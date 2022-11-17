譚偉強：擺脫跨代貧窮 需「學」「研」深度參與

據了解，共創明Teen計劃包括師友配對、個人發展規劃和財政支援三大元素。該計劃意在為每名學員配對一名友師，通過友師分享人生經驗和共同參加不同活動，擴闊學員的視野，並協助他們訂立包括個人發展及理財規劃在內的具體行動計劃。該計劃設有成效指標，將在計劃完成後評估學員在自信心、責任感和理財能力等方面的變化。

無可否認，共創明Teen計劃是新一屆港府為解決跨代貧窮問題而作出的努力。總體而言，這一計劃對香港減貧扶貧工作的進一步深入開展，具有重要意義。坊間對該計劃及擺脫跨代貧窮議題展開了頗多有益的探討，筆者也想從理財教育研究者的角度探討該計劃。

學者研究 予脫貧方案堅實基礎

香港學者多年來一直致力於了解社會階層流動的研究，深刻了解香港社會缺乏向上流動的機制，低下階層延續甚至跨代複製的現狀。例如，政府經濟師James Vere利用2000年代的住戶統計調查發現，若父親從事專業工作，其子女約有43%機會同樣從事專業工作，遠高於整體人口比例。香港教育大學學者周基利教授基於2011年人口普查數據發現，富裕家庭子女的大學入讀比率，與貧窮家庭子女相差3.7倍。而香港城市大學學者何榮宗等，於2021年跟進訪問了77名貧窮家庭人士，發現貧窮家庭的子女，在成年後得到更好生活的機會，較其他家庭低67%。

教育被認為是打破階層壁壘的有效工具，本港這些相關研究對我們針對跨代貧窮的解決方案，提供了堅實的研究基礎。

學校教師參與 有助友師因材施教

青少年的成長與成才，離不開社會、學校與家庭的共同參與。但就目前披露的有關詳情來看，共創明Teen計劃強調政、商、民三方協作，似乎沒有將大專院校和中小學校這些重要持份者納入合作當中。

一方面，大專院校的相關研究，能為友師提供青少年成長及青少年理財習慣培養的相關知識的系統培訓和研究基礎。另一方面，中小學作為青少年學習成長的重要場所，學校教師可以配合該計劃的開展，令在校教師能夠為參與計劃的學生提供適切跟進、疏導及強化，從而加強該計劃的成效。而大專院校和中小學校的深度參與，也可以為共創明Teen這一先導計劃的後續推廣，打下良好基礎。

該計劃中的友師均是行業表表者，他們的角色至關重要。友師需要幫助學員培養正確的理財觀念，引導青少年力爭上游。因此，友師的素質和傳授技巧關乎共創明Teen計劃的成效。教育工作者都有深刻體會，了解理財知識與傳授理財知識是兩個不同範疇的事。如何將友師所知道和深刻認識的理財態度、知識和行為，傳授給青少年，需要相應的傳授方法和表達技巧。

不同年齡層的青少年，其接受能力不同，若能有中小學校教師參與其中，將有助友師了解青少年特質，做到因材施教。這可幫助友師尋找到最佳的方式，給予學員有效幫助，從而提高計劃成效。

增強青少年能力 教育乃關鍵

脫貧需要「能力建立」（capacity building）。共創明Teen計劃在於為基層家庭子女訂立具體的人生規劃，增加其上游機會。該計劃可以就如何強化受惠青少年的能力以提高目標實現的機率，給出具體方案。俗話說「授人以魚不如授人以漁」，提高青少年的能力，更能幫助他們憑實力實現脫貧。增強青少年能力，需要整個社會同心協力，而教育是其中關鍵。

愈來愈多學者關注童年時期形成的特質，對個體未來發展的影響，而家庭是童年時期最主要的生活場所。現有的研究表明，不限制用途的補貼雖然能緩解家庭在經濟上的困難，但對提升貧困家庭孩子的未來收入，並沒有很大作用。家庭收入可以表現到家庭的很多方面，例如父母所受教育、父母能力等，這些因素都可能是影響子女發展的原因。

然而，教育——尤其是理財教育——可以通過向青少年及其父母傳遞正確的理財理念，幫助他們獲得和實踐理財技能，累積財富，切實改善財務狀况，並通過加強金融保障來擺脫貧困。家庭條件的改善，能夠為青少年在學習上提供更多支持，提高其未來成功的機率。

解決跨代貧困 需社會共同努力

經濟學者Raj Chetty最近在《自然》（Nature）雜誌上發表的兩篇文章發現，社會經濟地位低的人群，生活在與社會經濟地位高的人群互動較少的社區，他們向上流動的機會較低；反之，如果低經濟社會地位人群的子女，生活在一個跟不同階層人群互動頻密的社區，他們成年後的收入平均會增加20%。那麼，我們是否需要考慮如何增加不同社會經濟地位群體，特別是青少年之間的互動呢？所有這些研究，都將啟發我們如何構思相應政策，來解決跨代貧窮問題。

Cordero等學者基於全球18個國家的青少年金融素養能力調查發現一個有趣現象，通過非牟利組織以課外活動方式推行理財教育，能夠更好地提高學生的理財素養。這個研究，或者可令我們對共創明Teen計劃在提高青少年理財能力方面，有更高期望。

解決跨代貧困問題，需要全社會共同努力。一方面，政府要帶領香港社群的官、商、民、學、研共同參與，為青少年創造向上流動的機會與通道；另一方面，我們也要着力提升青少年的各方面才能與技能，令本港青少年在香港發展創科及再工業化的過程中，亦能大展拳腳。

作者是香港教育大學社會科學系副教授、個人理財教育文學碩士課程主任

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[譚偉強]