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呂大樂

筆陣

筆陣：如何解讀「有意移民者減少」 ／文：呂大樂

【明報文章】近期一些調查數據顯示，受訪者之中表示有意願移民者，有下降的迹象。跟一年前的數字比較，有意移民的受訪者的百分點，下跌超過10點。究竟應該如何解讀有關數據，真的視乎觀點與角度。

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