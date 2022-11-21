鄭立：港鐵出軌甩門 政府須保障市民安心出行

有專家又出來說什麼「所以市民不應站近車門」，講得像站不站近車門輪到你選擇一樣。經歷了過去20多年本地灌注數以十萬計人口之後，公共交通已經極其擠迫。乘港鐵的話，被擠到貼着車門，根本是常態；而事故還要發生在油麻地這種繁忙的車站，請不妨在上班時間的月台觀察一下，有多少乘客非貼着車門站立不可。

筆者建議那名專家順便問問市民，沒飯吃為何不食肉糜，或者沒有麵包吃為何不吃蛋糕，嫌劏房與公屋太小要不要住海怡半島，失業貧窮為何不當公務員，在香港生活不愉快為何不移民加拿大。

要注意的是，此事件的嚴重程度如同恐怖襲擊，就像東京沙林毒氣事件、恐怖分子襲擊公共交通工具，就是迫使營營役役的市民質疑公共交通安全性，打擊經濟活動與散佈恐慌。此次高機率引致市民受傷的事件，明顯地已達成相同的效果。

港鐵是一間信譽良好、可靠的企業，而非意外頻生的劣質企業，過去多年來少見車門掉落這種事件，如今卻一再發生。政府或許可考慮派出警方，例如有組織罪案及三合會調查科（O記）展開調查，保障市民能夠安心使用公共交通工具出行，畢竟如果連公共安全都保障不了，對政府威信自是很大的打擊。如果O記太忙而不能接下此任務，可讓他們停止各種無聊而沒意義的工作，優先處理市民的生命安全問題。

作者是專欄作家

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[鄭立]