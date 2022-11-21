關仲然：台灣九合一選舉的勝負關鍵

過去4名曾經出任台北市長的人物，其中兩人（陳水扁和馬英九）後來都成為台灣的總統，多少反映這個位置的重要。以前的台北市長選舉，多少是國民黨（藍）和民進黨（綠）之爭；但自從柯文哲出現之後，就打破了兩個大黨的壟斷。柯文哲2014年首次參選台北市長，當時他成功與民進黨整合，得到民進黨支持並當選；到2018年，雖然民進黨不再支持柯文哲，並提名自己的候選人，柯文哲照樣連任。到今屆柯文哲要退位，由擔任柯文哲副手的台北前副市長黃珊珊出選，繼續挑戰國民黨和民進黨。

一直以來，台北向來都是國民黨「票倉」，無論是立法院選舉，還是台北市長選舉，國民黨在台北都有相當穩定的支持。自1994年台北變成「直轄市」後，7屆台北市長選舉，國民黨贏了其中4屆。相較之下，不計柯文哲，民進黨只贏過一次台北市長選舉（1994年的陳水扁）。

台北市長選舉未明朗 國民黨蔣萬安稍跑出

看一看今屆台北市長選舉當中的3名候選人，用台灣的說法是「三腳督」局面，選情未見明朗。在單議席單票制的「跑馬仔」選舉，兩名候選人的直接比併相對直白，但3個候選人，到底是誰分薄了誰的選票，往往難以預估。國民黨派出有別黨內大老、更有朝氣的蔣萬安出選，比起上屆代表國民黨的丁守中，無疑是更強人選。民進黨方面，陳時中挾着過去幾年抗疫的戰績參選，人氣同樣比上屆的姚文智更高。至於接替柯文哲角逐的黃珊珊，一直是親民黨黨員，今次參選雖然報稱無黨籍，但實際上選民都將她當成柯文哲所創立的民眾黨的候選人。

上屆柯文哲連任，證明在藍、綠以外的第三力量，至少在台北有生存空間。然而對於這個所謂「第三勢力」，無論是稱為「白色力量」，或是柯文哲的民眾黨，一直以來的最大問題，都是柯文哲是否可以將他的支持者，延伸、轉移到其他人身上。2020年立法院選舉，民眾黨在不分區的政黨票，取得超過11%選票，共贏得5席，成為第三大黨，這多少證明柯文哲的影響力，有轉移到其支持的候選人身上。如果要柯文哲離開台北，在其他地方發揮助選作用，成效存疑，惟柯文哲現在於台北支持自己的副手接任，其影響力則有一定保證。

不過柯文哲在台北的支持，實際上有多少是來自民進黨選民，又是另一問題。2014年時，民進黨公開支持柯文哲；到2018年，民進黨候選人姚文智在選舉中連兩成選票都不夠，敬陪末席，多少看到柯文哲所得選票是來自民進黨支持者。柯文哲經過連任之後，立場搖擺、胡言亂語常有出現，是否可以繼續得到這些原本民進黨支持者的選票，並成功轉移到黃珊珊身上，都有一定困難。不過，今次藍、綠、白之間再一次對決，對旨在兩年後參選總統選舉的柯文哲，都有重要參考價值。

國民黨近年積弱，其中一個最大原因就是欠缺新人上位撐起大局。對於國民黨支持者來說，在馬英九之後，等了這麼多年，終於等到一個形象吸引的蔣萬安，如果他當選，對國民黨日後的重建將有重大作用。在選舉中，候選人的任務永遠不是要得到所有人支持，而是要將自己的支持者全部動員出來投票。對國民黨支持者來說，蔣萬安至少比上屆的丁守中有更大說服力（但上屆丁守中所得選票落後柯文哲不足1%）。相反，民進黨的陳時中，雖然在抗疫期間上位，惟其參選之後的表現，無論是辯論台上還是廣告宣傳，始終帶有一點尷尬和吃力。綜觀往績和候選人之間的較量，蔣萬安在台北市長選舉都稍為跑出。

民進黨對高雄台南十拿九穩 桃園見隱憂

除台北以外，其他五都的選情亦值得關注。上屆九合一大選，國民黨取得三都的勝利（高雄、新北、台中），而民進黨則取得兩都（桃園、台南）；後來韓國瑜被罷免，民進黨在補選中贏回高雄。對民進黨來說，南部的高雄和台南都是十拿九穩，反而桃園的選情則更多隱憂。本來代表民進黨的林智堅因論文抄襲而退選，要由鄭運鵬頂上，這醜聞完全掩蓋了國民黨本身在提名桃園市長候選人時的鬧劇——國民黨的桃園市長候選人張善政，是由黨中央徵召「空降」下來，當時惹起黨內很大爭議，朱立倫亦要公開道歉。不過，隨着民進黨也需要臨陣換將，兩黨都是半斤八両。

國民黨在今次「中期選舉」的目標，特別是失去高雄市長之後，就是在市長選舉中有所進步，而這並不難達成。一方面，侯友宜和盧秀燕分別在新北和台中的選情都相對穩健，連任不難；另一方面，中期選舉對在野政黨有利，在桃園和台北贏出的機會亦不小。話說回來，這又可見台北市長的重要，對國民黨和民進黨來說，贏到台北市長都可以標誌着這場選舉的勝負。

除市長之外，九合一選舉也會選出不同地方的市議員，亦可藉此將注意力放在其他小黨之上。市議員選舉採取多議席的不可轉移單票制（single non-transferable vote），這選舉制度給予小黨小量生存空間。現在排於民進黨和國民黨之後的兩個小黨，分別是民眾黨和時代力量，在今屆市議員的提名人數數目，也同樣排行第三、四：民眾黨提名了86人，而時代力量則提名46人。

民眾黨與時代力量 已成有影響力小黨

對於小黨來說，無論是時代力量或民眾黨，能夠在成立之後，立即在其第一次參選的立法院選舉贏得席次，都是非常重要：時代力量在2016年選舉取得5席，而民眾黨則在2020年同樣取得5席。這5席的意義，一方面可以得到選票的補助，更重要是可以得到政府的政黨資助，令這些小黨可以於不同地方開設支部，在地區服務扎根。

像時代力量這個成立於太陽花運動之後的政黨，近年雖然不斷分裂內訌，不少人已經退黨，但在2020年立法院選舉中，仍然取得3席，這或多或少證明時代力量在地方建立了一定的支持者，擺脫了其一開始時候對政治明星的倚賴。因此，時代力量如果能在今屆繼續贏取一定議席（於上屆九合一選舉取得16席），將有重大意義。同樣地，民眾黨在今次地方選舉的表現，也可直接反映過去兩年其地區工作是否有效。但總體來說，現在的民眾黨和時代力量，已經完全取代過去的「小藍、小綠」，即親民黨和台聯，成為台灣有影響力的小黨。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

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