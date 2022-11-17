施麗珊：重組扶貧會 走精準扶貧路（上）

回歸以後，特區政府正視貧窮問題嚴峻，自2005年成立扶貧會，2007年解散後，到2012年再籌組，至今推行逾百項扶貧計劃。踏入成立逾10年的階段，正好檢討扶貧工作未來路向，為本港下一步扶貧工作訂立明確目標及策略。在現屆政府開局之年，當局應趁此機會全面檢視本港扶貧目標及策略，回應香港社會及中央對特區政府的希望（要求）。

在中共二十大會議，總書記習近平提出要「增進民生福祉，提高人民生活品質」，當中包括「必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往」。總書記更特別提及要「完善分配制度……堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存……堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體……規範收入分配秩序，規範財富積累機制」。

倘若老百姓生活困苦，何來共同奮鬥？何以創造美好生活？一切美好嚮往都淪為空談！縱然矢志提升市民的獲得感、幸福感，在缺乏完善收入分配機制處理貧窮和貧富極端差距下，就算再說得琅琅上口，結果都是一場空！為突顯政府處理貧窮問題的決心，當局必須將扶貧納入未來5年施政目標，訂立「扶貧策略2030＋」，並就長遠扶貧策略展開公眾諮詢。

問題一：扶貧會職權範圍窄

未能整全檢視貧窮

要達至有效處理貧窮問題，合適的決策及執行架構至為重要。筆者參與扶貧會工作近4年，認為現屆委員會在組成、職權範圍、架構及性質，均有不少值得改善之處。首先，委員會職權包括按年更新「貧窮線」、分析監察貧窮情况，並優化「貧窮線」分析框架。目前當局大多參考統計資料，更新本港貧窮人口數目及貧窮率，卻未主動因應減少貧窮人口及貧窮率，訂定目標和相應策略。

當局在定義貧窮情况時，仍只以住戶入息（即「住戶每月收入中位數一半以下」）定義貧窮，忽視貧窮人口身處於多元貧窮的現實。事實上，近年不少學者及民間團體早已提出應以「多元匱乏」（multiple deprivation）概念定義貧窮，包括收入、住屋、教育、醫療及其他生活方面，持續分析貧窮狀况，制訂相應對策。

未來的委員會應引入多元貧窮概念，並參考各地經驗，定期檢視「貧窮」及「貧窮線」定義。目前各項援助項目在改善弱勢社群生活方面（例如清貧長者的牙科服務資助），資助雖然有財政投入，但不一定以現金方式發放，未有增加貧窮人口的收入，難全面反映扶貧力度；相反，訂立多元貧窮的定義（例如未能獲得適時牙科服務的長者），將有助更全面反映政府在扶貧工作的投入、產出和成效。

問題二：扶貧以項目為本

惟欠缺成效指標

現時扶貧會另一工作目標，是檢視現行政策和探討新措施，以達至防貧和扶貧的目的，促進社會向上流動，以及為有特別需要的群組提供支援。在過去逾10年間，扶貧會聯同關愛基金推出100多項扶貧項目，從項目層面而言，不少均頗具成效並轉為恒常服務。然而各項目大多側重服務效益，鮮有宏觀檢視對處理貧窮社群狀况的影響。縱使有一定弱勢社群受惠於項目，亦未能有效回應如何減少貧窮人口或貧窮率等問題，甚或從實證為本（evidence-based）的視角，說明如何促進社會向上流動。

當局應制訂具體滅貧指標，訂立減貧和滅貧策略、工作內容和執行時間表，一方面可針對特定社群需要，發掘相應支援服務，同時亦可具策略地和系統地了解扶貧進度。有關進展亦必須循實證導向，具體檢視政策如何有效達至訂明的扶貧目標。

舉例來說，若當局以促進社會向上流動為扶貧目標，則需明確定義何謂「社會向上流動」，相關項目如何促進流動、多少人受惠、計劃對扶貧的可持續性，以及對特定社群的整體人口所帶來的影響，方能有效且持續地改善貧窮狀况，從而達至精準扶貧。特首李家超矢志要提升市民幸福感，當局應具體定義「幸福感」，訂立改善生活、提升幸福感的指標，並制訂相應的關鍵績效指標（KPI），不僅以產出（output）為目標，更要以扶貧成效（impact on poverty alleviation）為目標，準確地監察扶貧成效。

問題三：無恒常專題分析

沒積極應用研究

扶貧會另一職權，是研究扶貧議題及展開專題分析，以制訂相關政策和措施。近年委員會主要定期更新貧窮數據，行禮如儀地匯報本港貧窮情况的變化，分析貧窮狀况受經濟、疫症等因素影響。現屆委員會基本上只是沿襲以往上兩屆委員會的項目，明顯缺乏新舉措。

委員會應該更顯擔當，主要就不同貧窮社群的情况開展研究，研究可於委員會內自行展開，同時亦可善用學術界及智庫的人力資源和科研能力，資助持份者研究扶貧議題及進行專題分析。委員會在蒐集各研究成果後，應按各弱勢貧窮人口展開專題研究，善用研究提出政策建議，以制訂扶貧措施。

（編者按：下篇將於下周四(11月24日)刊出）

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]