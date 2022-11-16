蕭美娟：強制舉報虐兒 「守尾門」不如「守頭門」

政府在過去兩個月積極開展業界諮詢，有關規定又有否納入業界意見，真正達至守護兒童的宗旨？

擴強制舉報者範圍

加強機構主管責任

國際培幼會樂見政府在今年諮詢業界的建議「強制舉報」規定中，將強制舉報者的範圍，從前線員工擴展至機構負責人。本會過去3年來，一直倡議政府應強制兒童相關機構的主管，向當局通報機構內發生的懷疑虐兒事件。此舉除了可確保當局能夠盡早介入調查機構虐兒事件之外，亦能推動機構主管在機構內實行「守護兒童政策」，及早預防兒童受虐。而且，當機構主管亦有可能因為「知情不報」而負上法律責任，亦能減低機構員工在舉報機構懷疑虐兒事件時「被噤聲」的可能，讓前線員工更容易履行其守護兒童的責任。

國際培幼會於2020年委託香港民意研究所，進行《家長、兒童及教育界守護兒童政策研究》，當中的調查結果便發現，近八成（78%）受訪教師支持政府應強制兒童相關機構的主管，向當局通報機構內發生的懷疑虐兒事件，顯示大部分教育界同工支持在強制舉報規定方面，加強機構主管的責任。

政府擴展強制舉報者的範圍至機構負責人，固然值得欣喜；但根據現時政府的建議，暫時只有社會福利界、教育界及醫療界的兒童工作者，須強制向政府舉報虐兒事件。

然而事實上，其他界別的兒童相關機構，包括體育機構、教會、補習班或興趣班等等教育中心內的員工，亦會在日常工作中經常接觸兒童，在預防和識別懷疑虐待兒童個案方面，扮演重要角色。

過去一年，不少體育機構及教育中心頻頻傳出虐兒事件的報道，可見預防和及早介入兒童相關機構的虐兒事件之迫切性。政府應適時考慮將強制舉報人士，擴展至更多兒童相關工作者，包括體育機構、教會、教育中心的前線員工及機構主管，並提高其預防和識別虐兒事件的能力，為兒童建立更穩健的安全網。

為機構提供清晰指引

必須識別及預防並重

除了擴大強制舉報者的範圍之外，當局亦應為兒童相關機構，提供清晰的內部通報指引，協助其建立有效的內部懷疑虐兒事件通報機制，以配合新法例的要求，以免兒童工作者延誤舉報或誤墮法網。雖然當局官員在諮詢會中多次強調「強制舉報」為個人法律責任，但不少兒童相關機構的同工均反映，識別及處理懷疑虐兒事件的過程中，涉及多專業合作，例如學校中的教師、社工、心理學家和校長，都有可能接觸過懷疑受虐的兒童，並需就個案的處理展開內部討論。

為免出現旁觀者的「責任分散效應」，當局應為兒童相關機構提供清晰指引，包括機構內通報懷疑虐兒事件，及執行初步風險評估的確切步驟和時限，並說明各級員工或不同專業人士的責任，以支援兒童相關機構和員工配合新法例的要求。

當然，為機構提供清晰通報指引，作用只在於「守尾門」。畢竟，揭發虐兒事件只是守護兒童的次級預防措施。為了進一步預防虐兒事件發生，當局亦應為兒童相關機構提供清晰的營運標準指引，鼓勵機構訂立「守護兒童政策」，從一開始減低兒童在機構內受傷害或虐待的風險。

建議將守護兒童標準

納入註冊或津助要求

本會建議當局將相關守護兒童標準，納入不同機構的註冊或津助要求中，說明機構應該採取什麼合理步驟，來確保兒童服務使用者免受侵犯，以鼓勵並支援機構遵從相關要求。國際培幼會制定的《守護兒童政策》，涵蓋四大範疇及20項標準，期望能夠為政府及兒童相關機構，提供實證為本的參考，協助其制訂並實施守護兒童政策，預防虐兒事件發生。

近年，不論是家庭或機構內發生的虐兒事件都駭人聽聞，令人惋惜。訂立強制舉報的規定，固然能加強兒童相關工作者的舉報意識，惟當局亦應該為機構及同工，提供清晰的守護兒童的營運指標，並加強機構主管守護兒童的責任，才能從一開始預防機構虐兒事件的發生。

作者是國際培幼會總幹事

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[蕭美娟]