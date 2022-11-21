趙永佳、杜宗健：城市以人為本 拓「北都」社區參與不可少

北都硬件先行 缺社區參與

就地區發展而言，北都希望成為香港第二個經濟引擎及一個宜業宜居社區，解決現時房屋不足與區域經濟不平衡結構所帶來的問題。施政報告提出以「國際創科新城」為北都主題，簡略點出發展重點。而發展目標及策略已在去年報告書詳細提及，例如會興建什麼設施、有多少房屋及職位可提供。整體而言，北都發展策略是以硬件設施帶動地區發展，配合政府的發展藍圖，打造一個宜居宜業社區。

今年施政報告點出發展目標而鮮有提及其他面向，但在去年報告書中，政府有意識在北都發展中處理社區，談到以往新市鎮如天水圍發展不足，點出社區是關注對象，並提出措施去營造。報告書所闡述的社區營造由政府主導，透過提供社區設施、支援弱勢群體，營造一個共融且可持續發展的社區。然而本文希望提醒當局，社區參與是這種地區發展模式賴以成功的必要條件。

倫敦港區重建 欠社區難前行

1980年代，London Docklands Development Corporation（下稱LDDC）作為一個半官方機構成立，旨在重建東倫敦的蕭條港區。LDDC當時相信興建硬件設施，繼而發展特定產業及引入特定職業，然後透過經濟發展帶動城市發展，產生的財富成果會漸漸惠及普羅大眾，為他們帶來財富和福利。這種由上而下的發展模式，被稱為滴漏效應（trickle-down effect）。

這種模式將社區由發展策略中剝離。整個計劃由LDDC構思與執行，公眾則處於一個被動狀態，負責配合重建，然後待最終的成果流向自身，因此重建計劃中不涉及社區主動參與。例如LDDC重建計劃中94%資金用於土地收購及建設，只有6%資金是基於公眾壓力而調配至社區發展。英國下議院特別委員會於1988年發表報告，指出LDDC在重建過程中略過社區，意即欠缺諮詢、漠視社區意見。

重建計劃有龐大資金背書，但欠缺社區元素的地區發展，終究逃不過失效的命運。在1980年代尾至1990年代初，重建區完成後，有逾八成房屋用作出售，配合當時房地產炒賣熱潮，樓價飈升，原區居民根本無力負擔；重建區引入服務性質行業，但沒有為該區原先從事工業的居民提供持續職業再培訓，導致他們持續失業；交通規劃亦與城市規劃割裂，交通配套不能承載居民所需，例如早期該區交通在早上高峰時段只能承載6000人，但卻有3萬人需要該服務。諮詢委員會事後更指重建失效，根本不能解決東倫敦的問題。

重建沒有令公眾得益，反而惡化區內原先如貧富懸殊等問題；而欠缺社區參與的重建，連基建都未能滿足居民需求。這反映出着重硬件配置的發展策略，欠缺思考人如何結合配套，有礙地區發展。

北都與東倫敦發展，都是政府或相關機構擔當主導角色，希望以硬件配套帶動區域發展，同時把社區視為一個要協助而非可以積極參與規劃過程的角色。這種模式在東倫敦港區重建時失效，北都發展將來亦可能會同樣面對。最近入伙的粉嶺皇后山邨，就有地區人士反映發展欠周詳規劃，區內交通配套未能滿足早上需要通勤的上班族與學生，造成交通擠塞。

地區發展 需社區協力

在倫敦港區重建後，官方或半官方機構都表示社區要回到規劃過程當中。然而社區由不同階級、性別及族裔等元素組成，他們有不同利益與考量，政府不應在社群中找小部分人作為整體的代表去討論。此外，政府亦不應只與持某一立場的群體交流，否則只會阻礙社區在規劃中呈現。

以北都房屋規劃為例，最近本土研究社與綠色和平發表北都棕地報告，指現屆政府推動「明日大嶼」和北都發展，甚至想開發郊野公園，以此覓地建屋，但卻遺漏北都區內有很多閒置且適合建屋的棕地（註1）；粉嶺高球場擬收回部分土地建屋，遭球會以保育為由反對；中大亞太研究所發現新界北居民對發展意見兩極，非業主居民反對，而業主則支持，當中涉及樓價升跌的利益考量（註2）。

從上所見，不同持份者對發展有不同想法，政府如何處理這些爭議便是一大難題。例如在土地運用方面，政府便要面對如何處理棕地及高球場的建屋發展爭議，而如何制訂公私營房屋比例分佈，也會在社會引發頗大分歧。

爭議眾多，唯有讓社區中不同人發聲再加以調和，才能有效發展地區。讓社區元素回到城市規劃，就是詢問居民想要什麼，以及讓他們參與地區規劃過程。

具體而言，政府可以就不同議題，例如房屋，展開定期諮詢，居民與官員、專家接觸，三者的權力應該對等。居民表達生活經驗及想法；專家提出專業知識與意見；政府可以由民政專員牽頭收集雙方意見，向政府內部報告及給予協助。三者透過商議（deliberation）形式去發展地區。

學者亦要提醒，居民需無償地花上額外私人時間參與社區事務，但這卻是專家和官員的受薪工作範疇，因此社區參與的過程需更方便社區人士，例如提供托兒服務予打算參與社區事務的家庭主婦、選擇合適時間與地點舉行會議，甚或考慮提供一定資助。

長遠而言，政府需投放資源協助社區能力建構（community capacity building），而且要持續推行，目的是培養居民參與社區事務的能力，最後建立一個社區網絡，令社區自身建立解決社區問題的能力。事實上，這種能力在日後可以令社區與政府有更好的配合，去解決社區問題並發展地區。

結語

政府有意透過地區發展去解決土地與經濟發展的問題，值得鼓勵。參考過往地區發展經驗，可以看見社區參與是一個重要但經常被忽略的元素。若政府能多花心思於社區參與，北都發展必然事半功倍。教大新設立的社會學與社區研究學士課程，其中一個主題是研究社區參與在發展計劃中的價值，期望將來的研究成果可貢獻於北都以至香港的發展。

註1：本土研究社、綠色和平（2022年），《快熟棕地：北部都會區具發展潛力的棕地研究》

註2：黃子為、鄭宏泰，〈新界北居民對「北都」態度兩極〉，2022年3月24日《明報》

作者趙永佳是香港教育大學社會科學系社會學講座教授，杜宗健是香港教育大學社會科學系研究助理

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[趙永佳、杜宗健]