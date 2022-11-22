王義桅：從人類文明角度 理解中國式現代化

從中共十八屆三中全會明確提出「國家治理體系和治理能力現代化」這一新命題，到中共二十大報告將「實現全體人民共同富裕」納入中國式現代化的本質要求，中國式現代化逐漸融合人與人、人與社會、人與自然、國家與國家之間的認識，並逐步超越西方經驗。

從數量級角度講，中國式現代化是「人口規模巨大的現代化」。中國14億多人口要整體邁入現代化社會，其規模超過現有發達國家的總和，將徹底改寫現代化的世界版圖。

從人與人關係角度講，中國式現代化是「全體人民共同富裕的現代化」。所有人共富還是少數人富裕，是中國式現代化與西方現代化的根本區別。

從人與己關係的角度講，中國式現代化是「物質文明和精神文明相協調的現代化」。中國人理解的現代化，兼具器物、制度、精神文明層面的內涵。

從人與自然關係的角度講，中國式現代化是「人與自然和諧共生的現代化」。中國自古篤信「天人合一」，轉化為今天的「綠水青山就是金山銀山」理念。美國僅3億多人口，卻消費了世界上約四分之一的原油，這種現代化是以攫取全球資源為代價的。中國人口是美國的4倍多，是斷然不可能去模仿這種不可持續的現代化。

從國與國關係講，中國式現代化是「走和平發展道路的現代化」。秉持「以和為貴」理念，中國的現代化之路，與奉行霸權主義、擴張主義的西方現代化有本質不同。新中國成立後，通過農業與工業產品的「剪刀差」實現原始積累，通過舉國體制實現工業化，並通過改革開放創造經濟快速增長和社會長期穩定的雙重奇蹟。

拓展現代化途徑 創造文明新形態

中國式現代化對於發達國家也有很多啟發。實際上，發達國家的現代化亦是「未完成進行式」，並不是成為現代化國家就不發展了，發展是所有國家的共同任務。目前發達國家普遍面臨中產階級縮水、貧富差距懸殊、政治極化與民粹主義。不少發達國家正借鑑中國，在產業政策、縮小貧富差距等多方面汲取中國式現代化經驗，尋找新的合作機遇。

中國式現代化摒棄了西方以資本為中心的現代化、兩極分化的現代化、物質主義膨脹的現代化、對外擴張掠奪的現代化老路，拓展了發展中國家走向現代化的途徑。可以說，中國式現代化破解了人類社會發展的諸多難題，創造了人類文明新形態。

同時，中國式現代化也具有一般意義上的現代化共性特徵。中國學習汲取西方現代化經驗，請來了「德先生」和「賽先生」，但也用「馬先生」和「孔夫子」將其創造性轉化、創新性發展。中國式現代化不是一種替換，而是自己的經驗。因此中國不輸入別國模式，亦不會要求別國複製中國的做法。

中國敘事三大特徵

儘管西方現代化有盎格魯薩克遜模式、萊茵模式、北歐模式等，但從人類文明形態角度看，西方現代化是資本主義現代化。正是從這一角度，中國式現代化學習借鑑又超越了西方現代化，並突顯中國敘事的三大特徵——

一是中性：西方大打意識形態牌，中國恰恰淡化意識形態，要團結不要分裂。二是包容：強調中國式現代化與西方現代化的共性，比如內涵上指從傳統到現代的思維、制度和價值飛躍，外延上包括工業化、城鎮化等。三是自信：中國式現代化是人類文明的新形態之一，毋須落入西化／中國化二元敘事的窠臼。

中國著名哲學史家、佛教史家、教育家湯用彤說過：中國接受佛學，第一階段是求同，第二階段是別異，第三階段是合同異以達到更高的同。人類現代化進程也曾經歷類似情形。

首先是求同：現代化。實現中華民族偉大復興，是近代以來中國人的最大夢想。中國必須實現現代化，首先是工業化，然後是國防和科學技術現代化，最後是農業現代化；改革開放以來又加入全球化，搞社會主義市場經濟。現代化從器物、制度到精神，不斷躍升到社會主義核心價值觀。

其次是別異：中國特色的現代化。習近平指出，中國「獨特的文化傳統，獨特的歷史命運，獨特的基本國情，注定了我們必然要走適合自己特點的發展道路」。可以說，中國特色現代化道路既是逼出來的，也是自覺走出來的。

最後是合同異以達到更高的同：人類命運共同體。通過中國式現代化實現中華民族偉大復興、構建人類命運共同體、創造人類文明新形態，是新時代中國式現代化的使命。人類命運共同體倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，是各國價值觀的最大公約數。

超越西方 再造現代化含義

總之，從起點來講，中國是文明古國。苟日新，日日新，中國實現現代化不是摒棄傳統文化，不是西方從黑暗中世紀的現代性揚棄。從路徑來講，無論是數量質量，還是內涵性質，中國式現代化都超越了西方現代化，對全球現代化版圖有重要意義。從目標來講，中國要立己達人，推動更多國家實現現代化，以人與自然和諧相處、人的全面發展、和平的現代化，再造現代化的含義。

作者是中國人民大學歐盟「讓．莫內」講席教授、中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長

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[王義桅]