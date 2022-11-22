歐陽五：G20峇里島峰會是歷史轉折點嗎？

然而，在波蘭東部發生爆炸掀起的緊張氛圍中，峰會宣言最終仍塵埃落定，可謂盡人事矣。後世史家會否將這次峰會列入歷史轉折點，尚待時間揭曉；但生於斯世之人，顯然能感受到其中的關鍵性轉圜意義。

「習拜會」賦予中美關係新視角新起點

首先，中美回溫。峰會前夕，中美元首實現3年來首次面對面會晤，為峰會撥雲見日打下基底。一個為媒體津津樂道的細節是，遲到20分鐘是拜登的「標配」慣例，而他卻準時赴今次「習拜會」，足見中美關係之於中美及世界的重要意義。3個多小時的超時會晤中，雙方就達成「大的原則性共識」框架，展開深入溝通，這無疑賦予中美關係新的視角和起點。

法國總統馬克龍日前在APEC（亞太經濟合作組織）峰會發言稱，中美就像叢林裏的兩頭大象，各國應避免在兩者之間選邊而分裂世界。其實，中美確立原則性的框架，應能管控諸如他國「選邊站」的外溢風險。中美在未來當然免不了競爭，惟對世界而言，中美競爭應帶來的是良性而非惡性效應。所謂良性，是能夠在相互競爭中提升人類文明的高度，創造新制度和理念，並能在共同危機前攜手合作；所謂惡性，則是令世界有分崩離析之險。令人欣慰的是，今次中美元首會晤是朝向良性軌道。

其次，中國主動。中共二十大後，中國元首掀起「旋風式」外交，在多邊場合發表演講，展開密集雙邊會見，其中包括與美、法、澳等西方領導人的重磅會晤，實屬罕見。中國顯然成為國際舞台的中心，一舉一動皆是頭條。

有外媒以務實主義的回歸論之。筆者以為，中國的務實主義一以貫之，而中國今次主動尋求超越分歧的理解與共識，正是其表現之一。如今中國的確走向「平視世界」，但中國亦希望被世界平視。譬如中國此番提出所謂「民主對抗威權」是個偽命題，就是主動破除西方二元對立的話語陷阱，從而令世界能客觀理解，中國的現代化探索是為世界增添而非減少多樣性。

世界需要轉折點 彌合分歧降風險

再次，亞洲擔綱。今年以來，亞洲多次成為世界多邊的舞台。從新加坡的香格里拉對話會，到印尼的G20峰會，再到泰國的APEC峰會，「亞洲時間」儼然開啟，而東盟在世界格局中的位置日益重要。這既有東南亞國家用自身持續發展爭得的話語權，又有中美博弈的背景使然。

新加坡著名歷史學家王賡武曾指出，對東南亞來說，在思考世界的整體權力結構時，房間裏的「大象」不是中國，而是存在了200年的盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）海上霸權。中國無論是歷史上還是今天，都沒有意願建立自己的海洋霸權，這意味着中國是東盟獨立自主的支持者。對東盟而言，保持獨立自主，便可憑藉靈活策略和身段，在未來的國際空間中扮演不可替代的多元力量。

概而言之，翻閱史冊即知，世界歷史上的轉折點少之又少，且往往不易為時人察覺。當今世界需要轉折點，以彌合分歧、降低風險和不確定性。事在人為，希望時人能做出更多努力。

作者是時事評論員

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[歐陽五]