國，此外還有新加坡、澳洲及美國自身，總數在100架左右，與中國已下線的約200架殲-20戰機相差甚遠。為此美國不惜拆西牆補東牆，從本土臨時派駐以增加數量，可謂愴涼。

對於未來產量情况，洛馬主席James Taiclet有苦自知，制約因素太多：美國自身製造業的空洞化、海外生產線幾乎無法控制、為F-35戰機提供零件的土耳其因與美國齟齬而拒絕供貨，以及新冠疫情影響等。所以F-35戰機未來兩三年的平均產量，相信只能維持在100架左右，即使一半配備給印太伙伴國家，至2025年末亦比不上中國的500架水平。

中型殲-20問世 長約18米半

近日西部戰區位於蘭州附近的臨洮空軍基地，出現一排8架與殲-20非常相似的戰機，相信是一款中型戰機，引起中外高度關注，軍事專家對其真實性有各種猜測和分析，否定和肯定的都有。本文只提3個問題供思辨——

一、海軍要建造隱形五代機供電磁彈射型航母福建艦和未來的同型航母使用，必然與空軍當年一樣，由瀋飛（瀋陽飛機工業集團）和成飛兩家公司競標。如此，成飛拿出自己的殲-20中型機方案很合理；但成飛必然做好兩手準備，即競標失敗後如何物盡其用？將其發展成空軍型的中型戰機，是正常不過的思維。

二、未來空軍對隱身五代機的需要必定不止一款。一般而言，有了重型殲-20作為「撒手鐧」後，理應配備中型五代機實現高低搭配，由中型機執行日常警戒巡航，更具靈活性和成本效益，單是省下的油料費已相當可觀。

三、當今科學技術發展，尤其電子技術更是日新月異，發展中型殲-20推行疊代更新是不錯的選擇，畢竟中型機造價相對廉宜，更新容易。另一方面，中型機出口市場廣闊，而減少電子設備的簡化版，既能滿足中小國家對五代機的渴求，又能解決其阮囊羞澀難題。

所以，發展中型殲-20是順理成章的事。

至於海軍為什麼選擇殲-35作為彈射起飛型航母的艦載機，道理不難理解。海軍更傾向選擇傳統結構和雙引擎的艦載機，畢竟擁有最多航母的美國，都是使用傳統構型而非鴨翼構型的艦載機。經驗亦證明，雙引擎戰機有更大安全保障，當一個引擎壞了，利用另一個健全引擎成功着陸的例子並不鮮見。所以，摸着美國的石頭過河，採用傳統結構和雙引擎艦載機並非因循守舊，反而是更安全、更快捷、更正確的選擇。

根據衛星地圖測算，中型版殲-20長度約18.5米，與美國「超級大黃蜂」相若，是較理想的航母載機長度，說明其原始構思便是為航母設計。作戰半徑方面，中型版殲-20利用鴨翼構型優勢，應不亞於美國彈射起飛的F-35C的1200公里，而遠大於「超級大黃蜂」的720公里。

軍民融合 助力軍工大飛躍

未來戰爭的主要形式將走向無人化和隱形化，有人或無人隱身飛行器將成為戰場的主宰。今年珠海航展，中國的參展軍品出現了大量無人機，其用途之廣泛、性能之多樣、先進技術融入之全面，以及價錢之廉宜，在在都吸引了無數觀眾和買家。更令人驚訝的，竟然是成套、成體系地出現，如同為各種戰場環境度身訂做一樣。

據有關方面介紹，這些產品並非全由央企生產，大量來自民營企業，或民營產品轉化為軍用產品。從這裏人們看到軍民融合生機勃勃的景象，這是軍民融合重大國防決策的重大成就。在中國共產黨傳統中，從來都有相信群眾、依靠群眾的信念。軍民融合是相信群眾的表現，是將「開放」兩字深化到國內各行各業之間、央地企業之間及軍民之間，可算是新時代中國特色的社會主義。

作者是香港軍事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁國樑]