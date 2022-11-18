周永新：社會穩定背後的矛盾和分隔

近日市民心情不安煩躁鬱悶

不過，近兩年取得的穩定，並不表示香港是一個和諧及共融的社會，也不意味市民心裏沒有鬱悶。筆者發覺，自第五波新冠疫情於今年初爆發後，港人在情緒和行為兩方面，都顯得比以前不安和煩躁——可能嚴峻的疫情使政府多方設限，也可能經濟受到疫情拖累，加上股市和樓市近半年呈下滑趨勢，市民的心情自然不會好到哪裏去！

以上是表面上可以觀察到的；但市民的不安和煩躁，看來並不單是因為疫情，而是疫情加深了一些本來存在的社會矛盾和分隔（social division）。這些隱藏在安定背後的社會矛盾和分隔是什麼？會危害社會穩定嗎？會因疫情緩和而有改善嗎？以下是筆者的觀察。

「有的」與「沒有的」

如活在兩個不同世界

第一，香港本來就是一個貧富十分懸殊的社會，「有的」與「沒有的」之間的分隔，猶如生活在兩個不同世界，怪不得美國駐港總領事也要親嘗「兩餸飯」的滋味。這兩年來，貧富懸殊有加深嗎？參考樂施會早前發表的《香港貧窮狀况報告：疫下本港貧窮與就業面貌》（見《明報》2022年10月6日報道），可見收入差距確實愈來愈大。

根據政府統計處2019年至今年第一季的統計數字，樂施會報告指出，如果將住戶月入中位數分成10個等份，最貧窮組別的月入中位數由2019年疫情前的3500元，下跌至本年首季2700元，跌幅超過兩成；同期的數字，最富裕組別的月入中位數，由12萬元升至12.7萬元，升幅6.3%。也就是說，最貧窮和最富裕組別，月入中位數的差距由33.3倍擴大至46.3倍。

疫情為什麼令貧富之間的收入差距擴大？這個情况不難理解：疫情中，低收入人士較容易失去工作，收入又不穩定，轉工的多要接受收入較之前低的工作；高薪的則多是專業或高層管理人員，職位較穩定，轉工的也多能找到收入與之前相若的職位。

這裏要補充的是，今次新冠疫情亦有打擊中等收入者，特別是從事旅遊、零售和餐飲的僱員，隨着疫情起伏，他們的收入也時好時壞。經濟這樣不穩定，打工仔難免生活在惶恐之中。近期通脹逐漸浮現，世界經濟前景不明朗，市民對未來自然憂心忡忡。他們盼望的，是財政司長陳茂波能夠在來年財政預算案中，延續現行的補貼及派發消費券，紓緩他們生活上的困難。

市民對新措施成效半信半疑

第二，市民所以煩躁不安，另一個原因是他們對新政府施政的信心，仍然有待建立。李家超就任特首後，新政府雖推出多項民生改善措施，但市民對措施的成效，仍是半信半疑，不知道自己的生活是否真的會改善？以房屋為例，李家超競選時已提出要解決劏房問題，但政府先前訂立的劏房租管條例，劏房居民未見其利，已多受到加租之苦。

此外，根據早前公布的《長遠房屋策略》周年進度報告，可見全港居於環境欠佳單位的住戶數目，從2018年的11.66萬戶，增至今年的12.75萬戶；其中屬於分間樓宇單位（劏房）的，更由8.44萬戶增至9.36萬戶（見《明報》2022年11月1日報道）。

李家超在施政報告中提出興建3萬個「簡約公屋」，及加快審批公營房屋興建和落成程序，但單是「簡約公屋」，坊間已有不少關注團體和人士提出質疑，甚至有學者認為，公屋輪候時間可能要超過6年才回落。如此看來，李家超要改善市民的住屋問題，還要加把勁，才能證明定下的目標並不虛假。

另一點市民感到疑惑的，是李家超的扶貧計劃會否「雷聲大、雨點小」？政務司長領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」推出的「共創明『Teen』計劃」，政府雖大力宣傳，陳國基司長也親身上陣解釋，惟市民看來仍多不明白計劃的意義，也多質疑這種處理跨代貧窮的方法，能否達到預期效果：一來，計劃涉及的學童只有2000名；二來，這種師友計劃能否收效，很在乎學生與導師的關係，效果不容易掌握。

其實，過往一些相關研究顯示，最有效打破跨代貧窮的宿命，是採取「積極甄別」（positive discrimination）方法，即透過提升弱勢社群學生就讀學校的教學素質和設備，從而收窄「有的」和「沒有的」學校間的差距，使弱勢社群學生有更大競爭力和上流機會。

另一項市民感到疑惑的措施，是快將成立的地區關愛隊的作用和功能。市民一向熟悉的，是騰出時間從事義務工作（做義工）、協助其他有需要的市民。現在政府提出在各區成立關愛隊（每區約10隊，每隊10至20人）。這樣，關愛隊與義工有什麼分別？若然性質相若，為何捨棄義工不用，而另立關愛隊？

特首須解釋新措施與市民關係

第三，市民的不安和煩躁，是他們對李家超推出的新措施，仍有不少疑問。以「搶人才」為例，統計處今年第二季數據顯示，香港僱員每月入息中位數仍不超過2萬元，所以從一般打工仔角度看，他們很難明白，政府吸引年薪達250萬元的人才來港的意義。他們想知道的是，這些高薪人士來了香港，他們有什麼得益？還是「有的」愈有？市民這種疑慮，並非反對李家超「搶人才」，而是政策對市民大眾的切身關係！李家超和有關官員必須好好向市民解釋，否則只會造成更多社會矛盾和分隔。

另一方面，市民不明白政府為什麼不設法挽留人才？既然承認過去兩年香港勞動人口流失了14萬，為什麼不想想他們為何要離開香港？特別其中有逾六成是高技術水平人士，一半以上流失的（7.8萬人）更是25至39歲，他們都是香港最需要的人才呀！

雖然說流失的人才數目可能已達到頂點，但政府不着重「截流」，單是一招「搶人才」，就可以令香港的勞動人口回復舊貌嗎？搶來的人才，能夠填補流失者的空缺嗎？他們能夠協助香港創科產業有所突破嗎？須知道，香港不能重蹈過往產業單一的弊端。如果搶來的人才側重的是金融及創科兩方面發展，會是港人之福氣嗎？香港會否因此變得更加「有的」愈有、「沒有的」愈沒有，現存的社會矛盾和分隔亦愈來愈深？

穩定是發展的基石，這是對的；但社會穩定未必能夠消除隱藏在安定背後的矛盾和分隔——港人還是這樣煩躁不安，對政府施政還是這樣諸多不解和疑慮，貧富間的差距也這樣使市民滿是怨懟和不憤。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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