狄志遠：香港需要民主體制

民主發展是中央的承諾

《基本法》第45及68條列明，香港行政長官及立法會最終應是普選產生。回歸以來，香港經歷多次政治爭拗，惟中央從來沒有否定香港落實雙普選；反之，更多次強調香港民主發展是香港政制發展的目標。2021年12月，當本港新一屆立法會產生後，國務院發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中的結尾部分指出：

「中央政府將繼續按照憲法、基本法和全國人大及其常委會有關決定，不斷發展和完善符合香港實際情况的民主制度，並與香港社會各階層、各界別、各方面人士一道，為最終實現行政長官和全部立法會議員由普選產生的目標而共同努力。」

民主發展是落實一國兩制港人治港高度自治

香港發展民主，是要落實「港人治港、高度自治」，並不是要抗衡或挑戰中央的管治權。香港人管理自己的事務，我們了解自己的需要，也掌握自己的優勢。香港人文明、教育水平高、懂兩文三語、具世界觀，因此香港人絕對有能力、有智慧搞好香港，令香港成為世界級的國際城市。

民主是港人訴求

上世紀80年代中期，香港市民一直爭取政制民主化。1988年我們爭取立法局直選議席，到1991年立法局選舉終於有直選議員，至2012年擴大由選舉產生的立法會議員，包括直選及功能組別。2000年初，香港積極討論特首普選產生辦法；2014年，中央提出「8．31方案」，讓香港人一人一票選特首，可惜社會未能取得共識，特首普選功虧一簣。

「8．31方案」未能在立法會通過，並不代表雙普選無望，爭取民主是要長期堅持。民主制度能夠確保社會公平，有自由、人權；民主制度亦最能照顧社會不同階層的利益，使香港成為一個多元、和諧的社會。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]