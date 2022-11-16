劉銳紹：陣前初試橫磨劍 從頭收拾漢山川——「習拜會」後中美、國際、內地與香港形勢

（1）須注意「紅線」以外的潛台詞

──其實，中美的「紅線」早已亮出來，而且雙方也知悉對方的底線，國際政壇亦完全明白。所以，這次「習拜會」顯露出來的最重要信息，不是中美有什麼影響未來兩國和國際形勢的新政策或動向，而是雙方向全球展示：彼此在不能把對方壓倒的時候，願意不突破對方的底線，即所謂「負責任地管控分歧」，從而創造時間換空間，各自謀定而後動。有了「習拜會」這場在幕前上演的「大龍鳳」，全世界亦可暫且放心。

──但「負責任地管控分歧」、「不突破對方底線」，不等於不去碰對方的「紅線」。所以，看這類國際棋局，必須掌握台上牌、台底牌和真正的牌。舉例說，美國在「習拜會」之前，故意表態將向台灣通報這次峰會的內容，而中國大陸自然表示反對。這就是台上牌，大家都知道對方會怎樣出牌和怎樣反應。然後，美國肯定會向台灣「通報」有關內容（即使它沒有公開說），這就是台底牌。

不過，美國將會向台灣通報多少實情呢？倒是未知之數，而台灣也心中有數。歷史告訴人們，台灣只是美國借來跟大陸討價還價的一張牌，關鍵時候就會犧牲台灣的利益。這就是真正的牌。所以，美國仍會碰台灣問題的「紅線」，只是不突破北京的底線而已。美國共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，如果他出任眾議院議長的話，也會仿效佩洛西訪問台灣，就是明證。

──必須了解各種公開表述的潛台詞。例如，美國重申「一個中國」政策不變，同時反對單方面改變台海現狀。它的重點在第二句，即大陸如動武解放台灣，美國將失去一張鞏固其利益的大牌，潛台詞就是不排除美國會像支持烏克蘭抗俄那樣，提供武器或其他資源援助台灣。又如，在這次達成的6項「同意」中，中國「同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）取得成功」，但不等於中國會像西方國家那樣出資。總之，國際之間的爾虞我詐，仍是未來的常態。

（2）各自充分準備決戰前的部署

──如果從緩兵之計的角度來看這次「習拜會」，那麼，或明或暗的各自行軍，就是必然的事了。事實上，未來主導世界的只有高科技和強勢經濟這兩大板斧。所以，美國不隱瞞用晶片戰打壓中國，游說台灣生產商有需要時就轉到美國，並與日本研發2納米晶片，進一步把中國拋開（中國曾表示成功開發7納米晶片）。因此，中國近期也宣傳創世界紀錄的太空成就，預示中國在高科技上繼續急起直追。這才是日後更廣泛的真戰場。

──中美各自謀劃國際合縱連橫，也在「習拜會」期間一較高下。這次，3個重要國際會議（東盟10＋3會議、二十國集團峰會、亞太經合組織會議）接連舉行，主要國家的領袖出席，在多邊會議之餘，還各自舉行雙邊會議。中國也趁此機會與美國的西方盟友接觸，包括法國、澳洲和日本，力求抵消美國推動的圍堵政策。不過，這些努力未必能影響或扭轉大局，畢竟以美國為首的西方陣營，比中、俄、朝合伙的力量強，意識形態的凝聚也較深。這必須看中國能否進一步調整外交政策和姿態了。

──除了中美關係外，外界不能忽略美國在這次「習拜會」中提出的兩個重點內容，而這些又是中國可打的牌，那就是俄烏戰爭和朝鮮半島局勢。拜登說：「中國有義務試圖阻止朝鮮新的核武器試驗。」眾所周知，中國對朝鮮有巨大影響。朝鮮近期展開前所未有如此頻密的導彈試射，相信不是中國直接資助，但其資源或多或少是來自中國在其他方面的長期支援而自行調配。

至於俄烏戰爭，中國不會介入太深，惟在政治上支持俄羅斯，也是西方的大忌。所以，習近平在「習拜會」上再次表示支持並期待俄烏雙方恢復和談，已是西方樂見的，或可配合西方和烏克蘭在深冬之前的部署。

換言之，中國這次較清晰地驗證了美國真正關心的是什麼問題，從而改善自己的計劃，才是最重要的。

（3）中國不要自亂 應着重內部事務

──既然了解中美之爭是相對長期的事，所以短期內關注外來危機的同時，更要從內地的兩個「實」考慮問題：實力和實利。眼前，中國內部問題仍多，例如管控疫情而引起的民情反彈，反映中國政治文化和社會管理滯後。中央明確指出不能「層層加碼」和「一刀切」，但官場文化卻是向下卸責。內蒙古呼和浩特的墮樓事件、重慶的孕婦延遲放行送院而胎兒夭折的事件，只是冰山一角，都反映「上有精神，下有精神病」。如不正視，只會外來壓力未爆，內部壓力先爆。

處理經濟問題同一道理，中國在確保高科技不會被拋離太遠的同時，必須注意經濟亦不能被遠遠拋開。眼前這種憂慮不是嘩眾取寵，而是迫在眉睫了。

──值得香港人注意的是，在「習拜會」前，國務院總理李克強出席東盟10＋3會議時，特別要求各方支持香港加入RCEP（區域全面經濟伙伴關係協定），而中方願意繼續經濟技術合作捐款。這兩者雖然沒有直接關係，但按國際慣常認知，這是「可以商量或互為作用的」。換言之，香港在內地和國際大局中，仍是中國的一張優勢牌。香港必須好好利用，內地也必須平衡經濟和對外的需要，減少政治壓力，香港才可以承接「習拜會」的「陣前初試橫磨劍」，在疫情之後快速復常，「從頭收拾漢山川」。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]