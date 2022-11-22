葉兆輝：促進和維繫全球80億人口福祉的挑戰

此外，所有國家的生育率都有不同程度縮減，高收入國家的總生育率預計為1.5，而低收入國家則是4.5。女性生育率下降，展現了社會進步的一面——女性教育程度、社會地位和財務獨立性普遍提升。在推動社會經濟發展方面，生育率下降亦被視作人力資本進步的體現。

糧食總量足養活世界 惟分配不平等致饑荒

為滿足世界人口不斷增長的需求，透過科技進步，食品供應已比以前大幅提升。迄今，糧食總產量足以養活全世界人口。然而，不平等的分配卻令許多人要抵受飢餓，甚至造成饑荒，尤其是在人口增長最快的46個最不發達國家。為避免在弱勢群體和國家中造成飢餓與饑荒，我們亟需建立一個國際性的平台和制訂條約，以落實更合理的糧食分配，減少因人類自私行為和保護主義所造成的傷害。

氣候變化令世界多地氣溫上升，可能會對人類產生毁滅性的影響，特別是那些位於小島嶼的發展中國家，因直接受到氣候變化和海平面上升的影響，其人口增長所帶來的挑戰，往往更具複雜性。最近於埃及召開的第27屆聯合國氣候變化大會，各國已經凝聚共識：高收入國家和低收入國家必須攜手合作，以避免人為災難的發生。高收入國家不單止需要減少碳排放，更要向受影響的國家提供資金和技術，以整體降低碳排放量。

2022年，人口最多的兩個地區均在亞洲，分別是東亞和東南亞，合共有23億人（佔全球人口的29%）；中亞和南亞合共有21億人（佔全球人口的26%）。中國和印度各有超過14億人口，佔這兩個地區的大部分人口。這些國家要讓年輕一代有優質教育和就業機會，是一個嚴峻挑戰。

不有效解決人口問題 或掀國際連鎖反應

勞動人口佔總人口的比例較大，才可加速經濟增長，一般稱為「人口紅利」。可是，這些勞動人口需接受較合適的教育和培訓，才能把所謂的「人口紅利」真正轉化為真金白銀，去幫助經濟發展。故此，這些國家需要大力推動人力資本培訓和提升，並確保所有年齡層都能夠獲得基本醫療保障、優質教育和技能訓練，亦要提供更多的就業及社會上游工作機會，才可把人口潛力真正發揮出來。如果沒有國際社會對這些資源匱乏的國家的支持，有關目標是無法實現的。

同時，若低收入者和中等收入國家的人口問題得不到有效解決，社會動盪和民眾不滿的情况將會屢見不鮮，亦有可能在國際社會產生連鎖反應——中東和東南亞難民問題就是其中的典型案例。2030年，印度總人口預計將超越中國，達到15億，成為世界上人口最多的國家。與此同時，縮窄收入差距、扶助貧窮人口和提高整體人民生活質素，都是人口稠密的發展中國家面對的重要挑戰。

2022年，中國60歲或以上的人口，約佔總人口的20%，成為人口急速老化的國家之一，由此需努力滿足人民對社會保障和醫療保健的需求。同時，因生育率大幅降低和人口預期壽命增加，世界上將會有很多國家「未富先老」，因此各國更應相互協調和合作，為進入下一階段的人口發展作充分準備。現在很多「一帶一路」的國家，仍然有許多年輕人口，適當的發展和人力資源配合是十分重要。

另一方面，以歐洲為代表的高收入地區，其人口一直是負增長，導致缺乏勞動力來維持經濟發展。為解決高收入國家和低收入國家之間人口增長分佈不均的問題，國際移民成為一個解決方案。可是，要有效把人力資源從供過於求的南亞和東亞青年人口中，重新分配給供少於求的國家，一個有序、安全和負責任的移民政策，是有急切需要被提上全球議程。

反觀本地情况，香港人口雖有世界上最長的預期壽命，但生育率僅有0.772，而且過去兩年人口增長都呈負數。要維持香港的繁榮發展，我們必須找出有效措施，可以達至持續又健康的人口增長和發展模式。

各國更公平合理發展 有利全球整體

為改善全球整體的福祉，有效地重新調整各國的需求和供應，就顯得份外重要。實現可持續發展目標的關鍵，是要讓所有人能夠更便捷地獲得食物和基本的醫療服務。由於當前全球地區的聯繫比以往更加緊密，高收入國家不應只站在道德高位，對發展中國家制訂許多限制；反之，要積極幫助低收入國家發展，共同創造，共同發展。今年爆發的烏克蘭戰爭，已經引發非洲糧食饑荒和歐洲能源危機，正是一個好好的例子，反映沒有人可以獨善其身。還有，過去3年的疫情都突顯了資源差距所帶來的影響。

如果各國的發展能更公平合理，將有利全球整體發展。對高收入國家而言，在一個安全穩定的環境營商，總比在一個動盪的世界中開拓業務，更能取得利潤。實踐全球均衡發展，已經不單是一個道德問題，而是一個互惠互利的務實議題。

作者是香港大學社會科學學院副院長（研究）、社會工作及社會行政學系講座教授（人口健康）

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