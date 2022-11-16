張國樑：缺少綠元素的施政報告

不過，這是香港唯一的「老大難」嗎？不知大家會否仍記得當年在各大媒體報道，或紀錄節目中用過的嚇人標題——「垃圾圍城」——到了今天還存在嗎？當然，這個問題是每一個地方繁盛背後所必然面對的一個重大議題，也需要依賴多層次及階段的政策，來平衡民生與環境之間的矛盾。

對接國家規劃建設 似見落後

新一份施政報告確實未包含這一個綠元素，就連跨功能性的分項都沒有。那麼在對接國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設上，似乎有點落後。在「十四五」規劃第11篇〈推動綠色發展促進人與自然和諧共生〉，當中細節提到構建生活廢棄物綜合處理設施和監管能力一體化系統，提升可持續發展質素。

事實上，內地不少地方政府與國內外企業合作，早在「十三五」規劃期間，引進及研發一些適合當地使用的生活垃圾處理技術，大大減少「垃圾圍城」衛生問題和處理時所產生的二次污染的影響。

例子一：廣西賓陽縣於2015年底，建成一座可將生活垃圾轉化成水泥材料的廠房，平均每月處理6000噸生活垃圾，過程中無固體廢物或二次污染物排放，亦做到減排二氧化碳氣體13.1萬噸（註1）。

例子二：2020年中，廣州建成一座全球最大的城市有機垃圾綜合處理廠，每天可將約1300噸廚餘資源，轉化為沼氣發電（電量可滿足約2萬戶家庭一日生活所需），還可每天將400噸地溝油提煉出生物柴油，可有效減少2.86噸二氧化碳排放（註2）。

港處理廚餘設施 杯水車薪

再相比新加坡，其整體廢物回收率在2021年達55%，然而香港就不足30%。去年新加坡展開「Mandatory Packaging Reporting」（強制性包裝匯報）計劃，要求生產商、入口商、批發商記錄其包裝品數據，及導入3R方案（reduce, reuse, recycle），在2022年3月前遞交資料，並擬定不遲於2025年實施生產者延伸責任制（Extended Producer Responsibility）。可惜，香港仍未有相類政策的草擬或前期工作。

香港特區政府的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，於2021年8月26日在立法會三讀通過。不過，相關政策局至今仍未公布任何全港性的廚餘收集方案，而環境保護署轄下現有的有機資源回收中心O．PARK1及O．PARK2（預計2024年運作），合共每日最多可處理的總廚餘量為500公噸。然而，現時全港每日總廚餘量逾3000公噸，真的是杯水車薪。

沒規範生產商包裝 令人極不快

另外，膠袋徵費亦一直為人詬病，民間實際上早已經收取1元徵費，不知為何仍然有立法會議員要求修改為2元徵費，差別大嗎？而令人極為不快的是，當局沒有為生產者（即生產商）的包裝，訂立任何規範或徵費措施，難道基層市民就是容易欺負的對象嗎？似乎上述政策捨難取易，屬「為做而做」的表面工夫而已。

筆者認為，新一屆政府首長必須多指導一些「隱形」政策局謀劃方案，不要得過且過，延誤了解決香港另一「老大難」問題的重要時刻，要真正做到「以結果為目標」。

另外，筆者亦建議訂出跨層面政策，例如在提升創新科技的領域上，添加綠色概念要求，又或在金融領域的綠色債券，融資投入於本地環保產業開發，長遠提升本港持續發展質素，加強吸引外資及人才駐港。

註1：〈華潤水泥賓陽項目：國內垃圾處理新技術路線〉，2016年11月21日《中國能源報》

註2：〈廣州東部生物質綜合處理廠：揭秘全球最大城市有機垃圾綜合處理項目〉，廣東省生態環境廳，2020年9月18日

作者是香港群策匯思副主席、香港青年時事評論員協會會董

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[張國樑]