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2022年11月18日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：如何解讀「有意移民者減少」 ／文：呂大樂
聞風筆動：人代改選譚耀宗去留惹關注 林鄭出戰要承受「選票」壓力 ／文：李先知
周永新：社會穩定背後的矛盾和分隔
孫興杰：峇里會晤後 中美關係有望穿越各種「陷阱論」
曾志豪：願正常歸香港
管浩鳴：須加強遏止毒品罪行「年輕化」
筆陣：如何解讀「有意移民者減少」 ／文：呂大樂
【明報文章】近期一些調查數據顯示，受訪者之中表示有意願移民者，有下降的迹象。跟一年前的數字比較，有意移民的受訪者的百分點，下跌超過10點。究竟應該如何解讀有關數據，真的視乎觀點與角度。
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筆陣：如何解讀「有意移民者減少」 ／文：呂大樂
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