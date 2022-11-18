管浩鳴：須加強遏止毒品罪行「年輕化」

早前，本人在立法會提出書面質詢，按保安局回覆的數據顯示（見表），2021年有116名10至15歲者涉干犯毒品罪行被捕，為近5年首次超過100人，較2020年的76人上升五成，更較5年低位、2018年的29人，大增3倍。至於2021年的16至20歲被捕青少年，則有562人，亦是近5年高位，較2020年增加近三成，亦較2019年低位的222人增逾1.5倍。總數方面，去年共678名21歲以下青少年涉干犯毒品罪行被捕，較2020年的514人增加三成，更比2019年的261人增逾1.5倍。

涉毒被捕青少年增 令人憂心

2019年的數字偏低，最主要原因是大部分警力需應付「反修例事件」，由推廣教育至執法，均受到限制，致當年某些罪案類別數字有「假下降」呈現。該數字實際上未能反映涉嫌干犯毒品罪行者是近年「低位」，但令人憂心的是去年數字與往年比較，亦有三成增長。

毫無疑問，過去一年，警方毒品調查科積極走入社區，宣傳禁毒信息，包括開展禁毒領袖學院、「禁毒季」等項目，又採用創新方法推廣禁毒信息，比如禁毒宣傳車、動畫短片、互動體感遊戲等，藉多種方式令抗毒信息可以更加貼近年輕人。

然而，警方早前的數據分析顯示，今年上半年45名18歲以下涉毒被捕青少年背景，平均年齡15.6歲，當中25人為學生，55.6%沒有案底，82.2%無吸毒習慣，64.4%因「搵快錢」而犯案。在新冠疫情影響下，部分學生及青少年的家庭面對經濟困難，並感受到家中經濟壓力，容易產生「搵快錢」心態。他們多數經朋友介紹，在街場、娛樂場所及社交媒體等被毒販招攬，更被毒販灌輸「未夠秤，罪好輕」的謬論「洗腦」，繼而投身毒海，最終被重判入獄。

近年，吸食大麻的青少年人數持續上升之外，市面上亦有不少大麻二酚（CBD）產品，有商家聲稱服用CBD產品不會上癮；但眾多研究顯示，產品不會只純粹有CBD。事實上，警方檢獲的產品中被驗出含有四氫大麻酚（THC），它不僅會令人上癮，亦會危害精神健康，破壞神經系統，有可能增加患精神病的風險。故早前政府刊憲立法管制CBD，令一般CBD消費產品不再在市面供應，以保障市民健康及打擊毒品問題。

執法機關需加強打擊販毒

毒品對社會的禍害不容置疑，不僅對身體有不可逆轉的傷害，更會摧毁年輕人的理想和家庭。筆者期望當局繼續連繫社會各界，特別聯同教育、社福、醫護界等，凝聚力量，攜手推行有關毒品問題的宣傳教育，以向公眾——特別是青少年——傳遞禁毒信息。此外，執法機關需加強針對毒品供應源頭，通過堵截危險藥物非法進口、持續巡邏毒品黑點，以及採取其他有效措施，打擊販毒活動。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]