簡永哲：從港鐵甩門事故 反思道路網絡重要性

「一鐵獨大」 遇故障公眾只能硬食

港鐵車務總監李家潤交代日前油麻地站列車出軌甩門事故時表示，隧道內一個金屬護欄組件移位，與埋站的列車發生碰撞，導致意外。至於有乘客離開車廂，沿路軌疏散到旺角站期間，發生有列車在旁邊駛過的驚險事件，被批疏散程序有嚴重漏洞，他承認有關情况「絕不理想」。金屬護欄移位是因為零件老化或檢查不足，暫時未知，但在「一鐵獨大」格局下，故障多頻密，公眾都只有「硬食」；而只有在繁忙時間出現故障時，路面交通陷於癱瘓，大家才切實體會到現時道路配套有多不足。一個完善的交通網絡，不應如此，而改變一定要在基建規劃上入手。

城市愈多發展，興建新幹道的效率愈低，擬用來連接新界西北和市區、由屯門藍地途經掃管笏至北大嶼山的11號幹線，預計要2036年才完工，只能期望當局將程序拆牆鬆綁，大幅壓縮施工時間。正因基建前期工作繁複，北都區的新幹線更應盡快拍板啟動。綜觀各方建議及政府之前的「南北運輸走廊」構思，「新南北幹線」及「北部快速通道」兩條主要新幹線是最起碼要興建的，一縱一橫，打通新發展區及市區的「經脈」。

建議中的「新南北幹線」，由香園圍連接打鼓嶺出大圍，接駁現時的8號幹線，疏導北區往返港九市區的車流，減輕吐露港公路負荷；「北部快速通道」則連接北都區內東西兩邊，由沙頭角經羅湖南、新田科技城及落馬洲河套區，直達元朗南及洪水橋／廈村兩個新發展區一帶，通道出入口再建兩條支路，分別連接11號幹線及現有的3號幹線。這兩條新幹線，其詳細走線當然可以斟酌，但可行性研究、勘探工序實應立刻展開，以爭取時間，否則北都區居民入伙後不知要等多久，才可輕鬆地安心出行。

兼容互補 方是上策

部分人或有一種謬誤，以為北都區將興建5個鐵路項目，便不用大費周章建設大型幹線，其實兩者並非「有你無我」，而是相輔相成。例如下月通車的將軍澳—藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路，港鐵即使有將軍澳線多年，這條隧道及相關道路的開通，對於區內居民也是一大喜訊。運輸署估算將藍隧道可分流現時約三至四成行車流量，更重要的是可以「提升整個將軍澳及觀塘區處理路面突發事故的能力」，即透過新幹道防止進出市區交通因為一方意外而完全停頓。

「一鐵獨大」有其歷史因素，運輸系統要更環保也是大勢所趨；然而港鐵主宰本港交通命脈，營運要改善、更專注車務是必須的。本港鐵路需要繼續興建，但過分依賴鐵路並非好事。政府敦促加快興建北環線等新鐵路線之餘，「新南北幹線」及「北部快速通道」的規劃也應快馬加鞭，愈早落實愈好，而同時完善巴士和小巴網絡亦十分重要。當局須謹記，要基建先行的不止是鐵路，陸上交通也不止有港鐵，兼容互補，才是上策。

作者是公共政策顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[簡永哲]