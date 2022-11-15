歐陽五：G20——請給未來一個希望

對此，今年氣候變化大會UNICEF代表團團長Paloma Escudero說：「氣候變化的影響正在切實發生，但這一切遠遠不止洪水、乾旱和熱浪，這種影響已經延伸到了我們對未來的希望。」

或許對某些人而言，氣候變化似乎有些遙遠，但相信很多人還記得今年夏天席捲北半球的熱浪乾旱。歐洲至少1.5萬人死於高溫，中國內地出現多宗熱射病（即重症中暑）死亡病例，香港也不乏行山中暑猝死者。即便再不關心時事的人，最近都會時常看到俄烏衝突、能源危機、糧食危機的字眼，更不用說與我們生活息息相關的經濟不景氣、物價飛漲。

G20為應對危機而生 人們寄予厚望

正因如此，人們才會對今日在印尼峇里島召開的二十國集團（G20）領導人峰會寄予厚望。G20原本就是為應對危機而生，過去20餘年間，也確實為國際社會齊心協力解決經濟危機取得積極進展。當前人類社會面臨更多的共同挑戰，人們愈加希望，在這個代表全球三分之二人口、八成以上GDP（本地生產總值）總量的會議上，各國政治精英能夠摒棄成見、共克時艱，拿出切實有效的應對措施，並履行承諾。

然而現實或許並不如人意。俄羅斯總統普京已確認不會出席，英國《每日電訊報》稱，英國和歐盟將在G20峰會上「盡一切可能」孤立俄羅斯。人們擔心，今年4月在G20財長會議上出現的「退場事件」，是否會再次上演。

更讓人擔憂的是G20中的「帶頭大哥」美國。剛挺過中期選舉的美國總統拜登，顯得有些志得意滿。他所屬的民主黨保住了參議院控制權，共和黨雖極可能贏得眾議院多數席位，期待中的「紅潮」卻並未到來。讓拜登高興的是，他沒有重蹈克林頓、奧巴馬等前總統的覆轍——在入主白宮後的首次中期選舉中失利。但這卻讓人擔心，黨派分歧是否已根深柢固，以致「鐘擺效應」不再出現。「美國民主已迷失方向」，是《紐約時報》發出的文章標題。

中美元首會晤本身 就是釋放積極信號

美國「打噴嚏」，全世界都要「感冒」。正因為當前民主黨與共和黨在氣候變化、俄烏衝突等重大國際問題上政見相左，人們擔心，美國社會的分裂和政黨對立，是否會導致美國在國際社會上再次出爾反爾。畢竟，前任總統宣布退出《巴黎協定》，後任一上台又宣稱「美國回來了」。而就在今天，前總統特朗普稱宣布「重大消息」，輿論似已篤定他將再次角逐白宮。

當然，危機中人們仍能看到希望，譬如中美兩國元首藉G20峰會之機舉行「習拜會」。雖然大家都心知肚明，一次會晤不可能解決所有問題，但中美領導人能夠坐下來，面對面地懇談，本身就是在向世界釋放積極信號。誠然，元首會晤達成的共識關鍵在於落實。從兩國國內的政局穩定性來看，目前球在美方一邊。

再譬如習近平與法國總統馬克龍的會晤。在德國總理朔爾茨帶着滿滿的成果，從北京回到柏林後，歐洲「另一架馬車」法國的對華政策，將進一步考驗歐洲是否能夠實現其「心心念念」的戰略自主，以務實態度攜手渡過難關。

合作或滅亡 人類須抉擇

值得注意的是，並不願在世界大國之間選邊站的中小國家，也在積極發揮作用。如一直呼籲中美關係保持穩定的新加坡、積極斡旋促成G20峰會的印尼、倡導綠色能源的泰國——泰國是即將召開的APEC（亞太經合組織）峰會東道主。

聯合國秘書長古特雷斯在氣候變化大會上警告：「我們正踩着油門，一路駛向氣候災難。」其實，這句話並不僅適用於氣候變化領域。合作或滅亡，是全人類必須做出的抉擇。站在歷史的十字路口，我們應該給未來一個希望。

作者是時事評論員

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[歐陽五]