楊倩、章子玉：香港故宮差異化定位 成中外文化交流中心槓桿

2021年，國家「十四五」規劃綱要首次提出「支持香港發展成為中外文化藝術交流中心」，這是國家文化建設規劃中對香港文化建設的定位。香港故宮館作為港府近年最大的文化投資，正正承擔着重要的槓桿角色，應有藍圖規劃和精準定位，讓其真正成為連接中外文化藝術交流樞紐的同時，帶動香港文化產業新發展。

回應本土精神需求 定調宜時尚輕鬆

北京的故宮博物院（北京故宮）、台灣的國立故宮博物院（台北故宮）模式，屬於「國」字頭研究院模式，其承載的首先是科研功能，其次才是藏品展出、文化教育功能。與北京、台北的模式相比，香港故宮館實質是「博物館」而非「博物院」。博物館並非文物庫房加展廳，而是一個現代性的社會器官（social organ），其特點在於它不僅保存歷史，還能不斷再造「歷史」和「過時」（out of time）。現在和未來的博物館，都不僅僅承載着保存歷史的職能，更是展示和交流的重要平台。

因此，香港故宮館應該是歷史和文物自我進化（self-evolution）與自我生成（self-production）之所，除了常規的展覽、科研交流活動之外，香港故宮館可迎合時代的精神和腳步，結合故宮藏品、當地文化歷史和經濟特點，通達民心，推出符合當代年輕香港人關注熱點的文化交流活動、文創產品、展覽、話題等。

目前看來，香港故宮館首展較為倚重北京故宮IP（知識產權）影響力，基調模仿北京故宮的展覽，顯得較為深沉厚重。香港故宮館未來發展，或可考慮擺脫舊有文物厚重敘事，以更輕鬆時尚的方式展示歷史，吸引年輕群體的持續關注。香港故宮館的定位，應展現出與北京故宮及台北故宮的差異。北京故宮與台北故宮的展覽，所承載的歷史厚度更深沉，定調往往注重厚重感與歷史感。兩個博物院的展覽，對於觀眾的古典繪畫、文物鑑賞能力具有較高要求。與之相比，香港故宮館作為西九文化區一個部分，應被賦予更活躍、年輕、時尚的文化氛圍，更容易跟不同背景的現代藝術對話。

同時，相比北京故宮和台北故宮以傳統學術、宏觀歷史、龐大資料庫的視角展開的話題討論，香港故宮館可關注和創造的話題及人群，應更當地、更當下、更當代，其以厚重的歷史為背景和參考，以本地熱點議題為材料。

打造香港文化產業標誌IP

自開館後，香港故宮館至今已經吸引數十萬人次市民入場。公眾的熱切關注，不僅是因為多件來自北京故宮的重磅文物首展所帶來的巨大爆點效應，亦由於北京故宮近年冉冉升起的IP影響力。除卻借助北京故宮的IP影響力之外，在爆點之後，香港故宮館需要基於自身所在的國際化藝術設計環境，尋求更創新的本土化出路。香港故宮館作為政府重磅打造的IP，不應僅局限於作為北京故宮文物的「展廳」。香港故宮館應在展覽設計、博物館藝術衍生品設計及銷售上，多與不同藝術家、受歡迎的文化人物及具有網絡熱度的文化推廣者聯名，通過多樣化的產品及活動，維持香港故宮館的社會熱度，力爭成為香港文化產業標誌IP。

講好中國故事 對話國際藝術

從香港故宮館工作團隊的履歷可以看出，他們來自文化產業各個領域，包括前拍賣行工作人員、歷史研究學者、文化研究學者，可謂百花齊放、各有千秋。同時，多數工作人員具有海外留學背景，有較強國際視野，他們可以用世界聽得懂的語言講述中國故事。這是香港文物研究和關聯產業的特色，它採取更加融合的視角，探索文物研究的更多可能。與內地的文物研究以考古研究為主、文物藏品數量多、展品歷史跨度大、追求「大而全」的特點相比，香港的文物研究一直以追求文物的多種敘事模式、注重跨界、力求深入發掘和解讀文物的多層面影響為主，是為「小而美」。香港故宮館可利用國際化視野優勢，開展多項「小而美」專題展覽，發掘更多國際性的藝術對話空間。

增強香港市民對中華文化認同

北京故宮的藏品，帶有明清皇家審美和收藏的特徵，並不能完全體現出中華文化的地域特色及反映中華文化全貌。香港故宮館在長期的文化產業營運中，可探索與內地多個地區省級或市級博物館的文物交流展出途徑，例如聞名中外的陝西歷史博物館、湖北省博物館等。北京故宮已然建立起內地與香港文物展出交流的有效途徑，相信這是一個很好的開端。借調展出內地不同地區的博物館特色文物，不僅服務於香港故宮館持續IP熱度的打造，更有助香港民眾更深入理解中華文化的包容性與多樣性，增強中華文化認同。

作者楊倩是北京港澳學人研究中心研究員，章子玉是廈門大學創意與創新學院導師、美國芝加哥藝術學院碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊倩、章子玉]