陳帆川：Meta中年危機 還是朱克伯格中年危機？

facebook去年改名，全力發展元宇宙，並聲稱在歐盟國家招攬一萬人。一年過去，Meta股價由高峰時300多美元跌至現時100多美元，曾經追捧元宇宙的人紛紛轉軚，羅列公司一籃子問題。

一籃子問題，歸因一男子問題，「每天早上醒來，看看手機，收到100萬條信息……通常都不是什麼好消息，就好像每天醒來，都被人在肚上打一拳」——聽上去灰暗的生活，不是被裁的員工的回憶，而是朱克伯格自己的描述。

他數月前接受美國名嘴Joe Rogan長達3個小時的訪問，雖然沒有像馬斯克（Elon Musk）幾年前一樣在鏡頭前抽大麻，但也盡訴心中情，將其對於工作所感到的苦悶表露無遺。英國《衛報》形容，他要尋找新刺激，而元宇宙是他的興趣所在，是他的精神救贖。

有錢人的興趣可以很昂貴，但入不敷支的個人興趣，難以跟投資者交代。Meta負責虛擬實境和擴增實境技術的子公司Reality Labs，今年收入迄今有14億美元，勁蝕90億美元。雖然對於去年盈利高達390億美元的Meta來說，不算大數目，惟對比其一年廣告收入高達逾千億美元，搞實境技術一年僅進帳10多億，令人懷疑一擲千金的元宇宙，能否真正成為Meta的增長引擎。

天才與獨裁 有時一線之差

科網公司創辦人能白手興家創造神話，卻不一定可延續神話。微軟、亞馬遜、蘋果、甲骨文和Google母企Alphabet，行政總裁都不是由創辦人出任。哈佛商學院高級研究員Bill George接受科技網站「Wired」訪問時說，Meta是時候提拔一名專業的行政總裁：「我認為朱克伯格可以在Meta繼續追他的夢，但與此同時，生意總得有人經營，很多廣告商不再在facebook落廣告，而廣告正正是其收入來源。」

天才總以異想天開的方法改變世界。除了朱克伯格，購入推特（Twitter）後弄得滿城風雨的馬斯克，也是另一例子。天才和獨裁，有時一線之差。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]